La Finalissima entre Argentina y España ya tiene fecha, hora y lugar

La esperada Finalissima entre España, campeona de Europa, y Argentina, campeona de Sudamérica, ya tiene fecha y sede confirmadas.

Se jugará el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar, escenario de la final del Mundial 2022, donde Argentina se coronó campeón del mundo por tercera ocasión el 18 de diciembre de ese año.

El anuncio lo realizaron este jueves la Conmebol y la UEFA, junto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La Finalissima es fruto de la colaboración entre la UEFA y la Conmebol, y enfrenta a las selecciones campeonas de la Eurocopa y la Copa América. El partido comenzará a las 9 p.m., hora local (1 p.m., hora del Este de Estados Unidos).

Esta es la primera vez que España compite por el título, pese a haber ganado la Eurocopa en dos ocasiones anteriores (2008, 2012). El evento no se llevó a cabo por esos años debido a distintas razones, como la creación de la Copa Confederaciones o la falta de acuerdo entre los campeones.

La Finalissima ha tenido tres ediciones: las de 1985 y 1993, bajo el nombre de Copa Artemio Franchi, ganadas por Francia (2-0 ante Uruguay) y Argentina (por penales ante Dinamarca).

España, dirigida por Luis de la Fuente, llega como vigente campeón de Europa y número uno del ranking FIFA, por delante, precisamente, de Argentina.

En total, España y Argentina se han enfrentado 14 veces, con seis victorias para cada uno y dos empates.

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, destacó que la Finalissima “reúne a dos campeones continentales en uno de los eventos más prestigiosos del fútbol, lo que pone de relieve el alcance global de este deporte y el vínculo duradero entre nuestras confederaciones”.

Por su parte, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, subrayó que este partido “es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un evento verdaderamente histórico”.

El partido tendrá el valor agregado de suceder a tres meses del Mundial 2026, con lo que servirá para ver cómo llegan ambos seleccionados a la fiesta de Norteamérica y mostrará los detalles que ambos deben pulir.

