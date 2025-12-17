Las “amenazas” de EE.UU. afectan la paz regional, le dijo Maduro al jefe de la ONU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló este miércoles con el secretario general de la ONU, António Guterres, para advertirle…

Maduro dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había afirmado de manera “inaceptable” que el petróleo, los recursos naturales y el territorio de Venezuela le pertenecían. El martes, Trump escribió en Truth Social que Venezuela debe devolver a Estados Unidos “el petróleo, la tierra y otros activos que nos robaron anteriormente”.

“El presidente Maduro subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de las Naciones Unidas, ya que constituyen una amenaza directa a la soberanía, el derecho internacional y la paz”, afirmó el Gobierno venezolano en un comunicado.

Maduro afirmó que las recientes acciones de Estados Unidos contra Venezuela forman parte de una “diplomacia de la barbarie” que, según él, va en contra de la convivencia internacional.

La oficina de Guterres confirmó posteriormente la conversación telefónica con Maduro, afirmando que el secretario general “reafirmó la posición de las Naciones Unidas sobre la necesidad de que los Estados miembros respeten el derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, actúen con moderación y reduzcan las tensiones para preservar la estabilidad regional”.

Anteriormente, el portavoz de la ONU, Farhan Haq, dijo a los periodistas que Guterres se centra en evitar una mayor escalada entre Estados Unidos y Venezuela.

“Por supuesto, como siempre, él cree que cualquier diferencia debe resolverse por medios pacíficos”, dijo Haq.

Cuando se le preguntó si la petición de Trump de bloquear a los barcos petroleros sancionados que transitan por Venezuela violaba el derecho internacional, Haq respondió: “Creo que en este momento estamos analizando cuáles son las leyes aplicables y estudiando la situación, pero sin duda las partes deben cumplir la Carta de las Naciones Unidas, que pueden leer ustedes mismos para ver lo que implica”.

