Llega la Copa Intercontinental 2025: cómo es el formato, quiénes participan y el camino que tiene el Cruz Azul por delante

Este 2025 ha sido un año de fútbol internacional. Ya dejó el primer Mundial de Clubes de la historia, el Mundial Sub-20, el Mundial Sub-17 y hasta el sorteo de la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, la última gran cita recién está por comenzar.

Este miércoles, Qatar será sede de la segunda edición de la renovada Copa Intercontinental de la FIFA 2025, competencia que hasta 2023 recibía el nombre de Mundial de Clubes. En esencia, es el mismo torneo: los ganadores de la Copa Libertadores, la Copa de Campeones de la Concacaf y las Champions League de Europa, Asia, África y Oceanía de este año se miden para saber quién es, por así decirlo, el campeón de campeones.

El formato es idéntico al del 2024, cuando se jugó la primera edición. Formalmente comenzó en septiembre, cuando el campeón de Oceanía y el campeón de África se midieron en una eliminatoria a un partido único. El Pyramids FC de Egipto goleó al 3-0 al Auckland City FC de Nueva Zelandia en El Cairo y se ganó la posibilidad de definir la Copa África-Asia-Pacífico.

Allí lo esperaba el Al-Ahli de Arabia Saudita, flamante campeón de la Champions League Elite de Asia. Los egipcios volvieron a pisar fuerte y se impusieron 3 a 1, ganando ese trofeo intermedio en juego y sacando boleto para la Copa Challenger, que vendría a ser una suerte de semifinal.

Su rival recién se conocerá el miércoles, cuando el Cruz Azul de México se mida al Flamengo de Brasil, que hace 10 días levantó la Copa Libertadores ante el Palmeiras. La Máquina disputará este prestigioso torneo al haber ganado la Copa de Campeones de la Concacaf con aquella categórica goleada por 5-0 ante el Vancouver Whitecaps de la MLS.

El Cruz Azul buscará emular lo que consiguió el Pachuca en la edición de 2024, cuando goleó a Botafogo por 3 a 0 para acceder a Copa Challenger, donde dejó en el camino al Al-Ahly egipcio por penales.

Aquella fue la única alegría del año para la Máquina, que cayó dos veces en semifinales de la Liga MX, tanto en el Apertura como en el Clausura. En el primer semestre, el América fue su verdugo, mientras que hace días nada más fue eliminado por los Tigres de la UANL.

Enfrente estará un equipo que se armó para pelear todo. Dio la talla en el Mundial de Clubes, ganó la Libertadores y tres días después también se alzó con el Brasileirao. Tendrá una gran contra, y es la cantidad de compromisos fuertes que afrontó en las últimas semanas, con todo el peso físico y emocional que es implica. Si Cruz Azul hace largo el partido, seguramente tenga posibilidades.

Posibles alineaciones

Hora del Cruz Azul vs. Flamengo

12:00 p.m. de Miami.

11:00 a.m. de Ciudad de México.

12:00 p.m. de Bogotá.

2:00 p.m. de Buenos Aires.

6:00 p.m. de Madrid.

Cómo ver Cruz Azul vs. Flamengo

Estados Unidos: FIFA+.

México: FIFA+.

Colombia: FIFA+.

España: FIFA+.

Argentina: FIFA+ y DGO.

El ganador del Derbi de las Américas se medirá ante el Pyramids FC el sábado 13 de diciembre. El Paris Saint-Germain, el rey de Europa, espera cómodo en la final del torneo al ganador de ese duelo. A diferencia del Mundial de Clubes que se disputó hasta 2023, los campeones de la UEFA Champions League no juegan ningún encuentro previo.

Tiene algo de lógica si se tiene en cuenta que el equipo de Luis Enrique jugará este miércoles por la Champions League 2025/2026, donde está a la caza del bicampeonato. Los parisinos también jugarán el sábado por la Ligue 1 ante el Metz antes de emprender el vuelo a Qatar. El miércoles 17 de diciembre buscarán levantar la Copa Intercontinental por primera vez en su historia.

