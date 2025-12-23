La mayoría de autores de masacres actúan solos. La de Bondi fue una atrocidad inusual entre padre e hijo, afirman expertos

Mientras las autoridades investigan los motivos detrás del mortal ataque de Bondi Beach la semana pasada, los principales criminólogos notan…

Mientras las autoridades investigan los motivos detrás del mortal ataque de Bondi Beach la semana pasada, los principales criminólogos notan una característica inusual que diferencia este tiroteo masivo de otros: los presuntos atacantes eran miembros de una familia que se confabularon.

Sajid Akram y su hijo Naveed Akram están acusados ​​de matar a 15 personas en la icónica costa de Sydney, un crimen que podría ser “la primera combinación de perpetradores padre-hijo de la historia” para un ataque de este tipo, según el Dr. James Densley, profesor de criminología y experto en tiroteos masivos en la Universidad Estatal Metropolitana de Minnesota.

Los asesinatos en masa suelen ser obra de actores solitarios. Según una investigación del Instituto Rockefeller de Gobierno, menos del 2 % de los tiroteos masivos estudiados involucraron a dos o más perpetradores, un acto de violencia aún más raro si se tienen en cuenta los vínculos familiares.

“Cuando familiares cometen actos de violencia masiva juntos, los factores de riesgo son diferentes”, declaró Densley a CNN, señalando contrastes en motivaciones, dinámicas de poder y logística de los atacantes solitarios.

Los familiares que cometen delitos juntos tienden a ser “menos performativos”, y la confianza y la proximidad reemplazan a las redes en línea que suelen utilizar los actores solitarios.

“Estos ataques surgen de una visión de mundo compartida que se cultiva con el tiempo, en lugar de que un solo individuo busque notoriedad o reconocimiento”, apuntó Densley. “Los miembros de la familia ya comparten tiempo, espacio, rutinas y conversaciones privadas. Pueden probar y ensayar ideas sin fricción social, lo que se refuerza mutuamente”.

Los casos que demuestran esto incluyen los tiroteos de Wieambilla de 2022 en Australia, donde dos hermanos y su cónyuge actuaron juntos para matar a tres personas, y el ataque a Charlie Hebdo en 2015 en Francia por parte de dos hermanos.

Dos de los terroristas que perpetraron los atentados terroristas de Sri Lanka en 2019 eran hijos de un rico comerciante, mientras que familias enteras se mudaron a Siria e Iraq en el auge del autoproclamado califato del Estado Islámico. El atentado terrorista de San Bernardino en 2015 fue perpetrado por un matrimonio.

Pero un ataque terrorista liderado por padre e hijo sienta un nuevo precedente.

En Bondi Beach, la policía dice que Sajid Akram, de 50 años, y Naveed Akram, de 24, atacaron una celebración judía, motivada por la ideología de ISIS.

Ambos viajaron a Filipinas el mes pasado, donde visitaron una región que ha sufrido una dolorosa historia de extremismo islamista, y después del ataque se encontraron banderas caseras del Estado Islámico en su automóvil.

Se alega que el dúoa grabó videos en los que compartieron puntos de vista que sugerían que se adherían a una “ideología de extremismo violento con motivaciones religiosas” y también practicaron tiro en una zona rural de Australia antes de su ataque, según una supuesta declaración de hechos publicada por un magistrado el lunes.

Según Densley, la jerarquía familiar y la dependencia también son factores que pueden influir en quién toma la iniciativa, quién lidera y quién sigue.

Esto fue especialmente evidente en el caso de los dos hermanos que orquestaron el atentado con bombas en la maratón de Boston de 2013, al detonar dos ollas a presión con explosivos cerca de la meta, que mataron a tres personas e hirieron a más de 260.

“En ese caso, el hermano mayor tenía un papel dominante mientras que el hermano menor lo seguía”, comentó Densley.

El elogio y la aprobación son otras dinámicas sociales en la violencia entre padre e hijo, según el profesor James Alan Fox, profesor de criminología en la Universidad Northeastern en Massachusetts.

“El padre elogia a su hijo por seguir su ejemplo, y el hijo busca su aprobación”, declaró Fox a CNN. “Hasta cierto punto, el hijo coopera y participa en el ataque para complacer a su padre, pero puede que no esté comprometido con la misión”.

La edad también suele influir en estas dinámicas, añade. “Normalmente, la persona mayor es el líder, el general, y la más joven, el seguidor, el soldado raso, por así decirlo”.

El Gobierno del primer ministro de Australia, Anthony Albanese, confirmó el lunes que aplicará mayores sanciones penales para los delitos de incitación al odio y un nuevo delito agravado para los adultos que radicalicen a niños.

“Esta radicalización sin precedentes de nuestra juventud debe cesar. No permitiremos que los extremistas manipulen y laven el cerebro de nuestros hijos para que odien o cometan terrorismo”, declaró la Fiscal General Michelle Rowland.

La logística puede cambiar cuando un ataque es llevado a cabo por más de una persona, explicó Densley.

Que dos personas se dividan las tareas —exploración, planificación, búsqueda de armas, transporte y vigilancia— permite un ataque más organizado sin una gran conspiración externa.

En un ataque entre padre e hijo, los padres también pueden “eliminar barreras prácticas, especialmente si controlan el dinero, el transporte o las armas”, comentó Densley.

En el caso de Bondi, las imágenes muestran a Naveed Akram disparando contra la multitud desde un puente con vistas a la playa. Se alega que ambos también realizaron una operación de reconocimiento, en la que visitaron el lugar del ataque con días de antelación, según documentos judiciales.

Tras el ataque, la policía incautó seis armas de fuego propiedad de Sajid Akram, quien contaba con licencia de armas. Las autoridades confirmaron que cumplía los requisitos para obtener una licencia de armas de fuego y que poseía una licencia de caza recreativa.

“Esto expone un punto ciego en las leyes de armas de Australia, que por lo demás son estrictas, porque el riesgo es relacional, no solo individual”, sugirió Densley.

En un caso de un solo actor, la pregunta clave suele ser “¿cómo consiguió esta persona el arma?”. En un caso entre padre e hijo, la pregunta es “¿quién controlaba el entorno donde ya estaba el arma?”.

Esto lo destacan los expertos en el tiroteo de 2021 en la escuela secundaria Oxford en Michigan, donde Ethan Crumbley, de 15 años, mató a tiros a cuatro compañeros de clase e hirió a otros seis y a un profesor

Sus padres, James y Jennifer Crumbley, se convirtieron en los primeros en Estados Unidos en ser considerados penalmente responsables por un tiroteo masivo en una escuela perpetrado por su hijo, cada uno de ellos condenado a hasta 15 años de prisión por homicidio, mientras que Ethan recibió cadena perpetua sin libertad condicional por homicidio en primer grado.

La jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Oakland, Cheryl Matthews, declaró al tribunal que James Crumbley proporcionó “acceso sin restricciones a un arma o armas, así como a municiones en su hogar”, mientras que Jennifer Crumbley “glorificó el uso y posesión de estas armas”.

“Una forma de verlo es que un padre no solo proporciona un arma, sino que también proporciona legitimidad”, añadió Densley. “Cuando las armas de fuego se poseen legalmente, se guardan en el hogar y se normalizan como parte de la vida cotidiana, se reduce drásticamente la barrera de entrada para un miembro más joven de la familia”.

En Estados Unidos, los tiroteos masivos disminuyeron en 2025, pero siguen siendo considerablemente más altos que en otros países desarrollados.

En Australia, con algunas de las leyes de armas más estrictas del mundo, la realidad es diferente. La masacre de Bondi Beach marcó el tiroteo masivo más mortífero del país en casi 30 años.

Naveed Akram enfrenta ahora 59 cargos, incluidos 15 de homicidio y uno por cometer un acto terrorista. Sajid murió en un intercambio de disparos con la policía presente en el lugar.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.