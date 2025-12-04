La gente desconoce mucho sobre la menopausia. ¿Por qué eso es peligroso?

A Rosy Devi, de 38 años, le duele el cuerpo la mayor parte del tiempo, le cuesta dar paseos cortos,…

A Rosy Devi, de 38 años, le duele el cuerpo la mayor parte del tiempo, le cuesta dar paseos cortos, se queda sin aliento con facilidad, tiene dolor en el pecho y siente que su salud está empeorando en general. Ha sido un deterioro gradual, dice, desde su histerectomía en 2019, que la llevó a una menopausia prematura.

“Estoy caminando y de repente siento un calor intenso en el cuerpo y empiezo a sudar. Y me duele el pecho, como si me hubieran dado un golpe en la espalda”, dice esta madre de cuatro hijos, residente en el estado de Bihar, al este de la India. Nunca imaginó que la menopausia, el momento de la vida en que una mujer deja de tener la regla para siempre, afectaría tanto a su cuerpo. “Ahora me siento realmente vieja. Es decir, siento que he envejecido de verdad… El cuerpo, la cara, todo ha cambiado”, dice.

Para Devi, la menopausia también era algo que esperaba experimentar mucho más tarde en la vida, no por la cirugía, así que todo fue una gran sorpresa, admite.

Pero es un cambio que afecta a la mitad de la población mundial en algún momento, y los síntomas de Devi son algunos de los efectos más amplios y menos conocidos que lo acompañan.

Síntomas como los sofocos y los cambios de humor son bien conocidos y a menudo estereotipados, pero expertos de todo el mundo quieren destacar que las mujeres se enfrentan a una gran variedad de cambios en sus cuerpos durante la menopausia, y la falta de concienciación significa que muchas comienzan a experimentar síntomas sin saber por qué.

Esto es lo que todos necesitan saber:

La menopausia se produce cuando las mujeres experimentan el cese de sus períodos, o menstruación, durante más de 12 meses, y marca el final de sus años reproductivos.

A nivel mundial, la mayoría de las mujeres experimentan la menopausia entre los 45 y los 55 años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, un estudio realizado en mujeres de Estados Unidos y Corea del Sur reveló que hasta el 9,4 % de las personas (aproximadamente 1 de cada 10) la experimentan entre los 40 y los 44 años, mientras que hasta el 8,6 % la experimenta antes de los 40. En casos muy raros, las mujeres pueden experimentar la menopausia incluso a los 20 años. En algunas ocasiones, puede ocurrir tras una histerectomía completa, que incluye la extirpación de los ovarios, o por otras razones médicas.

En el caso de la menopausia natural, la primera etapa es la perimenopausia. Esta etapa ocurre cuando los ovarios producen gradualmente menos hormonas, lo que afecta los ciclos menstruales. Los síntomas incluyen menstruaciones irregulares, sofocos, alteración del sueño y cambios de humor.

La perimenopausia puede comenzar a mediados de los 35 y durar entre cuatro y ocho años, pero muchas mujeres no recuerdan cuándo empezó, explica Gayathri Delanerolle, investigadora de Hampshire and Isle of Wight Healthcare NHS Foundation Trust en el Reino Unido. En entrevistas cualitativas, algunas mujeres recuerdan el momento exacto en que experimentaron un sofoco o en que su sueño empezó a empeorar, pero otras no tienen ni idea, declara a CNN. “La menopausia ni siquiera ha sido un tema recurrente”.

Los estudios demuestran que la mayoría de las mujeres saben poco sobre la menopausia. Un estudio, que encuestó a más de 800 mujeres posmenopáusicas, la mayoría residentes en el Reino Unido, reveló que más del 90 % nunca había recibido formación sobre la menopausia en la escuela, y casi la mitad afirmó sentirse completamente desinformada al respecto. Las mujeres también compartieron la falta de conocimientos adecuados de sus médicos, lo que las hacía sentir “ignoradas y sin apoyo” después de sus consultas. Otros estudios arrojaron resultados similares.

Joyce Harper, profesora del Instituto de Salud de la Mujer del University College de Londres, coautora del estudio, declaró al medio de comunicación del College que el resultado muestra que “las mujeres carecen de educación sobre esta etapa clave de la vida… Junto con la supuesta falta de educación por parte de sus profesionales de la salud, las mujeres pueden quedar sin diagnóstico y sin apoyo”.

La menopausia puede presentarse de muchas maneras y en diferentes momentos. La menopausia se clasifica como “prematura” cuando ocurre antes de los 40 años y “temprana” cuando ocurre antes de los 45.

Las investigaciones sugieren que, en países de ingresos bajos y medios, las tasas de menopausia temprana y prematura han aumentado y que la edad promedio de la menopausia ha disminuido.

“Si la menopausia se presenta a una edad temprana, se lucha contra ella durante un período más largo”, afirma Nikita Rajput, científica del Centro de Epidemiología del Cáncer del Tata Memorial Center en Navi Mumbai, India. Su investigación reveló que las mujeres de la India rural se enfrentaban a “acceso limitado a la atención médica, poca concienciación y tasas más altas de menopausia prematura”, declara a CNN.

Otras formas de menopausia incluyen la quirúrgica, que se desencadena por una histerectomía para extirpar el útero y los ovarios, y la menopausia médica, en la que tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia pueden afectar el funcionamiento de los ovarios y provocar la aparición de la menopausia. Expertos en salud en India han expresado su preocupación por las altas tasas de menopausia prematura y temprana en el país, y las investigaciones indican su relación con las histerectomías. Esto se observa especialmente entre mujeres jóvenes de bajos ingresos, con menor nivel educativo y de entornos rurales. Rajput declaró a CNN que cuando estas mujeres padecen trastornos ginecológicos como sangrado excesivo o fibromas, se sienten obligadas a someterse a una histerectomía, posiblemente por presión de sus esposos o suegros, o incluso de médicos que podrían sugerir la cirugía como primera opción. Las investigaciones muestran que muchas mujeres desconocen la magnitud de los procedimientos a los que se han sometido.

Los síntomas más comunes de la menopausia son los sofocos y la sudoración nocturna, que se presentan en el 80% de los casos, según la Sociedad de Menopausia de EE. UU., pero otros síntomas comunes incluyen sequedad vaginal, urgencia urinaria, insomnio y cambios de humor, incluyendo depresión e irritabilidad.

“Muchas mujeres también han reportado dolores de cabeza, migrañas… y dificultad para dormir o permanecer dormidas”, afirma Delanerolle. Muchas también experimentan incontinencia, lo que afecta otros aspectos de su vida, como el trabajo y el ejercicio.

Además, las mujeres pueden experimentar síntomas como palpitaciones, dolor articular y muscular, cambios en el deseo sexual, falta de concentración, aumento de peso y caída del cabello, según la Clínica Mayo.

Otros síntomas menos comunes incluyen sequedad ocular, mientras que algunas mujeres también reportan cambios en la visión. También pueden presentar hematomas con mayor facilidad y sufrir sequedad bucal o acné.

Delanerolle afirma haber detectado otros síntomas en su investigación, como picazón en el cuero cabelludo y en la piel. Algunas mujeres en India y el Reino Unido incluso reportaron un aumento en la libido, añade.

“La menopausia puede ser una experiencia muy individualizada”, afirma Delanerolle, y dado que algunos síntomas son comunes en otras afecciones, “a veces no es posible determinar con certeza si están relacionados con la menopausia”.

Cree que se necesita investigación exhaustiva, campañas de concienciación pública, incluso en escuelas, y capacitación basada en evidencia para profesionales de la salud.

Según la Clínica Cleveland, la menopausia y sus síntomas duran un promedio de siete años, y es importante que las mujeres puedan comprender e identificar lo que están experimentando.

Las mujeres también tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares después de la menopausia, por lo que es fundamental que se vuelvan más activas y controlen su dieta. Esto se debe a que la menopausia provoca una disminución significativa de los niveles de estrógeno (que regula el colesterol y la grasa), lo que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria o sufrir un infarto o un derrame cerebral, según la Fundación Británica del Corazón. Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en mujeres a nivel mundial.

Múltiples estudios también muestran un mayor riesgo de padecer enfermedades respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), tras la menopausia, en particular la menopausia prematura.

Om Kurmi, profesora asociada de epidemiología e investigación sanitaria en la Universidad de Coventry (Reino Unido), afirma que una mayor concienciación ayudará a las mujeres a obtener el apoyo adecuado y a realizar los cambios necesarios en su estilo de vida para mitigar los riesgos para la salud que conlleva la menopausia.

Por ejemplo, cambios en el estilo de vida como dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol, aumentar el ejercicio, reducir los niveles de estrés y perder peso pueden ayudar con los síntomas y combatir el mayor riesgo de padecer afecciones como la osteoporosis y las enfermedades cardíacas. Otra área es la salud mental, de la que, según Kurmi, “no se habla en absoluto”. Si bien los síntomas de la menopausia, como la irritabilidad, los cambios de humor y el insomnio, están bien documentados, también existe un mayor riesgo de depresión y ansiedad, como demuestran estudios recientes.

Las mujeres “deben reconocer que, si están en la menopausia, la probabilidad de tener ciertos problemas de salud es mayor en comparación con quienes no la tienen”, declara Kurmi a CNN. “Una vez que comprenden sus síntomas, estos se pueden controlar bien”.

La opción de tratamiento más recetada para la menopausia en todo el mundo es la terapia hormonal, también conocida como terapia de reemplazo hormonal o TRH, que funciona reemplazando las hormonas que han disminuido en el cuerpo. Una es la terapia con estrógenos, que generalmente se administra a mujeres que se han sometido a histerectomías, y una segunda es una combinación de las hormonas estrógeno y progesterona, que se ofrece a otras personas. Se cree que la terapia hormonal ayuda a mitigar los síntomas y riesgos asociados con la menopausia, y el tratamiento suele durar entre dos y cinco años, a veces incluso más. Suspender el tratamiento puede provocar la reaparición de los síntomas de la menopausia.

Sin embargo, estas terapias están más disponibles en los países de altos ingresos debido a su costo, el acceso a los servicios de salud y el conocimiento de los profesionales para recetarlas. No obstante, también se observa disparidad dentro de los países de altos ingresos, donde las personas con mayor poder adquisitivo tienden a tener mayor acceso.

Existen algunos efectos secundarios conocidos de la terapia hormonal, como sangrado vaginal irregular y sensibilidad en los senos, así como un mayor riesgo de coágulos sanguíneos y enfermedad de la vesícula biliar. También existe un ligero aumento del riesgo de cáncer de mama, ovario y endometrio (útero), pero según Cancer Research UK, el riesgo sigue siendo bajo y depende de muchos factores, como el tipo de terapia, la duración del tratamiento, la edad, la salud general y el estilo de vida. Los expertos afirman que las mujeres deben sopesar todas sus opciones y tomar una decisión, lo que solo puede ocurrir si tienen opciones e información a mano.

También existen medicamentos que se pueden recetar para controlar síntomas específicos, como antidepresivos para tratar los sofocos. Muchas mujeres prefieren una opción más natural, con varios suplementos herbales que afirman ayudar a controlar síntomas como los sofocos y la interrupción del sueño. Sin embargo, las autoridades sanitarias no suelen recomendarlos debido a la falta de evidencia sobre su eficacia y seguridad. Otras opciones incluyen tomar suplementos vitamínicos y realizar cambios en el estilo de vida, como dejar de fumar, perder peso y hacer ejercicio con regularidad, que pueden ser opciones más fáciles para las mujeres en entornos de bajos ingresos.

Un análisis de investigaciones realizadas en EE. UU. y cinco países europeos reveló que la mayoría de las mujeres que presentaban síntomas de moderados a graves realizaron cambios en su estilo de vida para controlarlos. El tratamiento más recetado fue la terapia hormonal, seguida de los antidepresivos.

En EE.UU., la reciente decisión de eliminar la advertencia de recuadro negro en los productos de TRH podría impulsar a más mujeres a optar por este tratamiento. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) del país decidió eliminar la advertencia de recuadro negro que indicaba el aumento del riesgo de enfermedades como el cáncer de mama y la demencia, argumentando que la medida buscaba “detener la maquinaria del miedo que aleja a las mujeres de este tratamiento que les cambia la vida, e incluso les salva la vida”, según el Dr. Marty Makary, comisionado de la FDA.

“La población está aumentando, la esperanza de vida está aumentando, y eso significa que las mujeres, que representan el 50% de la población mundial, también están aumentando”, afirma Kurmi. Y dado que las mujeres viven más que los hombres, las Perspectivas de Población Mundial 2024 de la ONU indican que es necesario priorizar las necesidades de atención médica específicas de cada género y construir sistemas de apoyo social más sólidos para mitigar las posibles cargas del cuidado.

Con más mujeres mayores de 40, o incluso de 50 años hoy en día, Kurmi, quien forma parte de un equipo de investigadores que analiza la urgente necesidad de atención a la menopausia, declara a CNN que habrá un aumento en los problemas de salud relacionados con la menopausia.

Los servicios de salud en muchos países de ingresos bajos y medios, como India, aún destinan la mayor parte de su presupuesto a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, debido a problemas como las altas tasas de mortalidad materna, que el gobierno indio considera un “problema crítico de salud pública”. Sin embargo, un número creciente de mujeres mayores también necesita atención, y las políticas aún no han abordado sus necesidades. “El gobierno solo considera a las mujeres como personas reproductivas, no posreproductivas. No es una mujer, o solo se define por su útero”, afirma Rajput. Lo que se necesita es una política y un programa de salud posreproductiva, explica.

El estigma persistente en torno a la menopausia también debe abordarse.

“La percepción sobre la menopausia necesita cambiar. Y gran parte de ello se logra con la concienciación”, afirma Delanarelle, del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Cree que enseñar a las adolescentes sobre la menopausia en la escuela puede marcar la diferencia porque “a medida que crecen… comprenden que la menopausia no es el final del camino para ellas. Es otro capítulo. Tienen un libro, y la menopausia es otro capítulo”.

Editora: Meera Senthilingam

Autora: Sashikala VP

Editora del artículo: Hannah Strange

Editores visuales: Carlotta Dotto y Elisa Solinas

Ilustrador: Yukari Schrickel

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.