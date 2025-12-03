La última superluna del año brillará esta semana en el cielo

Mantén la mirada en lo alto del cielo esta semana para ver la última superluna del año. La superluna que…

Mantén la mirada en lo alto del cielo esta semana para ver la última superluna del año.

La superluna que se verá en diciembre, también llamada la luna fría, alcanzará su punto más lleno alrededor de las 6:14 p. m., hora de Miami, del jueves, según EarthSky.

“El jueves, la Luna saldrá aproximadamente a la hora del atardecer, y por eso está llena, porque está exactamente opuesta en el cielo respecto al Sol”, dijo Noah Petro, científico del proyecto Artemis III, de la NASA, misión que busca llevar astronautas cerca del polo sur lunar en 2027.

La Luna también se verá llena la noche del miércoles y la del viernes.

Esta será la última de tres superlunas consecutivas este año. Una superluna ocurre cuando la Luna alcanza el perigeo, o su punto más cercano a la Tierra, lo que hace que se vea más grande y más brillante.

El nombre de luna fría indica que es el evento de luna llena más cercano al solsticio de invierno boreal, el día más corto del año en el hemisferio norte. El solsticio, que ocurrirá el 21 de diciembre, marca el inicio del invierno en esa parte del mundo.

Diversos pueblos indígenas tienen nombres distintos para la luna llena de diciembre. Por ejemplo, los cherokee la llaman luna de nieve, y la tribu abenaki se refiere a ella como la luna que hace el invierno.

“El brillo de estas superlunas en invierno, especialmente cuando hace mucho frío, como ahora, creo que puede intensificarse porque los árboles no bloquean la luz”, dijo Petro.

La luna llena de diciembre ocurre cerca de los aniversarios de las históricas misiones Apolo 8 y Apolo 17.

El Apolo 8 despegó el 21 de diciembre de 1968 y llevó a tres astronautas a la órbita lunar. La tripulación compartió un mensaje navideño especial desde el espacio en la víspera de Navidad.

El Apolo 17, que despegó el 7 de diciembre de 1972, marcó la última vez que astronautas aterrizaron en la superficie lunar.

La luna llena de diciembre también ocurre antes del lanzamiento de Artemis II, previsto entre febrero y abril de 2026, que enviará a cuatro astronautas en un viaje de 10 días alrededor de la Luna.

“Invitaría a la gente a salir esta semana, mirar la Luna y disfrutar de su esplendor. Pensar en lo que logramos en 1968 y 1972 con el Apolo 8 y el Apolo 17, y luego mirar al futuro y decir: ‘estamos quizá a solo dos lunas llenas de volver a enviar humanos a volar más allá de la Luna y obtener una vista cercana de la superficie lunar con Artemis II’”, dijo Petro.

Estas son las fechas de mayor actividad de las dos últimas lluvias de meteoros del año, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros y EarthSky:

Geminidas: 13 y 14 de diciembre

Úrsidas: 21 y 22 de diciembre

