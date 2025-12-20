Las bandas armadas compiten por llenar el vacío dejado por Hamas en la Gaza ocupada por Israel

Cuando el jeque Mohammed Abu Mustafa salió de su mezquita, en el sur de Gaza, después de dirigir las oraciones…

Cuando el jeque Mohammed Abu Mustafa salió de su mezquita, en el sur de Gaza, después de dirigir las oraciones de la tarde, a principios de noviembre, un hombre armado en una motocicleta se acercó y lo mató a tiros.

Fue un asesinato selectivo que un grupo extremista islámico dijo que fue llevado a cabo por una milicia local respaldada por Israel.

Un grupo vinculado a Hamas afirmó posteriormente que el imán asesinado era un yihadista que había ocultado rehenes israelíes durante la guerra de Gaza, y acusó al sicario de pertenecer a una nueva milicia respaldada por Israel liderada por Hussam Al-Astal, un exprisionero en la Gaza gobernada por Hamas, que ahora trabaja abiertamente para derrocar al grupo extremista que ha gobernado el territorio con mano de hierro durante casi dos décadas.

En una entrevista telefónica con CNN, Al-Astal negó que sus hombres asesinaran al jeque Abu Mustafa, pero dijo que celebraba la muerte de cualquier miembro de Hamas.

Su grupo poco conocido, la autodenominada Fuerza de Ataque Antiterrorista, se ha hecho con el control de una aldea en la parte de Khan Younis, en el sur de Gaza, ocupada por Israel. Desde allí, lleva a cabo incursiones contra Hamas mientras intenta aumentar su pequeño apoyo local.

A medida que el polvo comienza a asentarse después de la brutal guerra de dos años, Gaza ha quedado dividida en dos. Hamas está reconsolidando su control en la mitad occidental del enclave, de la que Israel se retiró, y sigue siendo la fuerza dominante donde vive la gran mayoría de la población de Gaza. Al este de la llamada línea amarilla –un límite militar israelí– sin embargo, quedan relativamente pocos civiles. Es allí, en el territorio controlado por Israel, donde pequeños grupos armados intentan imponer su dominio y hacerse con influencia.

Bajo la estrecha vigilancia de Israel, al menos cinco facciones operan ahora dentro de la línea amarilla. Lo que comenzó como bandas dispersas y oportunistas que explotaban el caos del conflicto se ha convertido en una red coordinada de milicias armadas que abiertamente se posicionan para desempeñar un papel en Gaza después de la guerra, en caso de que Hamas sea apartado del poder.

“Hay coordinación entre nuestros grupos. Tenemos los mismos objetivos y la misma ideología… Tenemos el mismo fin”, dijo Al-Astal a CNN, refiriéndose a la derrota de Hamas.

Armadas con armas ligeras, unas pocas docenas de combatientes y un puñado de vehículos, las milicias operan desde bases separadas en áreas de Gaza controladas por Israel. En las redes sociales, sus líderes publican regularmente videos de propaganda que muestran a hombres enmascarados con uniformes negros improvisados, sosteniendo rifles, coreando torpemente al unísono y prometiendo “liberar” Gaza de Hamas.

Aunque son pequeñas y carecen de la habilidad y el apoyo para reemplazar plenamente a Hamas, estas milicias ya han sumido a Gaza en una mayor inestabilidad. Usando ataques relámpago, han intentado desafiar a Hamas mientras este consolidaba el poder en áreas que ya no están bajo el control de Israel desde el alto el fuego. Las milicias han librado una insurgencia dentro de otra insurgencia, atacando a Hamas en un momento crítico del proceso de establecimiento de un gobierno en la Gaza posterior a la guerra.

Hamas no se ha quedado de brazos cruzados.

Preocupado por su estatus en el enclave palestino, Hamas está ahora en misión de perseguirlos, mientras los palestinos comunes crecen cada vez más ansiosos de que el enclave devastado por la guerra pueda deslizarse hacia un conflicto civil abierto. Informes de violencia se han compartido ampliamente en las redes sociales, con un video particularmente espeluznante que fue difundido por canales afiliados a Hamas en octubre, mostrando a un grupo de combatientes enmascarados, algunos de ellos con cintas verdes de Hamas en la cabeza, matando a ocho personas vendadas de los ojos en una plaza de la Ciudad de Gaza.

Grupos vinculados a Hamas dijeron que los ejecutados colaboraban con Israel o estaban implicados en delitos de seguridad y criminales, pero no proporcionaron ninguna prueba.

El grupo más disruptivo entre los anti-Hamas, y el que es respaldado más abiertamente por Israel, es el llamado Fuerzas Populares, anteriormente liderado por Yasser Abu Shabab, un cabecilla aliado de Israel que fue asesinado repentinamente este mes después de que una disputa familiar en Gaza se volviera violenta, según informó su grupo.

Hamas y sus partidarios celebraron ampliamente su muerte, repartiendo dulces en el enclave como muestra de celebración que revela el alivio del grupo islamista porque uno de sus principales rivales internos había sido eliminado.

“Esta banda fue una de las razones más graves del sufrimiento de nuestro pueblo en la franja de Gaza… Fueron una razón principal para guiar a las fuerzas de ocupación hacia los jóvenes atrapados dentro de los túneles de Rafah, lo que llevó a su arresto o ataque”, escribió un grupo afiliado a Hamas en Telegram, en referencia a un grupo de combatientes de Hamas atrapados en Gaza ocupada por Israel tras el alto el fuego.

Sin embargo, las ambiciones de las milicias claramente se extienden mucho más allá de derrotar a Hamas. Grupos como las Fuerzas Populares de Abu Shabab, en el sur; el Ejército Popular de Ashraf Mansi, en el norte; la Fuerza de Asalto Antiterrorista de Hussam al-Astal, en el este; y el Ejército de Defensa Popular de Rami Hallas, en el centro de Gaza, están intentando activamente demostrar su capacidad para gobernar localmente.

Las bandas buscan reclutar civiles, llamando a médicos, abogados y maestros a alistarse. En redes sociales, Abu Shabab ha ofrecido abiertamente salarios mensuales para combatientes, prometiendo US$ 1.000 para los miembros regulares y US$ 1.500 para los militares dispuestos a unirse a él. Israel ha reconocido respaldar al grupo, pero aún no está claro cómo se financia.

Hallas, comandante del Ejército de Defensa Popular, dijo a CNN que su grupo está compuesto en gran medida por hombres previamente encarcelados por el Gobierno administrado por Hamas. Hallas dijo que la milicia se formó en mayo en coordinación con el Gobierno Autónomo Palestino, con sede en la Ribera Occidental, con la tarea inicial de asegurar las rutas de ayuda humanitaria en el este de Gaza.

Dijo que la misión desde entonces ha evolucionado hacia lo que él denominó un “proyecto más grande”.

“Es un proyecto muy grande y yo soy parte de ello”, dijo a CNN en una entrevista telefónica.

Jared Kushner, yerno del presidente de EE.UU., Donald Trump, y uno de los principales arquitectos del plan para el día después en Gaza, dijo en octubre que la reconstrucción del enclave podría comenzar en zonas libres de Hamas, señalando específicamente a Rafah, un área donde operan las fuerzas de Abu Shabab.

Los líderes de las milicias con los que CNN habló insisten en que forman parte del “día después” en Gaza, aunque sigue sin estar claro si contarán con suficiente apoyo popular para gobernar cuando y si Israel se retira por completo.

“Nuestro papel será fundamental”, dijo Al-Astal antes de revelar planes para renovar un hospital en la zona desde la que opera. “No somos un fenómeno que desaparecerá… [Nosotros] ciertamente estaremos en el [plan] del día después”.

Dos fuentes israelíes familiarizadas con el tema dijeron a CNN que Israel continuará apoyando a las milicias, incluso después de la muerte de Abu Shabab. Su milicia se suponía iba a estar involucrada en asegurar el sitio de reconstrucción planeado en Rafah, dijo una fuente.

Muhammad Shehada, experto en Gaza del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, dijo que las milicias, junto con sus familias y algunos otros palestinos seleccionados, serían autorizados a vivir en las áreas controladas por Israel como una “población ficticia” en una Rafah reconstruida.

“El este de Gaza es donde va la reconstrucción. El oeste de Gaza queda en ruinas. Ambos están divididos por la línea amarilla… El giro es que nadie realmente vive en el este de Gaza y a nadie se le permite vivir allí… así que las bandas ahora sirven a una población ficticia”, dijo.

No está claro si los residentes de Gaza siquiera considerarían mudarse a áreas ocupadas por Israel. Las fuerzas israelíes ya han matado a varios palestinos que se han acercado a la línea amarilla.

“Es extraño cómo la gente puede moverse. Si te acercas a la línea amarilla, estás muerto”, dijo Magdy, un residente de la ciudad de Gaza a CNN, proporcionando solo su primer nombre para proteger su identidad. “Quienes van son considerados espías [para Israel]. Debe haber una autoridad palestina que nos diga que nos movamos… Solo nos moveríamos cuando Israel se retire”.

En el limbo diplomático que existe entre la primera y la segunda fase del alto el fuego, las milicias han intentado establecerse como una presencia permanente en el futuro de Gaza. Pero sin un plan de gobierno, hacen que el camino hacia adelante sea aún menos claro, defendiendo sus propios intereses en el territorio devastado por la guerra que aún busca la paz.

Otro residente de Gaza, Abu Riad, dijo que la mayoría de las personas en el oeste de Gaza no se moverían hacia territorio controlado por Israel.

“¿Por qué nos moveríamos hacia esas áreas [controladas por bandas]? Estaríamos avanzando hacia lo desconocido.”

