Europa salva su credibilidad con un acuerdo de financiación de último minuto de US$ 105.000 millones para Ucrania

El préstamo sin intereses de US$ 105.000 millones que otorgó Europa a Ucrania hasta 2027 para evitar que la economía y el ejército del país caigan en un agujero presupuestario no se materializó como algunos líderes querían, pero el hecho de que se hubiera concretado es una victoria para el bloque.

“Si hubiéramos salido de Bruselas dividida hoy, Europa se habría alejado de la relevancia geopolítica”, declaró el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, a los periodistas poco antes de las 4:00 a.m., hora local.

“Habría sido un desastre total”, apuntó.

Los líderes de los 27 estados miembros de la Unión Europea no lograron un acuerdo para un préstamo histórico con fondos estatales rusos congelados, pero el compromiso fue claro: Ucrania no devolvería ni un céntimo hasta el fin de la guerra, y Europa se reservó el derecho a utilizar activos rusos para financiar el préstamo.

El brazo ejecutivo del bloque ahora tiene el mandato de explorar cómo hacerlo.

Y por ahora, los fondos liberados por el préstamo serán bien recibidos en Kyiv, mientras lucha por contener los avances rusos en el campo de batalla y negocia con Washington un plan de paz para poner fin a la guerra.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, había advertido que si no se proporcionaba financiación a Ucrania, Kyiv quedaría en una posición en la que no tendría suficiente dinero “para la vida y las armas”.

Elogió el avance de última hora el viernes.

“Este es un apoyo significativo que realmente fortalece nuestra resiliencia”, escribió Zelensky en X. “Es importante que los activos rusos permanezcan inmovilizados y que Ucrania haya recibido una garantía de seguridad financiera para los próximos años. Gracias por el resultado y por la unidad”.

Los dirigentes europeos también apuntaron a Moscú.

“El mensaje que hoy enviamos a Rusia es clarísimo. En primer lugar, no han logrado sus objetivos en Ucrania. En segundo lugar, Europa apoya a Ucrania hoy, mañana y mientras sea necesario, declaró el presidente del Consejo Europeo”, Antonio Costa.

Debido en parte al recorte de financiación por parte de Estados Unidos, Ucrania habría tenido un déficit de financiación de US$ 160.000 millones en los próximos dos años, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional.

La UE pretendía cubrir dos tercios de esa cantidad, es decir, unos US$ 105.000 millones.

La idea de utilizar activos congelados no es nueva. Se planteó desde los primeros días de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Y desde hace tiempo se ha enfrentado a una férrea oposición por parte de algunas potencias europeas. En febrero, el presidente de Francia, Macron, declaró en el Despacho Oval que la idea de manipular los fondos estatales rusos constituía una violación del derecho internacional.

Esta semana, aplaudió la iniciativa europea, considerándola una “visibilidad” muy importante para Ucrania en su presupuesto.

Como ocurre con muchos otros temas relacionados con el apoyo occidental a Ucrania, otra línea roja ha caído.

Pero no todo fue color de rosa. Hungría, Eslovaquia y la República Checa votaron a favor del préstamo, pero con la condición de que no les afectara económicamente.

Bélgica –que posee la gran mayoría de los fondos inmovilizados– teme futuras represalias por parte de Rusia o incurrir en responsabilidades si un acuerdo de paz lleva a Moscú a exigir la devolución de los fondos.

Antes de la votación, el belga De Wever exigió “garantías vinculantes” de todos los estados miembros de la UE a cambio de la aprobación por parte de su nación del préstamo de reparaciones.

“Las meras promesas verbales no son suficientes”, declaró el jueves en el Parlamento belga.

Hasta ahora, la UE ha utilizado los intereses de los activos, que en su mayoría son bonos, para financiar parte de su apoyo a Kyiv. Pero, a medida que los bonos vencen, se convierten en efectivo, y estos son los fondos que el ejecutivo de la UE quería pedir prestado a Ucrania hasta que Rusia pagara las reparaciones.

El lunes, el banco central ruso presentó una demanda solicitando miles de millones de dólares en daños y perjuicios al depositario belga Euroclear.

El banco calificó la medida como preventiva contra el plan de la UE de transferir los activos congelados en poder de Euroclear “a terceros”, según la agencia estatal de noticias rusa TASS.

En un comunicado de prensa publicado el viernes, el banco central ruso indicó que reclamará a los bancos europeos daños y perjuicios por el monto de los activos congelados y las ganancias perdidas.

A medida que se acercaba la noche más larga del año en Bruselas, el panorama parecía sombrío para Europa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a los líderes europeos calificándolos de “débiles” en una entrevista reciente, días después de que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de su administración acusara a Europa de estar “atrapada en una crisis política” y de sufrir una “falta de confianza en sí misma”.

Un plan de paz de 28 puntos, respaldado por Estados Unidos y filtrado el mes pasado, exigía invertir US$ 100.000 millones de los activos del banco central ruso congelados en todo el mundo en iniciativas lideradas por Washington para reconstruir e invertir en Ucrania, y que la nación norteamericana recibiera beneficios de dichas inversiones.

Los activos congelados en Europa representan la mayor parte del dinero de Moscú inmovilizado a nivel mundial.

Esto desencadenó una oleada de esfuerzos diplomáticos entre los líderes europeos, indignados ante la idea de que la Casa Blanca pudiera confiscar bienes bajo su custodia.

En un ataque apenas velado a Estados Unidos, la presidenta del ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen, calificó este hecho como “el momento de la independencia de Europa” y repitió la idea diez veces en su breve discurso ante el Parlamento Europeo el miércoles.

La cumbre de esta semana, manifestó, se centró en afrontar “la realidad de un mundo que se ha vuelto peligroso y transaccional. Un mundo de guerras, un mundo de depredadores”.

“Europa debe ser responsable de su propia seguridad. Esto ya no es una opción, es una obligación”, expresó.

La confianza transatlántica que durante tanto tiempo se dio por sentada se ha evaporado este año.

Europa desconfía ahora de las fuerzas que alimentan la división en dos frentes: los ataques culturales de una Casa Blanca transaccional, pero principalmente la subversión y el antagonismo de Moscú.

Antes del inicio de la cumbre de la UE, los esfuerzos casi constantes del presidente Putin por socavar a Europa alcanzaron nuevos niveles el jueves, cuando se refirió a los líderes del continente como “cerditos” en un discurso dirigido a los oficiales militares rusos.

“Los rusos trabajan día y noche para fragmentar Europa, y son mejores en eso que Europa en mantenerse unida”, comentó a CNN Tom Keatinge, director del Centro de Finanzas y Seguridad del grupo de expertos Royal United Services Institute.

La Casa Blanca se ha aferrado públicamente a las pasadas dificultades de Ucrania en el campo de batalla o a sus debilidades estructurales como palanca para alcanzar un apresurado acuerdo de paz.

Antes de que concluyeran las negociaciones europeas, Zelensky dijo que un acuerdo de financiación aliviaría esa amenaza.

“Tendremos más confianza en la mesa de negociaciones si contamos con estos activos”, apuntó, con la capacidad de Kyiv para resistir públicamente asegurada por al menos un par de años más.

Reconoció que ningún acuerdo habría dañado gravemente la importantísima industria de drones de Kyiv, un salvavidas para las tropas de primera línea.

De la misma manera, los tan promocionados ataques de largo alcance del país contra Rusia, incluidos los golpes contra la infraestructura de petróleo y gas natural de Moscú, se verían afectados, indicó.

“Todo eso desaparecerá”, comnentó a los periodistas.

Las primeras horas de la mañana del viernes trajeron cierto alivio para Kyiv y Bruselas.

Frente a los despiadados ataques de Rusia en Ucrania y una Casa Blanca que aparentemente ansía una paz rápida – en lugar de una paz justa – el salvavidas de Europa para Ucrania, recuperado de las garras de la división y el retraso, promete un amigo fortalecido para Kyiv en los inciertos meses venideros.

