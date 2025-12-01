La izquierda se aleja del poder, la derecha vuelve y el efecto Trump sacude la política: claves de las elecciones en Honduras

Millones de hondureños se fueron a dormir este domingo sin saber quién es el ganador de las elecciones generales, aunque…

Millones de hondureños se fueron a dormir este domingo sin saber quién es el ganador de las elecciones generales, aunque los primeros boletines con resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) muestran una tendencia clave: la candidata del oficialismo, Rixi Moncada, delfín de la presidenta Xiomara Castro, aparece relegada al tercer puesto, detrás de los opositores derechistas Nasry Asfura y Salvador Nasralla, y con pocas chances de retener el poder.

Asfura y Nasralla pelean ahora con más chances por ganar la presidencia. Uno de ellos necesita una mayoría simple para ser el ganador, ya que no hay segunda vuelta.

Las elecciones generales de Honduras se realizaron en un clima de tranquilidad que contrastó con la tensión de las últimas semanas, alimentada por denuncias anticipadas de fraude y por la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a favor de Asfura.

El suspenso dominó la noche por las demoras de las autoridades electorales para divulgar los primeros resultados.

El mandatario estadounidense irrumpió el viernes en el proceso. Entre los dos principales candidatos de derecha, instó a los hondureños a votar por Asfura, del Partido Nacional. “Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño”, dijo Trump en redes sociales. Consideró que Moncada es “cercana al comunismo” y opinó que Nasralla “no es un aliado confiable para la libertad”.

“Fue como si retrocediéramos al concepto de república bananera, nos trató de manera indigna”, dijo a CNN el analista Josué Murillo, director para Honduras de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF). “Los partidos políticos han tratado de capitalizar o mitigar el impacto”, agregó.

Moncada acusó a Trump de intervencionismo y Nasralla, que tenía expectativas de recibir el respaldo de Washington, declaró que lamenta la “desinformación malintencionada” de sus rivales políticos al tiempo que trató de mostrarse cercano al presidente estadounidense.

El festejo del Partido Nacional (PNH) por el apoyo de Trump a Asfura fue matizado en cuestión de minutos, el viernes pasado. En otra publicación, el mandatario estadounidense anunció que planea conceder un “indulto total y completo” al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, una figura altamente divisiva en la política hondureña. El líder del PNH gobernó de 2014 a 2022 como un cercano aliado de Washington y con una reelección que violentó la Constitución. Tras dejar el poder fue extraditado y condenado por un tribunal de Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico.

“El segundo mensaje causó muchísima indignación. La gran pregunta que genera en la población es cómo es que están luchando contra el narcotráfico y van a dejar ir a una persona que dañó tanto la relación con EE.UU.”, dijo Murillo.

El anuncio sobre un indulto “fue algo agridulce para el Partido Nacional”, dijo el investigador social Leonardo Pineda. “Exalta la figura de Asfura, pero dice que puede dar un indulto. El efecto negativo, el sentimiento negativo hacia Juan Orlando Hernández todavía es muy fuerte. El voto ‘fuera JOH’ (consigna popularizada en 2021) se reavivó”, agregó.

Para Pineda, quien participó como observador electoral en San Pedro Sula, las intervenciones de la Casa Blanca causaron una mayor afluencia a las urnas. “El toque que puso el presidente Trump motivó de alguna manera y puede haber cambiado las tendencias. Creo que mucha gente se decidió a votar tras el mensaje”, comentó.

Los reportes que compartió el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la participación mostraban cifras relativamente bajas, pero los analistas explicaron a CNN que hay un subregistro porque no toma en cuenta a los electores que no pasaron por el registro biométrico, un sistema para evitar duplicidad del voto que en ocasiones presenta fallas de lectura o de conectividad. En 2021, la participación fue del 68,6 % del padrón, 11 puntos más que en la votación de 2017. Autoridades del CNE dijeron que esperan superar el 60 %.

“Estoy observando una fiesta cívica y democrática. Es muy bueno observar a la gente votando en libertad total, con voluntad de participar”, dijo el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), Francisco Assis, en declaraciones a la prensa.

La presidenta Xiomara Castro y su esposo, el exmandatario Manuel Zelaya, hicieron campaña por la candidata de Libertad y Refundación, pero sufrieron un “voto castigo” tras una gestión que no cumplió las expectativas de millones de votantes y se vio empañada por escándalos de corrupción.

“Hay un desencanto con toda la promesa que hizo LIBRE. No se planteó como un gobierno de transición, cuando una reconstrucción no es posible en cuatro años”, dijo Madrid.

Pineda aseguró que la campaña del oficialismo “no logró impactar en los indecisos ni en los independientes”, mientras que Murillo apuntó que la “insatisfacción ciudadana” terminó siendo clave, pese a la mejora moderada de varios indicadores económicos y sociales. “La falta de cumplimiento de promesas, el nepotismo y la corrupción terminaron definiendo”, comentó.

Murillo también sostuvo que el Gobierno sufrió en la campaña por su política exterior. “No han querido ocultar la relación que mantienen con Cuba, Venezuela y Nicaragua. También con China, lo que pone a Honduras en una situación política algo delicada”, explicó, en referencia a la disputa de influencias en la región entre Beijing y Washington.

Honduras llegó a la votación con múltiples denuncias anticipadas de fraude desde todo el arco político. Autoridades locales e internacionales advirtieron por el clima tenso y las dudas sobre la institucionalidad.

Sin embargo, la votación transcurrió sin problemas de consideración. Tras el cierre, las miradas se posaron sobre el CNE, que pospuso por más de una hora la conferencia convocada para el primer boletín.

Zoila Madrid, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, consideró que no había fundamentos suficientes para las controversias de las últimas semanas. “Es parte de la campaña, es un país signado por la violencia, altas tasas de homicidios, femicidios. Había algunas violencias de carácter político, pero no era para que se generaran en los liderazgos ese clima de violencia e incertidumbre”, señaló. Ahora, subrayó que los candidatos “tienen que ser muy responsables” con los mensajes que envíen mientras avanza el escrutinio. “Tienen que aceptar ser ganadores o perdedores con dignidad”, agregó.

“Estamos ganando las elecciones”, dijo Moncada en X cuando todavía no había concluido la votación. Posteriormente, entre las demoras del CNE, expresó: “Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100% de las actas. (…) Mañana (lunes) en conferencia de prensa, informaré mi posición política en relación con los resultados presidenciales que publica el CNE”.

A su vez, Nasralla llamó a sus partidarios a cuidar los votos y no retirarse de los centros de sufragio. Por su parte, Asfura expresó: “En ningún momento voy a salir diciendo incoherencias o darme por ganador. (…) Sabemos los números, pero seremos responsables”. Luego, reclamó prisa a las autoridades electorales.

Para Pineda, es posible que el oficialismo no reconozca un desenlace adverso. El CNE tiene hasta 30 días por ley para realizar una declaratoria oficial de resultados.

