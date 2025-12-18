Las tácticas del Kremlin: la flota en la sombra de Rusia también funciona como un recurso de espionaje, según inteligencia

Personal ruso con vínculos con las Fuerzas Armadas y los servicios de seguridad del país ha participado en labores de…

Personal ruso con vínculos con las Fuerzas Armadas y los servicios de seguridad del país ha participado en labores de espionaje en aguas europeas mientras trabajaba de forma encubierta en buques que transportan petróleo ruso, dijeron en exclusiva a CNN fuentes de inteligencia occidentales y ucranianas.

Desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, Moscú ha construido la llamada flota en la sombra, compuesta por cientos de petroleros. Estas embarcaciones trasladan el petróleo ruso desde puertos del Báltico y del mar Negro pese a las sanciones occidentales, lo que le genera al Kremlin cientos de millones de dólares cada año.

En los últimos meses, algunos de estos barcos —a menudo registrados en países no relacionados— han incorporado tripulantes adicionales poco antes de zarpar, según la inteligencia ucraniana. CNN ha visto dos listas de tripulación de estas naves en las que el personal es predominantemente no ruso, pero los documentos también incluyen un par de nombres rusos, junto con los datos de sus pasaportes, al final del listado.

La incorporación de rusos con antecedentes en seguridad a las tripulaciones de la flota en la sombra ha encendido las alarmas en capitales europeas, ya que ilustra hasta qué punto se han vuelto descaradas las tácticas del Kremlin.

Tras hablar con múltiples fuentes de inteligencia, CNN ha establecido que varios de estos hombres trabajan para una empresa rusa de carácter reservado llamada Moran Security. Algunos de ellos son mercenarios, dijeron las fuentes, que previamente trabajaron para contratistas militares privados rusos, como el notorio grupo Wagner.

Moran es una empresa de seguridad privada con vínculos con las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia de Rusia, según fuentes de inteligencia occidentales. La firma fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en 2024 por prestar “servicios de seguridad armada” a empresas estatales rusas con el objetivo de “intensificar la presión sobre Rusia por su continua guerra cruel y no provocada contra Ucrania”.

Según fuentes de inteligencia ucranianas y occidentales, personal de Moran ha sido desplegado en múltiples petroleros de la flota en la sombra de Rusia y con frecuencia son los únicos rusos a bordo.

La inteligencia ucraniana dijo que observó la incorporación de estos guardias a los buques de la flota en la sombra hace unos seis meses.

Una fuente de inteligencia occidental añadió que, en una ocasión, personal de Moran tomó fotografías de instalaciones militares europeas desde uno de los buques de la flota en la sombra. La fuente no ofreció más detalles.

Los rusos a bordo también tienen la tarea de vigilar a los capitanes de los buques, ya que la mayoría no son ciudadanos rusos, según Oleksandr Stakhnevych, del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania.

Una fuente de inteligencia occidental coincidió con esa evaluación y señaló que, “en el caso de Moran, no participan en combates directos. Se aseguran de que sus contratistas actúen en consonancia con los intereses del Kremlin”.

La presencia y las actividades de los rusos a bordo de estos buques generan una preocupación creciente entre los servicios de seguridad europeos, dado el número de embarcaciones de la flota en la sombra que navegan cerca de las costas del continente y el potencial de espionaje.

Funcionarios de seguridad dicen que colocar hombres armados con antecedentes militares en estos buques es otra herramienta más en el arsenal de tácticas de guerra híbrida del Kremlin, diseñadas para causar disrupción en Europa. Fuentes de inteligencia también dijeron a CNN que estos hombres han participado en actos de sabotaje, aunque no ofrecieron más detalles.

“Tener grupos privados armados a bordo de los buques de la flota en la sombra es un caso clásico de negación plausible”, dijo a CNN Jacob Kaarsbo, exfuncionario de inteligencia de Dinamarca.

“Cualquiera con un mínimo de conocimiento sabe que estos tipos reciben órdenes del Estado ruso, pero es difícil probarlo”, añadió.

CNN presentó los hallazgos de la inteligencia ucraniana y occidental —que señalan que Moran opera en coordinación con la inteligencia rusa y está involucrada en espionaje y sabotaje en toda Europa— a Alexey Badikov, a quien el Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó como director ejecutivo de la empresa. Contactado por teléfono, Badikov dijo a CNN que es el subdirector del Grupo Moran Security y que tiene su base “principalmente” en San Petersburgo, pero se negó a comentar cualquiera de las acusaciones.

CNN reconstruyó las actividades recientes de Moran en uno de estos buques mediante la revisión de información de inteligencia ucraniana, evaluaciones de inteligencia occidental y el análisis de imágenes satelitales y datos marítimos.

Se trata de un petrolero sancionado llamado Boracay, que ha cambiado con frecuencia de nombre y de registro oficial a lo largo de los últimos tres años.

El 20 de septiembre, dos hombres rusos abordaron el Boracay en el puerto báltico de Primorsk, cerca de San Petersburgo, según registros obtenidos por CNN. Imágenes satelitales y datos de seguimiento de embarcaciones mostraron al buque en ese puerto en esa fecha.

Los hombres no eran marineros tradicionales, sino que figuraban en la lista de tripulación simplemente como técnicos. Eran los únicos rusos a bordo del buque, cuya tripulación estaba compuesta por ciudadanos de China, Myanmar y Bangladesh, según el documento.

La inteligencia exterior de Ucrania identificó a los dos hombres y CNN confirmó sus nombres con fuentes de inteligencia occidentales.

Uno de ellos es un exagente de policía que anteriormente trabajó para la empresa militar privada rusa Wagner, según una fuente de inteligencia occidental. Ninguno de los dos tiene un perfil relevante en internet y no está claro cuáles eran sus actividades a bordo del Boracay.

Consultado sobre si podía confirmar que ambos hombres trabajaban para Moran Security, Badikov dijo a CNN: “No estoy en condiciones de confirmarlo”. Al insistirle, afirmó que “no tiene idea”.

Durante otro viaje realizado por el Boracay en julio, uno de los hombres a bordo había servido en el regimiento especial de policía del Ministerio del Interior de Rusia, y otro tenía registrado como domicilio el Ministerio de Defensa ruso, según la inteligencia exterior de Ucrania.

Muchos buques de la flota en la sombra navegan por el mar Báltico, un punto marítimo estratégico que bordea varios Estados miembros de la OTAN, entre ellos Dinamarca y Suecia, cuyas autoridades siguen de cerca a estas embarcaciones.

Prácticos marítimos daneses, que suben a los petroleros para ayudarlos a navegar por los estrechos, dicen que con frecuencia hay hombres rusos a bordo que parecen estar claramente al mando y que muestran hostilidad hacia los inspectores.

“He visto personalmente al menos dos buques de la flota en la sombra en los que la tripulación es mayoritariamente no rusa, pero de repente aparecen uno o dos rusos en la lista”, dijo Bjarne Caesar Skinnerup, uno de los oficiales con más experiencia del servicio estatal de prácticos de Dinamarca, DanPilot.

En ocasiones, añadió, esos hombres visten uniformes que en al menos un caso parecían ser de camuflaje de la Armada rusa.

“A bordo, parece que ellos mandan en el barco, que tienen más poder incluso que el capitán”, dijo Skinnerup a CNN.

En julio, DanPilot envió un correo electrónico a la Autoridad de Gestión de Emergencias de Dinamarca en el que advertía: “Hay cada vez más reportes de buques que tienen algunos tripulantes adicionales, probablemente rusos, que visten uniformes militares y están muy activos tomando fotografías, entre otras cosas, de las áreas del puente”.

El correo fue compartido con CNN por el medio de investigación Danwatch, que ha informado ampliamente sobre la flota en la sombra de Rusia.

Por su parte, un portavoz de la guardia costera de Suecia dijo a CNN que anteriormente habían visto hombres a bordo de buques de la flota en la sombra que no parecían formar parte de una embarcación mercante.

Una alta comandante de la Armada sueca, Ewa Skoog Haslum, señaló el año pasado que algunos petroleros vinculados a Rusia en el Báltico transportaban “antenas y mástiles que normalmente no corresponden” a buques mercantes.

El Boracay acaparó titulares en septiembre cuando transportaba un cargamento de petróleo ruso con destino a India.

Dos días después de salir de Primorsk, el 22 de septiembre, el buque se encontraba frente a la costa de Dinamarca justo cuando una serie de avistamientos de drones interrumpió el tráfico en el aeropuerto de Copenhague. Otros drones volaron cerca de bases militares danesas.

En ese momento, la policía de Copenhague dijo que estaba investigando si buques que se encontraban en la zona habían lanzado los drones, pero no precisó cuáles.

Los datos de seguimiento marítimo muestran que el Boracay navegó hacia el sur por la costa occidental de Dinamarca la noche del 24 de septiembre, cuando se reportaron otros drones volando al norte de la ciudad de Esbjerg y cerca de varios aeropuertos de la zona.

Una fuente de inteligencia occidental dijo a CNN que “la coincidencia entre el incidente y la presencia del buque en el área puede considerarse sospechosa”.

Días después de estos hechos, las Fuerzas Armadas de Francia abordaron el Boracay frente a la costa de Bretaña, en el noroeste del país, después de que el buque no presentara pruebas de su nacionalidad. No se encontraron drones a bordo.

Fue entonces cuando se descubrió que dos ciudadanos rusos formaban parte de la tripulación, según fuentes de seguridad occidentales. Ambos fueron interrogados en privado, indicaron las fuentes.

El capitán chino del buque fue detenido y posteriormente acusado por las autoridades francesas de “desobedecer instrucciones”. El Boracay afirmaba navegar bajo bandera de Benín desde septiembre, pero los fiscales franceses dijeron que investigaban la “falta de documentación sobre la nacionalidad del buque y su afiliación de bandera”.

En ese momento, las autoridades de Francia y Dinamarca declinaron comentar si la investigación francesa sobre el Boracay estaba relacionada con los incidentes de drones registrados en Dinamarca.

Kaarsbo, el exfuncionario de inteligencia, dijo que, aunque no es posible demostrar si los hombres están entrenados como pilotos de drones, “estos tipos no son simples marineros inocentes… hay una probabilidad considerable de que sean capaces de lanzar drones”.

Badikov, sin embargo, rechazó esa hipótesis y dijo a CNN que es “completamente descabellado” que “un petrolero de crudo lance drones sobre Dinamarca”.

“Si quisieras usar drones, los lanzarías desde barcos pesqueros… no desde un gran petrolero”, añadió, porque “técnicamente no es seguro y nadie lo haría”.

Un funcionario europeo de inteligencia dijo a CNN: “Nuestra hipótesis de trabajo es que buques rusos han estado involucrados en al menos algunos de los eventos de drones no explicados cerca de las costas europeas”.

El nuevo jefe de inteligencia exterior del Reino Unido, Blaise Metreweli, dijo esta semana que “Rusia nos está poniendo a prueba en la zona gris con tácticas que están justo por debajo del umbral de la guerra”, como “drones sobrevolando aeropuertos y bases, y actividades agresivas en nuestros mares, tanto en la superficie como bajo las olas”.

Fuentes de inteligencia ucranianas compartieron con CNN los nombres de ocho hombres rusos que habían estado a bordo de otros buques de la flota en la sombra y que recorrieron una ruta similar alrededor de Europa en el último año. Varios de ellos tenían vínculos con las Fuerzas Armadas rusas.

CNN no pudo contactar a la administración del Boracay.

Tras pasar por Europa, el buque continuó hacia el puerto de Vadinar, en el oeste de India, donde descargó un cargamento de petróleo ruso el 1 de noviembre, según Kpler, una firma global de datos y análisis.

El Grupo Moran Security fue fundado en 2009 y ha tenido amplios vínculos con el notorio contratista militar privado Wagner, así como con las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia de Rusia, según fuentes de inteligencia occidentales.

Dos antiguos directores de Moran, Evgeny Sidorov y Vadim Gusev, fundaron en 2013 el Cuerpo Eslavo, la empresa militar privada de la que posteriormente surgió Wagner. Canales de Telegram vinculados a Wagner han mostrado a personal de Moran en el mar, y hace más de una década la compañía participó en operaciones contra la piratería frente a las costas de Somalia.

Los perfiles en redes sociales de algunos integrantes de Moran también muestran vínculos con Wagner, que fue prácticamente desmantelado después de que su entonces jefe, Yevgeny Prigozhin, encabezara un fallido levantamiento en Rusia en 2023.

En su sitio web, el grupo Moran señala que busca “oficiales en servicio activo o retirados que hayan servido en unidades de fuerzas especiales (GRU, tropas aerotransportadas, comandos navales) y que hayan completado al menos dos despliegues”. El GRU es el servicio de inteligencia militar de Rusia.

El presidente de Moran, Vyacheslav Kalashnikov, es un teniente coronel retirado del servicio de inteligencia del FSB ruso, mientras que dos de los directivos que figuran en su sitio web son excomandantes de submarinos nucleares.

El grupo promociona una amplia gama de servicios, entre ellos logística internacional, seguridad física marítima y terrestre, así como operaciones de inteligencia. Según la inteligencia ucraniana, personal de Moran también tuvo un papel en Siria en apoyo al ahora derrocado régimen de Assad, al igual que Wagner.

La designación del Departamento del Tesoro de EE.UU. del año pasado indicó que la empresa “ofrece servicios de seguridad armada y ha operado bajo contrato para empresas estatales rusas”. Una de ellas es Sovcomflot, la naviera estatal de Rusia, que aparece en el sitio web de Moran como cliente.

La inteligencia ucraniana dijo que observó la incorporación de estos equipos a bordo de la flota en la sombra hace unos seis meses.

Moran tiene un historial irregular. Según el registro mercantil, la empresa parece haber cerrado operaciones en Rusia en 2017 y haber abierto una oficina en la exrepública soviética de Georgia al año siguiente, una presencia que habría sido de corta duración.

Ahora, sin embargo, Moran Security está registrada tanto en Moscú como en Belice y el grupo parece tener una misión nueva y en expansión. Belice es ampliamente reconocida como una jurisdicción utilizada para crear empresas fachada que ocultan a los verdaderos beneficiarios de un negocio.

Mientras la flota en la sombra de Rusia parece ampliar su alcance y ambición, Europa enfrenta un delicado dilema.

Skinnerup, el práctico marítimo danés, cree que debería haber una acción internacional conjunta más firme para interceptar buques sin seguro y sin el registro adecuado, como ocurre con muchos de los que integran la flota en la sombra.

“¿Nos atrevemos a hacerlo? Porque, ¿cuál sería la reacción de Rusia?”, se preguntó.

“Por eso el Gobierno de Dinamarca aún no ha hecho nada, porque somos un país extremadamente pequeño y, si hacemos algo, tiene que ser una acción europea conjunta”.

