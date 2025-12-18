La Patrulla Fronteriza entrena a número récord de reclutas en nuevas tácticas sobre persecuciones de vehículos y tiroteos

En el desierto de Nuevo México, bajo el cielo abierto, la Patrulla Fronteriza de EE.UU. está siendo reforzada. Un número…

En el desierto de Nuevo México, bajo el cielo abierto, la Patrulla Fronteriza de EE.UU. está siendo reforzada. Un número récord de reclutas, muchos de los cuales son latinos, hispanohablantes y procedentes de pueblos fronterizos que conocen bien, se anotaron en la academia de entrenamiento de la agencia, donde se han vuelto a introducir en el programa de estudios tácticas más asertivas como entrenamiento en persecución de vehículos.

También se está introduciendo mejor tecnología armamentística como parte de un aumento de personal que, según los líderes de la Patrulla Fronteriza, refleja un reajuste más amplio bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Tras meses de solicitudes, CNN obtuvo un acceso excepcional a la Academia de la Patrulla Fronteriza en Artesia, Nuevo México. Ocurrió en el momento en el que entró en vigor una serie de cambios operativos y de entrenamiento, en sintonía con las nuevas prioridades que, según los funcionarios de la academia, llevaban tiempo deseando. Los cambios también llegan en un momento en que Trump insiste en su promesa de deportar a los inmigrantes indocumentados, lo que ha provocado el envío de agentes de la Patrulla Fronteriza a ciudades alejadas de la frontera y la reacción negativa de defensores de los inmigrantes, algunos funcionarios estatales y los demócratas en el Capitolio.

El día que CNN visitó la academia, a finales de septiembre, cientos de reclutas se alinearon con sus uniformes verdes para la inspección matutina y escucharon al entonces subjefe interino de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., Scott Good, quien había llegado a la ciudad desde la sede en la ciudad de Washington.

“Todos ustedes son una parte fundamental de la seguridad nacional. Y agradecemos sinceramente que hayan dado el primer paso y se hayan inscrito”, dijo a la multitud. “No es un trabajo fácil, pero es gratificante… y Estados Unidos los aprecia por ello”.

Los simuladores de conducción ahora funcionan con regularidad para un entrenamiento de persecución de vehículos, que se ha reintroducido y ampliado tanto en los simuladores como en las pistas de conducción del extenso complejo de 1.500 hectáreas que abarcan dos campus. El jefe Jared Ashby, quien supervisó la academia durante la visita de CNN y desde entonces se ha convertido en el jefe de patrulla en el Valle del Río Grande, afirmó que se trata de un cambio evidente.

“Creo que nuestra anterior política de persecución incentivó a los contrabandistas. Los dejábamos ir para que supieran que la Patrulla Fronteriza no los perseguiría”, declaró Ashby. Si bien las persecuciones no estaban prohibidas, los agentes debían considerar los peligros para el público tras una serie de accidentes mortales, y debía existir una sospecha razonable de que el vehículo ya había incumplido una ley. Bajo el Gobierno de Trump, el uso de vehículos para realizar arrestos se ha convertido en una táctica clara.

Las nuevas normas también implican que varios cientos de agentes graduados bajo el Gobierno de Biden están regresando a la academia para cursos de actualización, debido a que no han recibido capacitación en conducción ofensiva bajo las directrices anteriores, declaró Ashby a CNN.

“En mis aproximadamente 20 años trabajando en el Gobierno, este es el cambio más rápido que he visto”, afirmó, y añadió que los cambios fueron bien recibidos por muchos en la agencia.

El entrenamiento con armas también se ha actualizado. Los agentes ahora utilizan miras de punto rojo en miniatura, lo que proporciona una mejor visión periférica, mejora la precisión y la percepción de la situación. El instructor de armas de fuego de la academia, el agente Jeremy David, describió la incorporación de dicha tecnología como un punto de inflexión y afirmó que las tasas de éxito en la graduación han aumentado, con más reclutas con mejores puntuaciones de tiro.

Los líderes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) afirman que el “gran y hermoso proyecto da ley” de Trump incluye financiamiento para los procedimientos de entrenamiento actualizados vinculados a la nueva política de persecución, la ampliación de la capacidad del campo de tiro, la nueva tecnología de armas de fuego y la contratación de aproximadamente 3.000 agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza, además de los más de 19.000 que ya prestan servicio en todo el país.

Cuando visitamos la academia, había alrededor de 1.100 reclutas inscritos, la cifra más alta desde 2009, según informaron las autoridades. Los datos de la CBP evidencian la rapidez de este crecimiento: el 1 de octubre de 2024, se inscribieron poco más de 500 reclutas, pero esa cifra ya se ha duplicado y la agencia afirma que su objetivo es contar con unos 1.500 reclutas para junio de 2026.

Ashby indicó que el campus también está realizando mejoras físicas para dar soporte a la creciente población, incluyendo barracones adicionales, gimnasios modernizados y un plan de nutrición adaptado a las necesidades de entrenamiento de los reclutas.

Para sostener este crecimiento, la CBP ha intensificado su campaña de reclutamiento en todo el país, y apunta a una amplia gama de candidatos.

En un evento a las afueras de Fort Hood, cerca de Killeen, Texas, los reclutadores presentaron a la Patrulla Fronteriza como el siguiente paso natural para los militares que se preparan para dejar las Fuerzas Armadas. Bajo una carpa, hablaron con soldados uniformados, algunos acompañados de sus cónyuges e hijos pequeños, y les explicaron las bonificaciones por firmar contratos, la estabilidad profesional y las vacaciones pagadas. Los militares que pasaban por allí hablaron de diferentes motivaciones para considerar la Patrulla Fronteriza.

El soldado de primera clase Leroy Williams afirmó que le interesa detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

“Eso es lo que quiero combatir”, dijo, señalando el fentanilo como una de sus principales preocupaciones.

El sargento Nico Vardouniotis describió la misión de forma más amplia, al afirmar que el trabajo de la Patrulla Fronteriza consiste en “ayudar y asistir a los inmigrantes que entran al país” y, al mismo tiempo, hacer cumplir la ley. Añadió que considera que la función tiene dos caras, equilibrando las responsabilidades de seguridad y humanitarias.

La campaña de reclutamiento parece estar despertando interés. La CBP registró 72.448 solicitantes, en el año fiscal 2023, y 61.913, en el año fiscal 2024. En el año fiscal 2025, las solicitudes aumentaron drásticamente a 103.414.

En la academia, la composición de un aula ofrecía un panorama de quiénes ocupaban esos puestos. Unos 30 reclutas se sentaron en sus escritorios preparándose para una simulación. Al preguntar quién hablaba español con fluidez, poco más de la mitad de la clase levantó la mano. Al preguntar quién creció en una comunidad fronteriza, casi todos los reclutas levantaron la mano.

La CBP afirma que sus datos más recientes muestran que aproximadamente la mitad de los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. que prestan servicio en la frontera suroeste son hispanos o latinos.

Para muchos de estos reclutas, la frontera no es un concepto abstracto. Es su hogar.

En El Paso, Texas, la Patrulla Fronteriza tiene una presencia constante, y los residentes afirman que la agencia está profundamente arraigada en la vida cotidiana.

Al otro lado del río Grande y la frontera con México se encuentra Ciudad Juárez, y los lugareños afirman que ambas ciudades mantienen una estrecha conexión.

“No vemos a la gente de Ciudad Juárez como indocumentados, los vemos como familia”, dijo David Villa, quien celebraba su 67º cumpleaños con sus nietos en el L&J Café, un local tradicional.

Y también hay conexiones con la Patrulla Fronteriza, dicen los residentes. “Tenemos amigos cuyos hermanos mayores están en la Patrulla Fronteriza o van a unirse a ella”, dijo Zipporah Ríos, sentada en la cafetería 787, de El Paso.

Su amiga, Angie Prado, intervino: “Tengo un primo que está en Georgia haciendo el entrenamiento… para unirse a la Patrulla Fronteriza y luego regresar aquí”.

Los residentes distinguen entre la Patrulla Fronteriza que conocen localmente y las imágenes que ven en otros lugares, especialmente cuando se llama a agentes de la Patrulla Fronteriza para apoyar a otros agentes del Departamento de Seguridad Nacional. Normalmente, los agentes de aduanas e inmigración gestionan las llegadas en los puertos de entrada oficiales, los agentes de la Patrulla Fronteriza cubren la frontera entre esos puntos y el personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) trabaja en el resto del país. En los últimos meses, se han desplegado cada vez más agentes de la Patrulla Fronteriza para apoyar las políticas de deportación lejos de la frontera.

“Por lo que he visto en redes sociales, [lo que sucede] en lugares como Chicago y California definitivamente no se parece a algo que nuestra Patrulla Fronteriza haga aquí ni a cómo se comporta aquí”, dijo Prado. “No creo que hayan hecho eso nunca”, añadió Kenneth Quinonez, aparentemente sorprendido por las imágenes que muestran enfrentamientos entre la Patrulla Fronteriza y los inmigrantes que están deteniendo en otras partes del país.

Pero, en otras partes de El Paso, el miedo está definiendo la vida cotidiana de algunos.

Una familia con estatus inmigratorio mixto se queda en casa la mayor parte del tiempo, incluso mientras enfrenta una crisis médica. El padre padece un tipo de cáncer raro y agresivo.

“Se llama neoplasia endocrina múltiple. Es un tipo de cáncer extremadamente raro”, dijo su hija, quien pidió que no dijéramos su nombre ni el de su familia por temor a ser denunciada a los funcionarios de inmigración. “Y tiene un tumor entre los pulmones y otro alrededor del corazón, del tamaño de un melón”.

Dijo que el miedo le impidió buscar tratamiento antes.

“Creo que el tumor podría haber sido extraído para, sin duda, haber tenido una mejor calidad de vida”.

Ahora, las opciones son limitadas.

“Lo único que está recibiendo ahora mismo es medicación para el dolor, pero ya no hay esperanza para él… Básicamente se está muriendo ante nuestros ojos”.

La familia dijo que intentan mantener un sentido de humanidad compartida, incluso con aquellos que pudieron haber estado a cargo de expulsarlos.

“Vemos a la Patrulla Fronteriza como seres humanos, y desearíamos que ellos también nos vieran como seres humanos a nosotros. Somos los mismos: al fin y al cabo, todos somos parte de una sola comunidad”.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza afirman que su misión se centra en la seguridad nacional, pero que también incluye esfuerzos humanitarios. La CBP señala sus datos de rescate y mortalidad, y unidades especializadas como BORSTAR, que realizan operaciones de búsqueda y rescate en terrenos peligrosos, como ejemplos de cómo la aplicación de la ley también puede implicar salvar vidas.

Con la esperanza de brindar cierta protección legal a sus padres, la hija menor de la familia de estatus inmigratorio mixto, la única ciudadana estadounidense, se unió a la Reserva del Ejército.

“Sin duda, hay mucha presión. Mucha culpa”, dijo. “Pero al final, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer por su familia”.

El agente Claudio Herrera patrulla el sector de El Paso. Nacido y criado en México, cuenta que llegó a Estados Unidos como estudiante con una visa F1 y, posteriormente, se nacionalizó.

“Para mí es un honor portar este uniforme todos los días”, declaró Herrera. “Podemos portar esta placa para proteger y salvaguardar el país que me acogió”.

Comentó que el proceso para naturalizarse legalmente tomó tiempo, “fácilmente, de 10 a 11 años”.

Herrera afirmó que cree que la aplicación de la ley y la empatía no son mutuamente excluyentes.

“Mi mejor consejo para cualquiera que venga de México”, dijo: “Si realmente quieren seguir ese camino, háganlo de forma legal porque encontrarán el bien, encontrarán la vida”.

También ofreció una advertencia: “Pero si deciden hacerlo ilegalmente, solo encontrarán la cárcel o la muerte”.

