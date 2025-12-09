La respuesta de Trump a todo: culpar a Biden

Parece que ha pasado una eternidad desde que Joe Biden estuvo en la Oficina Oval, en proporción con la agitación…

Parece que ha pasado una eternidad desde que Joe Biden estuvo en la Oficina Oval, en proporción con la agitación y la transformación que vive Estados Unidos desde que el expresidente regresó a su casa en Delaware.

Pero una persona en Washington nunca deja de obsesionarse con el 46º presidente, su predecesor y sucesor.

Donald Trump rara vez aparece en público sin quejarse de las políticas de Biden o insultar su capacidad mental o física.

Su obsesión delata una profunda antipatía y rencor personal y político hacia un predecesor que ha abandonado la escena política. Además, se basa en los fracasos de Biden, especialmente en relación con la oleada inmigratoria en la frontera sur y el legado de altos precios al consumidor.

Sin embargo, la propia posición política deteriorada de Trump plantea preguntas sobre la viabilidad a largo plazo de su estrategia de centrarse todo el tiempo en Biden. Después de todo, el expresidente ya ha corrido su carrera política. Trump ahora está en el poder. Y los votantes aún no están contentos.

“Heredamos un desastre total de la administración Biden”, declaró Trump el lunes al inaugurar un foro sobre su rescate de US$ 12.000 millones para los agricultores. Su propia guerra arancelaria con China hizo necesaria esta medida, pero Trump culpó a Biden de los problemas de la agricultura.

No son solo las granjas. Todo es culpa de Biden, según Trump.

¿Problemas en la industria automotriz? Culpen a Biden, como hizo Trump la semana pasada, al afirmar que oficialmente ponía fin a las “ridículamente onerosas” normas de eficiencia de combustible de su predecesor, introducidas para combatir el cambio climático, una crisis que el actual presidente ignora.

¿Y qué hay de la guerra en Ucrania que Trump prometió terminar en 24 horas? Eso también es culpa de Biden, dice Trump, ya que Rusia nunca habría invadido el país en 2022 si él todavía estuviera en el cargo. “Fue la guerra de Joe Biden, no la mía”, declaró Trump en “60 Minutes” en noviembre.

El presidente ha recibido críticas por la crisis de asequibilidad. Pero insiste en que Biden la causó. “Heredé la peor inflación de la historia”, dijo, falsamente, la semana pasada en una reunión de gabinete. “No había asequibilidad. Nadie podía permitirse nada”.

El nombre de Biden se mencionó más de 30 veces, lo que demuestra que los subordinados de Trump saben que hay una forma segura de complacer al jefe: culpar a su predecesor.

Tras el asesinato a tiros de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, el mes pasado, presuntamente perpetrado por un afgano que trabajó con la CIA durante la guerra más larga de Estados Unidos, Trump atribuyó la culpa a la caótica retirada de Afganistán, orquestada por “un presidente desastroso, el peor en la historia de nuestro país”.

Si bien el presunto agresor llegó a Estados Unidos durante el mandato de Biden, se le concedió asilo durante la segunda presidencia de Trump. El mandatario ignoró las críticas de que expuso a las tropas de la Guardia Nacional al enviarlas a ciudades estadounidenses.

Cuando Trump fue criticado por indultar a un expresidente hondureño que cumplía una condena federal de 45 años por tráfico de drogas, afirmó que la condena era una “trampa de Biden”.

El presidente llevó su obsesión con Biden al terreno de la autocrítica antes del Día de Acción de Gracias. “El año pasado usó un bolígrafo automático para el indulto de los pavos”, se quejó Trump.

¿Por qué Trump no puede dejar ir a Biden?

Una razón es que siempre necesita un adversario. Su búsqueda de dominio depende de derrotar constantemente a sus oponentes. Y no puede dejar pasar los resentimientos.

La antipatía de Trump por su antiguo rival también parece genuinamente personal. No sorprende, quizás, ya que culpa al demócrata de orquestar las acusaciones penales que enfrentó tras su primer mandato. (Biden siempre insistió en que el Departamento de Justicia y los fiscales locales actuaron sin consultar a la Casa Blanca).

Trump también está cruelmente preocupado por la agudeza física y mental del expresidente de 83 años dentro y fuera del cargo.

El sábado, Trump recordó haber jugado al golf con Gary Player, nueve veces campeón de un major. “Tiene 90 años… el otro día hizo un 70 conmigo. Además, jugamos bastante atrás. Es increíble. ¿Crees que Biden podría hacer eso? No lo creo, no sabe ni levantar un palo”, dijo Trump en una recepción para los homenajeados del Centro Kennedy.

A sus 79 años, Trump se muestra orgulloso y vanidoso al creer que está en mejor forma que Biden. Pero dado que, una vez más, es el hombre de mayor edad en prestar juramento inaugural y ha visto a Biden envejecer visiblemente en el cargo, ¿acaso un escalofrío de miedo también invade los pensamientos del presidente?

De vez en cuando, Trump insinúa nostalgia por su mortalidad, incluso mientras insiste en que está en una forma casi sobrehumana.

“Les avisaré cuando algo ande mal. Algún día lo habrá. Eso nos va a pasar a todos. Pero ahora mismo, creo que estoy más alerta que hace 25 años. ¿Pero quién sabe?”, comentó en la reunión de gabinete la semana pasada, durante la cual pareció quedarse dormido.

Hay otra posible raíz de la obsesión de Trump con Biden. La vida es dura para un presidente en ejercicio. El historial de Biden es un blanco fácil. Pero las políticas de Trump ahora están causando su propio daño.

A pesar de la firme negativa del presidente a creerlo, los aranceles aumentan los costos para los consumidores. Y su falta de disposición para igualar los vastos paquetes de armas y municiones de Biden para Ucrania explica, en parte, por qué Rusia siente que tiene el lujo de continuar librando la guerra.

Los votantes ahora buscan respuestas en Trump, no en Biden. Después de todo, fue él quien concibió una imagen distópica de un Estados Unidos acosado por la indigencia y la violencia y prometió “Solo yo puedo solucionarlo” en 2016.

Aun así, la retórica más descabellada de Trump contiene algo de verdad. Si la presidencia de Biden hubiera sido un éxito rotundo, Trump no estaría en el cargo.

La negación del expresidente ante la crisis inmigratoria y el aumento de la inflación influyó enormemente en la decisión de muchos votantes de darle a Trump una segunda oportunidad en la Casa Blanca.

Y la decisión del expresidente de buscar un segundo mandato a pesar de su avanzada edad culminó en un desempeño desastroso en el debate que lo llevó a abandonar su campaña y una secuencia de eventos que culminaron en la reelección de Trump.

Trump está lejos de ser el primer presidente que culpa a su predecesor. Toda la presidencia de Biden, especialmente durante sus primeros meses oscuros durante la pandemia, fue una reprimenda implícita a Trump.

Biden culpó de la debacle de la retirada afgana al calendario de su predecesor. Y basó su desafortunada campaña de reelección en la advertencia de que el regreso de Trump quebrantaría el alma de Estados Unidos.

El presidente Barack Obama convirtió en un arte culpar a su predecesor, el presidente George W. Bush, por la crisis financiera que enfrentó en 2009. Siguió haciéndolo durante su campaña de reelección. “Nos hemos asegurado de hacer todo lo posible para salir de este increíble agujero que heredé”, manifestó Obama en 2012.

El juego de culpas nunca termina.

El vicepresidente J.D. Vance anticipó un posible tema de campaña para la administración, que intenta desafiar la gravedad política de cara a las elecciones intermedias del próximo año, al intentar desviar la culpa de la crisis de asequibilidad.

“El engaño es la idea de que es culpa nuestra y no de los demócratas. Y creo que esa narrativa es una completa tontería”, declaró a la NBC en una entrevista la semana pasada.

Pero el problema para la administración es que los votantes —quienes a diferencia de Trump viven en el presente— no lo aceptan.

En una encuesta de Fox News del mes pasado, el 62 % de los estadounidenses afirmó culpar a Trump por la situación económica actual, mientras que el 32 % culpó a Biden. El índice de aprobación de Trump se sitúa en el 39 % según el promedio de las encuestas de CNN.

Los resultados de los sondeos de opinión son algo por lo que el presidente aún no ha culpado a su predecesor. Aunque probablemente lo haría si pudiera.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.