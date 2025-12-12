La Marina entrega informe a Hegseth sobre posible castigo para el senador Mark Kelly por el video de “órdenes ilegales”

La Marina de EE.UU. presentó sus recomendaciones sobre posibles castigos, si los hubiera, para el senador demócrata Mark Kelly por…

La Marina de EE.UU. presentó sus recomendaciones sobre posibles castigos, si los hubiera, para el senador demócrata Mark Kelly por su participación en un video que recordaba a las fuerzas militares estadounidenses que tienen el deber de rechazar órdenes ilegales, dijo un funcionario del Pentágono a CNN el jueves.

Esas recomendaciones han sido enviadas a la Oficina del Consejero General del Pentágono, “donde están proporcionando una revisión legal y aportes”, dijo el funcionario.

No estaba claro de inmediato qué recomendaciones se incluyeron en el informe.

Un portavoz de Kelly dijo a CNN en un comunicado que el senador “nunca fue notificado ni contactado” sobre que el secretario de la Marina estaba entregando un informe a petición de Hegseth y reiteró que no será intimidado por el secretario de Defensa (Pete Hegseth) ni por el presidente Donald Trump.

“Es increíble que con todas las amenazas que enfrenta nuestro país, Pete Hegseth haya iniciado este ridículo proceso para intentar intimidar al senador Kelly por mencionar algo que el propio Pete Hegseth ha dicho repetidamente. El senador Kelly nunca fue notificado ni contactado sobre esto, y por supuesto que esto no lo detendrá de hacer su trabajo representando a Arizona”, dijo el portavoz de Kelly cuando se le preguntó sobre la entrega de las recomendaciones de la Marina a la Oficina del Consejero General del Pentágono.

“Pete Hegseth y Donald Trump podrían hacerse un gran favor y aprender sobre la historia de nuestro país, la Constitución y el imperio de la ley. No será intimidado por ellos ni por nadie más”, añadió el portavoz.

A finales del mes pasado, Hegseth pidió consejo al secretario de la Marina, quien supervisa la rama militar en la que Kelly sirvió durante más de dos décadas, sobre cómo proceder para potencialmente castigar a Kelly por participar en el video, el cual Hegseth ha afirmado que constituía violaciones graves del código de justicia militar.

“Le refiero esto, y cualquier otro asunto relacionado, para su revisión, consideración y disposición como considere apropiado”, escribió Hegseth en un memorando al secretario de la Marina, con fecha del 25 de noviembre.

En el video que provocó los llamados del Gobierno de Trump a pedir consecuencias, seis legisladores demócratas dijeron que “las amenazas a nuestra Constitución” provienen “de aquí mismo en casa” y exhortaron repetidamente a la comunidad militar y de inteligencia a “rechazar órdenes ilegales”.

Aunque el video no especificaba qué órdenes podrían estar recibiendo los miembros del servicio que potencialmente serían ilegales, legisladores de ambos partidos han expresado en repetidas ocasiones su preocupación sobre la legalidad de los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en el Caribe y el despliegue militar en ciudades en contra de la protesta de los gobernadores.

El senador Roger Wicker, republicano que preside el Comité de Servicios Armados del Senado, dijo el jueves que no es apropiado que las Fuerzas Armadas intenten castigar a Kelly.

Consultado por CNN si es apropiado hacerlo, Wicker negó con la cabeza. Y después de una pregunta de seguimiento, respondió: “Usted me hizo esa pregunta y mi respuesta es no”.

No quiso dar más detalles ni decir si pediría a Hegseth que pusiera fin a la campaña contra Kelly.

El Gobierno de Trump ha argumentado que, al enfatizar el deber legal de los miembros del servicio de desobedecer órdenes ilegales, Kelly y los otros legisladores demócratas estaban incitando a las Fuerzas Armadas a desobedecer órdenes legítimas. Trump ha calificado el video como “comportamiento sedicioso al más alto nivel”.

La participación de Kelly en el video está bajo “revisión” por parte del Pentágono, más que sujeta a una investigación formal, lo que significa que la policía militar no está involucrada, dijo previamente a CNN una fuente familiarizada con el pensamiento de Hegseth.

A puerta cerrada, Hegseth ha estado considerando sus opciones para castigar a Kelly por participar en el video, opciones que van desde reducir el rango y la pensión del capitán retirado de la Marina de EE.UU. hasta procesarlo bajo la ley militar, informó CNN.

En sus diversos mensajes públicos, Hegseth ha sugerido que los comentarios de Kelly violaron varios estatutos del Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ, por sus siglas en inglés), que establece los requisitos legales para los miembros de las fuerzas armadas.

En Kelly, Hegseth ve a un crítico del que merece la pena dar ejemplo, y técnicamente podría usar el sistema de justicia militar para hacerlo, dijo la fuente familiarizada con el pensamiento de Hegseth. A diferencia de los otros cinco demócratas que aparecieron en el video, Kelly es un militar retirado, lo que significa que sirvió el tiempo suficiente para recibir una pensión y, por lo tanto, aún está sujeto al UCMJ, incluidas sus restricciones sobre la libertad de expresión, dijeron expertos legales a CNN.

Kelly podría ser llamado de nuevo al servicio activo y sometido a consejo de guerra debido a ese estatus, pero hacerlo por su papel en el video sería extraordinario, dijeron los expertos legales. Esto se debe a que el UCMJ se ha utilizado principalmente en los últimos años para procesar a exmiembros del servicio que cometen delitos en el extranjero fuera de la jurisdicción civil de EE.UU., pero también porque Kelly es senador de EE.UU.

