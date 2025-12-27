Las 25 principales mentiras de Donald Trump en 2025

Fue difícil elegir solo 25. Pero resultó más fácil de lo que solía ser. Al igual que su primer mandato,…

Fue difícil elegir solo 25. Pero resultó más fácil de lo que solía ser.

Al igual que su primer mandato, el primer año del presidente Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca fue un desfile incesante de mentiras. Sin embargo, la cantidad de afirmaciones falsas de Trump en 2025 se redujo, a pesar de que mantuvo su característica frecuencia asombrosa.

Las falsedades de Trump siempre se han caracterizado por su tenaz repetición. Se volvieron especialmente repetitivas en 2025.

Si bien continuó añadiendo nuevas mentiras con regularidad, se basó en un conjunto básico de invenciones que usaba prácticamente sin importar el contexto ni las veces que han sido desmentidas.

¿Has oído la ficción sobre cómo Trump consiguió US$ 17 o US$ 18 billones en inversiones? Probablemente sí, si has visto algunos discursos o entrevistas del mandatario.

Lo mismo ocurre con aquella falsedad sobre la caída de los precios al consumidor este año, o cómo puso fin a siete u ocho guerras, y lo mismo sobre cómo líderes extranjeros de todo el mundo vaciaron sus cárceles e instituciones psiquiátricas para enviar a ciudadanos no deseados a través de la frontera estadounidense como migrantes.

Aquí está nuestra lista altamente subjetiva de las 25 principales mentiras de Trump de 2025.

Elegimos unas que el presidente las repitió con especial frecuencia, otras que se referían a temas notablemente importantes y algunas porque eran especialmente atroces en su distancia con la realidad.

Mentira: Trump aseguró US$ 17 o US$ 18 billones en inversiones en 2025

El presidente, amante de las grandes cifras, incluso si son falsas, citó una cifra ficticia en todos sus discursos: la afirmación de haber conseguido “US$ 17 billones” en inversiones en Estados Unidos en menos de un año, cuando estaba en la Casa Blanca.

No ayudó a Trump que el propio sitio web de la Casa Blanca indicara en aquel momento que en realidad eran US$ 8,8 billones —e incluso esa cifra estaba exageradamente inflada— , pero procedió a aumentar su afirmación a “US$ 18 billones”, aunque el sitio web aún la situaba por debajo de los US$ 10 billones.

Mentira: “Todos los precios están bajos”

Trump mintió incluso sobre temas que la gente común podía ver. En otoño, afirmó que “no había inflación”, aunque sí la había. Que “todos los precios habían bajado”, aunque miles de productos habían subido, que los precios de los comestibles habían bajado mucho, aunque era todo lo contrario, y que la carne de res era el único producto comestible que había subido de precio, aunque había docenas más. Las encuestas mostraron que la mayoría de los estadounidenses no se creían sus afirmaciones.

Mentira: Trump estaba reduciendo los precios de los medicamentos recetados en un “2.000 %, 3.000 %”

Trump no solo presentó cifras inverosímiles, sino también imposibles. Declaró en numerosas ocasiones que su política de “nación más favorecida” reduciría el precio de los medicamentos recetados en un “500 %” o más, a veces entre un “1.400 % y un 1.500 %” o incluso un “2.000 % o un 3.000 %”.

Estas afirmaciones quedan desmentidas por las propias matemáticas: una disminución superior al 100 % significaría que los estadounidenses recibirían un pago por adquirir sus medicamentos.

Sin embargo, el presidente siguió afirmándolo a pesar de que podría haber simplemente promocionado reducciones reales (menos del 100 %) en el precio de algunos medicamentos.

Mentira: Los países extranjeros pagan los aranceles del Gobierno de EE.UU.

A medida que los precios al consumidor seguían subiendo, en parte debido a los amplios aranceles impuestos por Trump a los productos importados, el mandatario se aferró a su conocida mentira de que estos aranceles los pagan países extranjeros, no personas o empresas estadounidenses. (Los pagos de aranceles al Gobierno los realizan los importadores estadounidenses, no los exportadores extranjeros, y los importadores suelen trasladar parte o la totalidad de los costos adicionales al consumidor final).

El presidente prácticamente se verificó a sí mismo en noviembre, cuando declaró en una entrevista que reduciría los precios del café estadounidense reduciendo los aranceles al café importado.

Mentira: Portland estaba “ardiendo”

El presidente repitió mucho que una ciudad estadounidense estaba “en llamas” o “reducida a cenizas”, aunque en absoluto lo estaba.

Los enfrentamientos esporádicos entre manifestantes y fuerzas del orden frente a un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland no significaban que una ciudad de 275 kilómetros cuadrados estuviera en llamas, como lo señalaban constantemente residentes, funcionarios y medios de comunicación de Portland mientras Trump mentía.

Mentira: No hubo asesinatos en Washington durante seis meses

El presidente continuó con su arraigada costumbre de preferir falsedades dramáticas a hechos que le habrían sido útiles si los hubiera expresado con precisión.

En lugar de señalar correctamente que la delincuencia en Washington disminuyó tras su toma de control federal de las fuerzas del orden en agosto, afirmó falsamente tres veces en un discurso pronunciado en noviembre que la capital no había tenido ni un solo asesinato “en seis meses”.

De hecho, Washington registró más de 50 homicidios en los seis meses previos al discurso, según muestran las estadísticas policiales y el seguimiento del Washington Post.

Mentira: “Invadí Los Ángeles y abrimos el agua”

Trump mintió sobre un supuesto problema y luego sobre su supuesta solución. Durante su período de transición previo a su investidura en enero, el presidente vinculó sin fundamento los incendios forestales en Los Ángeles con un esfuerzo completamente ajeno para usar parte del agua de California para proteger una especie de pez a cientos de kilómetros al norte.

Luego, como presidente en marzo, inventó una historia heroica: “Entré a Los Ángeles. ¿Pueden creerlo? Tuve que ingresar. Invadí Los Ángeles, abrimos el agua y ahora el agua fluye hacia abajo”. Lo que Trump hizo en realidad fue una maniobra sin relación con Los Ángeles, enviando inútilmente unos dos mil millones de galones de agua de una parte del Valle Central de California a otra parte del mismo valle.

Mentira: El gobernador demócrata de Maryland llamó a Trump “el mejor presidente de mi vida”

Fue una mentira trivial, pero fue notable por su descaro. Después de que el gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, contratacara las afirmaciones de Trump sobre la seguridad pública en Baltimore, Trump afirmó que cuando se reunió previamente con Moore en privado en el partido de fútbol americano entre el Ejército y la Marina, Moore le dijo: “Señor, usted es el mejor presidente de mi vida” y “Señor, está haciendo un trabajo fantástico”.

El presidente olvidó o no le importó que una cámara estuviera presente durante la interacción, grabando imágenes detrás de escena para un programa documental.

El video, transmitido por Fox News, demostró que Moore no pronunció ninguno de los elogios que Trump afirmó haber pronunciado, pero, al día siguiente de que saliera el video, Trump afirmó que la cámara “desmintió” a Moore en lugar de a su propia invención.

Mentira: Ucrania “inició” la guerra contra Rusia

Trump mostró una inclinación por la historia falsa, reescribiendo los hechos en torno a todo, desde la Gran Depresión hasta su propio pasado.

Quizás sus ejemplos más flagrantes fueron la guerra de Rusia contra Ucrania. “Nunca debieron haberla empezado. Podrían haber llegado a un acuerdo”, amonestó Trump a Ucrania en febrero, revirtiendo la realidad de una guerra iniciada por Rusia.

Posteriormente, minimizó erróneamente el heroísmo de los ucranianos al repeler el ataque ruso de 2022.

Mentira: Trump hablaba “en broma” cuando prometió poner fin de inmediato a la guerra en Ucrania

Como cualquiera que haya visto sus mítines de campaña de 2024 podría decir, Trump se presentó con una seria promesa de poner fin a la guerra en Ucrania, ya sea “en 24 horas” de su regreso a la Casa Blanca o, como presidente electo, “antes incluso de llegar a la Oficina Oval”.

Cuando un periodista le preguntó a Trump en mayo sobre la promesa incumplida mientras la guerra continuaba ardiendo más de tres meses después de iniciado su mandato, optó por reescribir la historia también al respecto, diciendo, entre otras cosas, que “obviamente, la gente sabe que cuando dije eso, lo dije en broma”. El historial demuestra que simplemente no fue así.

Mentira: El Gobierno de Estados Unidos había planeado gastar US$ 50 millones en “condones para Hamas”

Para justificar su intento de recortar drásticamente el gasto de ayuda exterior estadounidense, Trump utilizó un ejemplo completamente ficticio de supuesto despilfarro: afirmó que, hasta su intervención, el Gobierno planeaba enviar US$ 50 millones “a Gaza para comprar condones para Hamas”.

Sin dejarse intimidar por las verificaciones de datos que indicaban la falta de fundamento aparente de la afirmación, pronto infló la cifra inventada a “US$ 100 millones”.

Mentira: Cada barco con droga en el Caribe “mata a 25.000 estadounidenses”

Otra cifra completamente imaginaria en defensa de otra política controvertida.

Mientras los ataques militares de Trump contra supuestos barcos cargados de drogas en el Caribe enfrentaban críticas nacionales e internacionales, intentó convencer a la gente de que “cada uno de esos barcos mata a 25.000 estadounidenses”.

Esa cifra no tiene sentido, señalaron los expertos. Incluso si los barcos realmente transportaran fentanilo mortal, como afirmó Trump (en una ruta no conocida por el tráfico de fentanilo), y si transportaran drogas destinadas a EE.UU. (muchos expertos se muestran escépticos), el número total de muertes por sobredosis de todas las drogas en EE.UU. en 2024 fue de aproximadamente 82.000, según datos federales provisionales.

Mentira: Trump “no dijo” que no tendría problemas en publicar imágenes completas de un doble ataque a un barco en septiembre

Trump ha estado dispuesto durante años a negar descaradamente haber dicho algo que dijo ante las cámaras. Lo volvió a hacer en diciembre.

El 3 de diciembre, el presidente le dijo a un reportero de ABC News que “sin duda” publicaría, “sin problema”, todas las imágenes adicionales del Pentágono de un ataque adicional que el ejército llevó a cabo a principios de septiembre para matar a los sobrevivientes de un bombardeo inicial contra un presunto barco de narcotráfico en el Caribe.

El 8 de diciembre, le dijo falsamente a otro reportero de ABC News: “Yo no dije eso”, luego se refirió a ABC como “noticias falsas” y menospreció personalmente al reportero que había resumido con precisión su cita de cinco días antes.

Mentira: Numerosos líderes extranjeros vaciaron prisiones e instituciones mentales para enviar a su gente más indeseable a Estados Unidos.

Sin importar el supuesto tema de un discurso o entrevista, Trump a menudo encontraba la manera de recitar su relato migratorio más recurrente. Numerosos países extranjeros, afirmó una y otra vez, vaciaron sus prisiones e instituciones mentales y enviaron a las personas no deseadas que vivían allí a Estados Unidos como migrantes. (A veces añadía vívidas florituras. En un discurso de junio, dijo: “Sus países los llevaban en autobús o en coche directamente a nuestra frontera y les decían: ‘Entren ahí. Si alguna vez regresan, los vamos a matar’”.)

A Trump no pareció molestarle que sus propios equipos de campaña y de la Casa Blanca nunca pudieran presentar pruebas de que un solo líder extranjero hubiera hecho esto, y mucho menos líderes extranjeros “de todo el mundo”, como él afirmaba.

Mentira: Trump puso fin a siete u ocho guerras

Trump usó el engaño en su campaña para el Premio Nobel de la Paz, afirmando en las Naciones Unidas en septiembre: “Terminé siete guerras, y en todos los casos, fueron guerras en curso, con incontables miles de personas asesinadas”.

Procedió a enumerar estas supuestas guerras en curso… y, como lo hizo en otras ocasiones, incluyó a “Egipto y Etiopía”, que nunca estuvieron en guerra durante su presidencia. (Tienen una disputa diplomática en curso sobre un proyecto de represa etíope).

Ese tampoco fue el único problema con la lista de Trump. Entre otros asuntos, incluyó una situación misteriosa entre Serbia y Kosovo que tampoco fue una guerra de la era Trump y un conflicto en la República Democrática del Congo que no había terminado.

Trump comenzó a afirmar que “terminó ocho guerras” después de que ayudó a negociar un alto el fuego en octubre entre Israel y Hamas, incluso después de que continuaran algunas matanzas en Gaza e incluso después de que otro conflicto en su lista, entre Tailandia y Camboya, se reanudara en diciembre.

Mentira: “A la gente de Canadá le gusta” la idea de convertirse en el estado 51 de EE.UU.

La larga lista de afirmaciones falsas de Trump sobre Canadá, país que proponía anexar, a principios de 2025 incluía diversos comentarios inexactos sobre comercio y defensa.

Una afirmación sobresalía como especialmente errónea: la de que “al pueblo canadiense le gusta” su idea de que Canadá se convierta en el estado número 51 de EE.UU. Las encuestas revelaron que la idea era sumamente impopular entre los canadienses, con la oposición de aproximadamente 9 de cada 10 adultos.

Mentira: Los alborotadores del Capitolio “no atacaron”

Trump ha intentado durante más de cuatro años reescribir los hechos de la insurrección del 6 de enero de 2021, en la que una turba de sus partidarios irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos.

Este año, después de conceder clemencia a los perpetradores, Trump afirmó que “las personas que fueron allí no tenían armas”, aunque varios alborotadores sí llevaban; que la participante Ashli ​​Babbitt “estaba inocentemente parada allí, incluso dicen que intentaba contener a la multitud”, cuando murió por disparos de un agente de la Policía del Capitolio, aunque la evidencia en video muestra que fue alcanzada por las balas cuando intentaba trepar por una ventana rota hacia el Vestíbulo del Presidente afuera de la Cámara de Representantes.

Y, quizás lo más atroz, que los alborotadores “no agredieron”, aunque video tras video y juicio tras juicio dejaron en claro que muchos de ellos lo hicieron.

Mentira: La cobertura mediática crítica de Trump es “ilegal”

Trump afirmó con tanta frecuencia que la cobertura crítica que los medios de comunicación le daban era “ilegal”, que la mayoría de estos medios no consideraron estas acusaciones como noticia. Cabe destacar que la afirmación de Trump es falsa.

Mentira: Trump no presionó al Departamento de Justicia para que persiguiera a sus oponentes

A finales de octubre, la periodista de CBS Norah O’Donnell le recordó a Trump que tres de sus oponentes políticos habían sido acusados ​​recientemente: el exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton; el exdirector del FBI, James Comey; y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

O’Donnell le preguntó a Trump si había ordenado al Departamento de Justicia que los persiguiera. ¿Su respuesta? “No, y de ninguna manera. No”.

Pero esa afirmación definitiva fue desmentida definitivamente al revisar su propio feed de Truth Social. Menos de dos meses antes, Trump había publicado en redes sociales presionando públicamente a la jefa del Departamento de Justicia, la fiscal general Pam Bondi, para que tomara medidas legales “YA” contra Comey y James. (Además apuntaba a otro rival de Trump, el representante demócrata Adam Schiff).

Mentira: Obama, Biden y Comey inventaron los archivos de Epstein

Trump desplegó una audaz mentira en apoyo de su esfuerzo por evitar la publicación de documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En julio, manifestó: “Sabes, estos archivos fueron inventados por Comey, fueron inventados por Obama, fueron inventados por la administración Biden”.

Los archivos de Epstein son documentos reales que no fueron “inventados” por nadie. Y, como señaló PolitiFact, las investigaciones federales sobre Epstein ocurrieron durante la administración de George W. Bush y la primera administración de Trump, mientras Comey estaba en el sector privado.

Epstein murió más de un año antes de que Biden fuera elegido presidente, aunque su cómplice Ghislaine Maxwell está cumpliendo una condena de 20 años de prisión. (La hija de Comey, Maureen Comey, fue fiscal en los casos contra Epstein y Maxwell, pero eso no ayuda a la afirmación de Trump).

Mentira: Las elecciones de 2020 fueron “manipuladas y robadas”

Una de las mayores mentiras de Trump en 2025 fue también una de sus mayores mentiras en 2020 … y en 2021, 2022, 2023 y 2024.

Meses después de su regreso triunfal a la Casa Blanca, el mandatario continuó impulsando sin descanso tonterías sobre su derrota en 2020, diciendo erróneamente que las elecciones fueron “amañadas y robadas”, aunque fueron libres y justas.

También asegura que el supuesto amaño ahora “ha sido descubierto”, aunque lo único que se ha descubierto es la falsedad de tales afirmaciones.

Mentira: Estados Unidos es «el único país del mundo» con voto por correo

En su afán por erradicar el voto por correo, Trump mintió repetidamente al afirmar que Estados Unidos es el único país del mundo que lo utiliza.

Docenas de otros países, como Canadá, el Reino Unido, Alemania, Australia y Suiza, también lo utilizan.

Trump empleó afirmaciones falsas similares en su afán por eliminar la ciudadanía por nacimiento, afirmando erróneamente que Estados Unidos es el único país que aplica esa política, cuando en realidad está vigente en decenas de naciones.

Mentira: Los bebés reciben más de 80 vacunas a la vez

Pocas mentiras políticas son tan potencialmente dañinas como las mentiras sobre las vacunas, y Trump también soltó una oleada de ellas.

Inventando cifras de nuevo, el presidente afirmó falsamente en septiembre: “Tienes un niño pequeño, un niño pequeño y frágil, y recibes un recipiente con 80 vacunas diferentes, supongo, 80 mezclas diferentes, y se las inyectan”.

En octubre, afirmó falsamente : “Le das 82 vacunas en una sola inyección a un bebé que aún no se ha formado”.

Los bebés no reciben 80 o 82 vacunas diferentes en total, y mucho menos todas a la vez, y las diferentes vacunas no se mezclan en un “recipiente”.

Mentira: El gran proyecto de ley de política interna de Trump no cambió Medicaid

Muchos estadounidenses estaban preocupados por cómo el “gran y hermoso” proyecto de ley de política nacional de Trump afectaría a Medicaid. ¿La solución de Trump? La falsa afirmación de que no afectaría al programa.

“Su Medicaid se queda en paz. Se mantiene igual”, declaró en junio, aunque el proyecto de ley introdujo cambios importantes en las normas de Medicaid, redujo la financiación federal para el programa en US$ cientos de miles de millones y la Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo independiente, preveía que millones de personas más quedarían sin seguro médico en 2034.

Mentira: El proyecto de ley de política interna fue “el más popular jamás firmado”

Al igual que con los precios, Trump presentó como alto lo que era bajo en sus cifras de encuestas.

Después de que múltiples sondeos mostraran que el gran proyecto de ley de política interna era muy impopular –más impopular que cualquier otro proyecto de ley aprobado en más de 30 años, según el análisis de un académico– Trump proclamó que era “el proyecto de ley más popular jamás firmado en la historia de nuestro país”, repitiendo que “este es el proyecto de ley más popular jamás firmado.”

No presentó, ni pudo presentar, ninguna evidencia para respaldar esa afirmación.

