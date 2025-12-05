La guerra y la paz de Donald Trump

El presidente de la paz está de regreso. No importa que Donald Trump esté amenazando con bombardear objetivos terrestres en…

El presidente de la paz está de regreso.

No importa que Donald Trump esté amenazando con bombardear objetivos terrestres en Venezuela, haya llamado recientemente “basura” a los inmigrantes somalíes, hubiera acusado a algunos demócratas de comportamiento sedicioso “castigado con la muerte” y que su Casa Blanca esté negando las denuncias de un crimen de guerra.

El comandante en jefe convertido en estadista presidió el jueves la firma de un acuerdo que, según él, pondría fin a “uno de los conflictos más prolongados del mundo” entre Ruanda y la República Democrática del Congo.

Proclamó: “Un gran día para África, un gran día para el mundo”.

Pero el acontecimiento estuvo cargado de ironías.

Para empezar, todavía se libran intensos combates entre los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, y los soldados congoleños.

Además de eso, ¿cuántas firmas de tratados de paz tienen la ceremonia de apertura de un evento que incluye la canción “Live and Let Die”, con la que se agasajó a los invitados antes de que Trump apareciera?

Y la ceremonia tuvo lugar dentro de la antigua sede del Instituto para la Paz de Estados Unidos, que trabajó para resolver conflictos globales desde que fue creado por el Congreso en 1984, hasta que fue cerrado y destripado por el propio Trump.

“Marco, has hecho un trabajo fantástico preparándolo; es un edificio espectacular”, le dijo Trump a Rubio, el secretario de Estado. Prepararlo en este contexto implicó estampar el nombre de Donald J. Trump en la fachada, despedir personal, cancelar sus programas y desmantelar su presupuesto.

Pero el USIP no es, o no era, una agencia federal y poseía y administraba su propia sede. Un juez ha dictaminado que la expropiación del instituto por parte de la administración, incluyendo su edificio y activos, es ilegal. Hay una apelación pendiente.

La ceremonia de este jueves personificó las contradicciones de la política exterior de “America First” de Trump, que simultáneamente amenaza los valores constitucionales, impulsa a los autócratas, rechaza a los aliados y destruye instituciones y sistemas globales que mantuvieron la paz durante décadas, mientras ejerce el poder estadounidense para buscar nuevos acuerdos de paz.

También mostró una administración cuya principal prioridad parece ser pulir el legado del propio presidente, mientras busca el reconocimiento de un premio Nobel de la Paz que dice debería haber ganado muchas veces.

Incluso mientras Trump hablaba de paz en Washington, las fuerzas estadounidenses intensificaron los golpes de la administración contra supuestos barcos narcotraficantes, en una campaña que, según sus críticos, es ilegal.

El ejército atacó un barco en el Pacífico Oriental, matando a cuatro personas, según el Comando Sur de EE.UU.

El Pentágono enfrenta fuertes críticas bipartidistas por un ataque a otro buque en septiembre, que incluyó un bombardeo posterior que, según se informa, causó la muerte de tripulantes supervivientes.

Los demócratas han afirmado que esto podría constituir un crimen de guerra.

El acuerdo entre Ruanda y la República Democrática del Congo tiene como objetivo poner fin a una guerra que ha causado estragos en África Central y que involucra a más de 100 grupos armados en un conflicto que tiene sus raíces en las secuelas del genocidio ruandés de 1994.

Ruanda acusa a la República Democrática del Congo de proteger a las milicias genocidas, mientras que el Congo dice que el Gobierno de Kigali patrocina a grupos rebeldes en su territorio, en parte para controlar los derechos sobre minerales críticos de tierras raras.

Esta guerra es uno de los ocho conflictos que Trump afirma haber resuelto ya durante su presidencia.

Además de la República Democrática del Congo y Ruanda, menciona los conflictos entre Egipto y Etiopía, India y Pakistán, Tailandia y Camboya, Israel e Irán, Serbia y Kosovo, Israel y Hamas, y Armenia y Azerbaiyán.

En algunos de estos conflictos, por ejemplo, en Gaza, Trump desempeñó un papel crucial y merece una auténtica victoria en política exterior.

Pero en otros lugares, no había guerra en curso, como entre Egipto y Etiopía, donde el problema era un desacuerdo sobre un proyecto de presa. Algunos beligerantes, como India, han sugerido que el presidente exageró su papel en la represión de los combates.

Las afirmaciones hiperbólicas de Trump de ser el único presidente que ha ganado una guerra le han valido burlas generalizadas, además de sus quejas sobre supuestas injusticias por parte del comité del Nobel.

Es una pena. Porque, en algunos casos, el presidente ha hecho contribuciones significativas, ha ejercido con inteligencia el poder estadounidense y, sin duda, ha salvado vidas.

Su uso de amenazas comerciales ayudó a frenar una acalorada disputa fronteriza entre Tailandia y Camboya, aunque sus afirmaciones de haber mediado únicamente en la paz ignoren un esfuerzo significativo de potencias regionales clave.

Pero Trump parece odiar genuinamente la guerra. A menudo expresa su desconcierto ante la inutilidad de la masacre civil. Tiene toda la razón al hacerlo y tiene un don para simplificar estas realidades a un lenguaje sencillo que a muchos líderes mundiales se les escapa.

Cuando el jefe de la OTAN, Mark Rutte, dice que Trump es “la única persona en el mundo” que puede poner fin a la guerra en Ucrania, probablemente tenga razón.

Pero eso no significa que todos los múltiples esfuerzos de paz del presidente estén teniendo éxito.

En repetidas ocasiones ha parecido intentar imponer una paz que favorece al agresor —Rusia— en lugar de a la parte invadida —Ucrania—.

En otras ocasiones, ha dado la impresión de que el presidente ignora cuestiones históricas y factuales clave y simplemente busca un acuerdo, cualquiera que pueda proclamar como una nueva victoria.

A veces un enfoque muy general, casi simplificado, puede funcionar. Su disposición a superar los odios históricos contribuyó a forjar el alto el fuego entre Israel y Hamas.

Sus enviados, Steve Witkoff, y su propio yerno, Jared Kushner, podrían haber parecido ingenuos en su alfombra roja de paz a través de los negocios ante el despiadado líder ruso Vladimir Putin. Pero han realizado un valioso trabajo de detalle en Gaza, donde se mantiene el alto el fuego.

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, elogió este jueves la estrategia de paz de Trump, calificándola de “imparcial” y de “nunca tomar partido”.

Y agregó: “Nos orienta hacia el futuro, no hacia el pasado, enfatizando que el dividendo de la paz es la prosperidad y la inversión… El enfoque del presidente Trump es pragmático. El proceso no se ha convertido en un fin en sí mismo”.

Kagame tiene un interés nacional en adular a Trump. Pero su descripción coincide con las declaraciones públicas del presidente.

Pero Kagame fue más cauto que Trump, afirmando que el acuerdo del jueves ofrecía la oportunidad de “poner fin a este conflicto de una vez por todas”. “Si este acuerdo fracasa y las cosas no salen como deberían, la responsabilidad no recaerá en el presidente Trump, sino en nosotros mismos”.

El presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, se mostró igualmente condicional y calificó el acuerdo como un “nuevo camino, un camino exigente” hacia un lugar donde la paz podría ser más que una aspiración.

Trump se mostró efusivo, elogiando a sus invitados y a otros líderes regionales en la sala, aparentemente sin notar las ironías dada su supuesta denigración durante su primer mandato de los países “de mierda” del continente o sus nuevas prohibiciones de visas que incluyen a un puñado de otros países africanos.

Y, como suele hacer, pareció revelar sus verdaderas motivaciones, destacando cómo el acuerdo otorga a Estados Unidos acceso a minerales de tierras raras, en el centro del nuevo gran juego geológico entre Estados Unidos y China.

El Congo es un proveedor líder de cobalto, esencial en las baterías de hierro y litio utilizadas para teléfonos inteligentes, y de coltán, vital para la fabricación de computadoras portátiles y aviones de combate.

“Han pasado mucho tiempo matándose entre ellos y ahora van a pasar mucho tiempo abrazándose, tomándose de la mano y aprovechándose económicamente de Estados Unidos, como lo hace cualquier otro país”, bromeó Trump.

Si el acuerdo dura y salva vidas, Trump tendrá derecho a otra vuelta de la victoria.

Pero sus intentos de promover un golpe de Estado en Venezuela, su uso draconiano de los militares para hacer cumplir la ley en ciudades estadounidenses y su ataque a la democracia después de las elecciones de 2020 pueden condenar sus esperanzas de obtener ese esquivo premio Nobel.

Pero tal vez exista una alternativa.

Trump vio al jefe de la FIFA, Gianni Infantino, en la ceremonia de paz del jueves y dijo a su manera inimitable: “Él está a cargo de un deporte muy pequeño llamado aquí, soccer; allá, fútbol”.

Infantino, un superamigo de Trump, parece pasar más tiempo en la Oficina Oval que en las líneas laterales de los grandes partidos estos días.

Incluso apareció en la cumbre de paz en Medio Oriente del presidente en Egipto. También presidirá el sorteo del viernes para la Copa Mundial del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington.

Y por pura casualidad, Infantino entregará el primer Premio FIFA de la Paz.

¿Quién podría ser digno de tan augusto honor otorgado en nombre de cinco mil millones de fanáticos del fútbol?

¿Alguna suposición?

Samantha Waldenberg de CNN contribuyó a este informe.

