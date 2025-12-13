Las tormentas en Gaza causan la muerte de 14 palestinos, incluidos tres niños

Las severas condiciones climáticas de las últimas 72 horas en Gaza han dejado 14 muertos, incluidos tres niños, según declaró…

Las severas condiciones climáticas de las últimas 72 horas en Gaza han dejado 14 muertos, incluidos tres niños, según declaró a CNN el director general del Ministerio de Salud con sede en Gaza, Munir Al-Boursh.

En los últimos dos años, muchos palestinos no tuvieron más opción que mudarse a tiendas de campaña y refugios temporales en medio de la devastadora guerra que dejó gran parte del enclave en ruinas.

Las tiendas de campaña se inundaron y los palestinos se vieron obligados a vadear entre aguas residuales, barro y escombros sin un refugio adecuado, declaró la organización humanitaria Oxfam este sábado en un comunicado, y añadió que las difíciles condiciones son consecuencia directa de la obstrucción sistemática de la ayuda.

Los palestinos pedían ayuda en medio del frío y la lluvia que dejaron sus pertenencias empapadas y destruidas.

“El colchón, la manta, todo, incluso la ropa, se ha empapado… Tráiganme un colchón. Tráiganme una tienda de campaña. Les ruego, por Dios, que me ayuden”, declaró Um Mustafa a CNN el viernes.

Comentó que la única comida que le quedaba, una bolsa de harina y arroz, se echó a perder al quedar empapada, lo que la dejó presa del pánico en plena noche.

“Salí gritando a los vecinos, pidiéndoles ayuda”, relató. “Todos mis hijos se empaparon con la lluvia”.

Tiendas de campaña, refugios temporales e incluso edificios, debilitados por los bombardeos israelíes durante la guerra, se derrumbaron mientras las familias se encontraban dentro, según las autoridades y los palestinos de Gaza. Una bebé de ocho meses llamada Rahaf murió de hipotermia, según declaró su familia a CNN.

Más de 27.000 tiendas de campaña fueron arrastradas e inundadas, según un comunicado de la oficina de prensa del Gobierno, dirigida por Hamas. El “desastre humanitario complejo” afecta al menos a 250.000 personas, según informó la oficina de prensa en un comunicado.

Israel y Hamas alcanzaron una tregua en octubre, lo que permitió la liberación de todos los rehenes israelíes vivos y puso fin a la guerra de dos años. Israel permitió la entrada de ayuda humanitaria a Gaza para implementar la primera fase del acuerdo.

Sin embargo, Oxfam afirmó que las autoridades israelíes “continúan bloqueando la entrada de materiales básicos de refugio, combustible e infraestructura hídrica”, lo que expone a la población a “daños totalmente prevenibles”.

“Cuando se niega el acceso, las tormentas se vuelven mortales. Este sufrimiento es generado por las políticas, no por el clima”, declaró el grupo en un comunicado.

La Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), la agencia israelí encargada de facilitar la distribución de ayuda humanitaria en Gaza, declaró en un comunicado que Israel está “comprometido” y “cumple plenamente” con su “obligación de transferir camiones de ayuda humanitaria de conformidad con el acuerdo”.

“En este marco, cientos de camiones ingresan cada día con alimentos, agua, combustible, gas, medicamentos, equipo médico, tiendas de campaña y material de refugio”, declaró la agencia. “Durante los últimos meses, COGAT se coordinó con la comunidad internacional y facilitó la transferencia de cerca de 270.000 tiendas de campaña y lonas impermeables directamente a los residentes de la Franja de Gaza”.

“Estamos planeando una respuesta humanitaria adaptada para el próximo invierno”, declaró COGAT.

A pesar de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptó públicamente el acuerdo de alto el fuego en septiembre, aún persisten importantes deficiencias en el avance del acuerdo de alto el fuego. Estados Unidos presiona para avanzar rápidamente a la siguiente fase, pero Israel condiciona los pasos importantes al regreso del último rehén fallecido y se ha resistido a los intentos estadounidenses por resolver el impasse con un grupo aislado de militantes de Hamas en las zonas ocupadas por Israel del sur de Gaza.

