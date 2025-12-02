La Navidad alcanza nuevos decibeles: Christina Aguilera llega a territorio de Mariah Carey

Al Día de Acción de Gracias y su posterior cacería de ofertas navideñas —el conocido Black Friday, que incluso Latinoamérica…

Al Día de Acción de Gracias y su posterior cacería de ofertas navideñas —el conocido Black Friday, que incluso Latinoamérica ha adoptado— se suma una tradición menos comentada, pero igual de importante a nivel comercial: la invasión de música navideña, donde Mariah Carey sigue siendo la líder en ventas y reproducciones con “All I Want For Christmas Is You”.

Frente a la supremacía de ese clásico moderno, este año se está posicionando otro himno de temporada y en voz de otra grande como lo es Christina Aguilera, con la canción “My Favorite Things”.

El primero es un tema original de 1994, coescrito por Carey y en cuyo título ya aparece la palabra ‘navidad’. Y la segunda es una canción compuesta en 1959 por el legendario dúo Rodgers y Hammerstein para la obra musical “The Sound of Music”, y que se hizo aún más popular en 1965 con su versión cinematográfica, protagonizada por Julie Andrews, y que en América Latina se conoció como “La Novicia Rebelde”.

Técnicamente hablando “My Favorite Things” no es un tema navideño, pero siempre se ha vinculado al ambiente invernal festivo por lo que describe su letra. Además, con el paso del tiempo, una infinidad de artistas lo ha grabado e incluido en compilaciones de villancicos.

Algo similar ocurrió con “Last Christmas” (1984), de la agrupación Wham! y que fue concebida como una canción sobre una ruptura amorosa, solo que ocurre en plena época navideña. ¡Qué mal rato!

Precisamente, mientras escribo este artículo, en mis audífonos suena esa canción, parte de mi playlist navideña. Una lista que en estos días suelo actualizar religiosamente. Se trata de una selección ecléctica, porque aunque puede arrancar con un “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” (1945), en la voz de Dean Martin, el sistema aleatorio me lleva luego al mismo tema, pero en la versión más contemporánea de Jessica Simpson.

También suenan clásicos en español, como el “Feliz Navidad” de José Feliciano, el cual ya cumple 55 años de publicado. De la misma época suena en la playlist “El Burrito Sabanero”, en una versión de Elvis Crespo, alejada del estilo original que impuso el intérprete venezolano Simón Díaz cuando la grabó por primera vez en 1975.

La más reciente adición a esa lista de canciones navideñas es precisamente “My Favorite Things”, de Aguilera. La canción es parte de la celebración de los 25 años del primer álbum navideño de la artista (“My Kind of Christmas”), cuyos temas grabó recientemente frente a las cámaras, en un concierto en París, con la torre Eiffel de fondo y añadiendo el anteriormente mencionado, que no aparece en el álbum del año 2000 pero que acaba de ser lanzado como sencillo y que ya está siendo monitoreado por Spotify.

“Veinticinco años de canciones, de historias, de conectar”, comenta Aguilera en el adelanto de esta producción, que a mediados de diciembre y por dos días llegará a las salas de cine en Estados Unidos. “Esta película es una celebración. La Navidad en París tiene una magia en sí misma. Hay algo muy poético en celebrar este logro en una ciudad que se siente como una verdadera inspiración”, agrega la cantante.

Sin embargo, y entrando en clasificaciones, la reina absoluta de la temporada, año tras año, ha sido Mariah Carey. Por estos días, la revista Billboard publica y publicita su listado “Holiday 100”, donde registra el movimiento de la música navideña.

Según esta lista, con fecha de la última semana de noviembre, “All I Want For Christmas Is You” se mantiene en la primera posición. Su debut fue en diciembre de 2011, ocupando la cima durante 66 semanas, de un total de 74 en las que se ha publicado este listado. Para registrar los movimientos de estas canciones, Billboard mide su radiodifusión, ventas y descargas en streaming.

Durante esta época, “All I Want For Christmas Is You” tiene además la particularidad de hacer el salto a la influyente lista “Hot 100”, de las canciones más populares de la semana en Estados Unidos, sin importar su género. Y, sin llegar aún a diciembre, este clásico contemporáneo ya ocupa allí la octava posición y seguramente —mientras estemos de fiesta— desbancará a la líder actual, Taylor Swift, con “The Fate Of Ophelia”.

En Spotify, Mariah también comienza a aparecer en los listados. “All I Want…” es número 10 en “Top Songs-USA” y la octava en “Top 50-Global”. Hasta el momento, ha tenido miles de millones de reproducciones. Para ser exactos, 2.270.097.121 veces (registradas este día de Acción de Gracias).

“Nunca llegué a pensar: ‘¡Dios mío! por el resto de la vida la vamos a estar cantando’”, recordaba Mariah hace cuatro años, en una entrevista donde me contaba cómo nació tan popular melodía en un pequeño teclado que tenía en su casa.

Quizá el duelo Christina vs. Mariah no tenga cabida en una época que se supone es sinónimo de paz y esperanza, pero la versión de “My Favorite Things” de la primera, lo tiene todo para convertirse en un nuevo clásico, como ya le ocurrió a la segunda.

