Las amenazas de Trump acercan la guerra con Venezuela mientras aumentan las contradicciones y los temores legales

Las crecientes amenazas de Estados Unidos contra Venezuela están aumentando las expectativas de una acción militar inminente, mientras el presidente…

Las crecientes amenazas de Estados Unidos contra Venezuela están aumentando las expectativas de una acción militar inminente, mientras el presidente Donald Trump incrementa la presión sobre el régimen de Caracas y muestra poder en el hemisferio occidental.

Cada señal y advertencia pública del presidente eleva el riesgo de que Estados Unidos esté en un camino inexorable hacia una confrontación militar, lo que representaría una gran apuesta política dada la antipatía del público hacia nuevas guerras en el extranjero.

La controversia también crece debido a nuevas preocupaciones sobre la legalidad de cualquier posible acción contra Venezuela y a las advertencias de que los ataques letales de la administración contra supuestas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe han infringido las leyes de la guerra. Comités del Congreso prometen una supervisión enérgica y bipartidista de los ataques, algo poco común en el segundo mandato de Trump.

Y en un movimiento extraordinario durante el feriado de Acción de Gracias, Trump pareció socavar la justificación de que combate a los cárteles regionales al ofrecer un indulto a un expresidente hondureño encarcelado el año pasado en Estados Unidos por traficar cocaína al país.

Trump alimentó las expectativas de una guerra inminente en Venezuela al advertir, el Día de Acción de Gracias, de que Estados Unidos “muy pronto” comenzará a tomar medidas para detener las supuestas redes de narcotráfico en tierra. El sábado, declaró que el espacio aéreo del empobrecido y rico país petrolero debe considerarse cerrado.

Una armada de barcos estadounidenses está estacionada en el mar Caribe frente a Venezuela, encabezada por el portaaviones más poderoso del mundo, el USS Gerald R. Ford. Mientras tanto, funcionarios de la administración han pasado semanas elaborando argumentos legales para actuar contra los narcotraficantes regionales, que según los críticos no cumplen con los requisitos legales y constitucionales.

Sin embargo, con Estados Unidos potencialmente al borde de una nueva guerra, la administración aún no ha presentado al público justificaciones basadas en pruebas y detalladas legalmente para enviar a estadounidenses a la acción.

Esto plantea la posibilidad de que el despliegue y las amenazas sean parte de una campaña de presión psicológica para forzar al presidente Nicolás Maduro a renunciar o para alentar a funcionarios o generales a derrocarlo. O bien, un posible enfrentamiento militar con Venezuela podría ser simplemente una nueva señal de que esta administración ve pocos límites políticos, morales, legales o constitucionales para actuar exactamente como Trump quiere.

E incluso si todo esto es un farol para provocar un cambio de régimen de manera pacífica, los funcionarios pronto deberán considerar qué hacer si fracasa. La autoridad de Trump sufriría un gran golpe si retira las fuerzas estadounidenses mientras Maduro sigue en el poder.

El domingo, Trump confirmó por primera vez que había hablado por teléfono recientemente con Maduro, pero no dijo cuándo ni de qué hablaron. “No quiero comentar sobre eso; la respuesta es sí”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One. “No diría que fue bien o mal. Fue una llamada telefónica”.

Una nueva guerra estadounidense o una acción militar concentrada en el extranjero contradeciría uno de los principios centrales de la política exterior del presidente: evitar nuevos conflictos en el exterior. Y varias encuestas muestran que los estadounidenses se oponen a un ataque contra Venezuela. Una encuesta de CBS News el mes pasado encontró que el 76 % no creía que Trump hubiera explicado su posición allí y solo el 13 % veía al país como una amenaza importante para la seguridad de Estados Unidos.

En el pasado, algunas administraciones estadounidenses han hecho grandes esfuerzos antes de un compromiso militar para preparar al público para la acción y reunir apoyo detrás del presidente, como ocurrió antes de la invasión de Iraq en 2003. Pero aparte de comentarios vagos sobre la lucha contra los cárteles de la droga —algunos de los cuales pueden exagerar el papel de Venezuela en el narcotráfico—, los altos funcionarios han ofrecido pocas explicaciones al público.

Aun así, millones de venezolanos no extrañarían a Maduro si es derrocado tras años de represión que han empobrecido a un país con un enorme potencial económico y han provocado la huida de millones de refugiados, incluidos hacia Estados Unidos. Existen algunos escenarios en los que la salida de Maduro podría beneficiar la política exterior de Estados Unidos y la región, aunque los funcionarios de la administración han dado poca claridad sobre si han planeado para el día después de cualquier acción militar. El no hacerlo en Iraq y Afganistán condujo a desastres en la política exterior. Algunos analistas temen que un cambio de régimen pueda desencadenar caos y derramamiento de sangre en una nación tan fracturada como Venezuela, posiblemente enviando aún más refugiados a países vecinos y a Estados Unidos.

Sin embargo, el senador Markwayne Mullin defendió el enfoque de Trump. Dijo el domingo en “State of the Union” de CNN que el presidente le dio a Maduro una invitación para irse y que está protegiendo a Estados Unidos de los narcotraficantes. “Ha dejado muy claro que no vamos a enviar tropas a Venezuela”, dijo el republicano de Oklahoma a Dana Bash, aunque Trump no ha descartado públicamente esa posibilidad.

La controversia sobre las intenciones de la administración en la región se ha intensificado aún más por lo que personas familiarizadas con el incidente describieron a Natasha Bertrand de CNN como un ataque militar estadounidense de seguimiento a una embarcación sospechosa de narcotráfico el 2 de septiembre, después de que un ataque inicial no matara a todos a bordo. Expertos y algunos legisladores han expresado su preocupación de que el llamado ataque de “doble golpe” violaría las leyes de conflicto armado, que prohíben la ejecución de un combatiente enemigo que ha quedado fuera de combate por lesión o rendición.

Los detalles de los ataques fueron reportados por primera vez por The Intercept y The Washington Post. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, insiste en que todos los ataques a supuestas embarcaciones de drogas son legales bajo la ley estadounidense e internacional, en parte porque los traficantes han sido designados como terroristas por el Gobierno de Estados Unidos. Pero los críticos de Trump argumentan que el presidente está librando una guerra sin obtener la autorización del Congreso, como exige la Constitución, y está violando el derecho al debido proceso de las víctimas.

El senador demócrata Mark Kelly, capitán retirado de la Marina y piloto de combate, dijo en “State of the Union” que, según lo que sabía sobre el ataque, él no habría ejecutado la orden de realizar un segundo ataque. “Si lo que se ha informado es exacto, tengo serias preocupaciones sobre cualquiera en esa cadena de mando que cruce una línea que nunca se debe cruzar. No somos Rusia. No somos Iraq”, dijo Kelly. “Se han hecho un lío tratando de explicarnos en el Comité de Servicios Armados cómo esto es legal, sin compartir toda la información, lo cual es realmente preocupante. Pero atacar a sobrevivientes en el agua, eso claramente no es legal”.

El Pentágono advirtió a Kelly que podría ser llamado de nuevo al servicio para un consejo de guerra por un video que filmó junto a otros legisladores demócratas recordando al personal militar que no están obligados a cumplir órdenes ilegales. Los legisladores han dicho que Trump puso en peligro su seguridad después de acusarlos de “conducta sediciosa, castigable con la muerte”. Desde entonces, Trump ha negado que estuviera “amenazando de muerte” al grupo.

Los comités de servicios armados de la Cámara y el Senado se han comprometido a realizar una supervisión rigurosa de las operaciones de la administración en el Caribe.

La inquietud sobre los motivos de la administración Trump en América Latina también se alimenta por un anuncio extraordinario del presidente de que planea indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, apenas un año después de haber comenzado a cumplir una condena federal de 45 años por narcotráfico. Hernández fue declarado culpable de conspirar con cárteles mientras movían 400 toneladas de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos y de proteger y enriquecer a narcotraficantes en su círculo cercano.

El indulto del presidente a un líder que operó su país como un narcoestado socavaría gravemente su justificación para usar la fuerza militar contra Maduro, a quien acusa del mismo delito.

“Él fue el líder de una de las mayores empresas criminales que jamás haya sido condenada en los tribunales estadounidenses. Y a menos de un año de su condena, el presidente Trump lo está indultando, lo que sugiere que al presidente Trump no le importa el narcotráfico”, dijo el senador demócrata de Virginia Tim Kaine en “Face the Nation” de CBS. “Si no le importa el narcotráfico… entonces, ¿de qué se trata realmente este asunto de Venezuela?”

El presidente insistió a los periodistas el domingo que la condena fue una “trampa de Biden” e insinuó que nadie que haya sido presidente debería enfrentar la justicia por transgresiones en el cargo. “Elijan el país que quieran: si alguien vende drogas en ese país, eso no significa que arresten al presidente y lo metan en la cárcel por el resto de su vida”, dijo el mandatario estadounidense.

Mullin dijo en “State of the Union” que probablemente hubo un gesto de “buena fe” en la oferta de indulto del presidente y que confiaba en su enfoque “natural” de los asuntos exteriores.

La comparación entre el debido proceso que Estados Unidos ofreció previamente a Hernández, quien fue condenado por un jurado, y el destino de los narcotraficantes eliminados en el mar Caribe, sin que las autoridades aparentemente supieran sus identidades, es llamativa.

El momento en que Trump anunció el indulto sugiere una explicación alternativa, ya que ocurrió justo antes de que los hondureños votaran en las elecciones presidenciales del domingo. El viernes, Trump respaldó la candidatura populista de Nasry “Tito” Asfura, quien pertenece al mismo Partido Nacional conservador que Hernández. Su doble intervención parece un intento de influir en las elecciones, ya que amenazó en una publicación en Truth Social que Estados Unidos no trabajaría con ningún otro presidente que no fuera Asfura.

Esta no es la primera vez que Trump intenta usar su poder e influencia para apoyar a líderes afines al MAGA en el hemisferio occidental. Impuso un arancel del 50 % a Brasil después de que ese país procesara a su amigo y expresidente Jair Bolsonaro por intentar anular una elección. Ofreció un rescate de US$ 40.000 millones a Argentina, condicionado a que los votantes apoyaran al partido de otro aliado, el presidente Javier Milei, en las elecciones de medio término. Trump también se ha aliado con el presidente Nayib Bukele, líder de El Salvador, quien aceptó en una prisión notoria a deportados de la purga de la administración Trump y se autodenomina “el dictador más cool del mundo”. Ha tenido disputas con el líder izquierdista de Colombia, el presidente Gustavo Petro.

Existen razones legítimas de política exterior por las que Estados Unidos podría buscar relaciones más estrechas con líderes latinoamericanos, especialmente mientras intenta frenar los esfuerzos de influencia de Rusia y China en la región. La pregunta que ahora preocupa a América Latina es si Trump está dispuesto a usar la fuerza militar, y no solo el poder ejecutivo y el dinero de los contribuyentes, para lograr el régimen que desea en Venezuela.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.