La exabogada de Trump Alina Habba se desempeña ilegalmente como fiscal para Nueva Jersey, según un tribunal de apelaciones

Un tribunal federal de apelaciones determinó este lunes que Alina Habba, exabogada personal del presidente Donald Trump, se desempeña ilegalmente como fiscal de Estados Unidos para Nueva Jersey, lo que supone un golpe legal para la administración Trump que podría tener consecuencias de gran alcance para otros nombramientos en todo el país.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE.UU. confirmó la conclusión de un tribunal inferior que establecía que el Gobierno violó la ley al emplear una serie de maniobras para instalar a Habba en el cargo tras no obtener el apoyo del Senado.

“Bajo la teoría de delegación del Gobierno, Habba podría evitar el reto del nombramiento presidencial y la confirmación del Senado y ejercer de facto como fiscal federal indefinidamente”, escribió el panel unánimemente. “Esta visión es tan amplia que ignora por completo el proceso constitucional (de nombramiento y confirmación del Senado)”.

El fallo podría afectar la situación en varias jurisdicciones clave donde el Gobierno de Trump no cuenta con fiscales federales confirmados por el Senado, incluyendo las áreas de Los Ángeles y Las Vegas.

La semana pasada, un tribunal de distrito desestimó dos acusaciones formales contra el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, tras determinar que Lindsey Halligan, fiscal federal del Distrito Este de Virginia, estaba ejerciendo sus funciones ilegalmente.

Si bien las decisiones del Tercer Circuito abarcan Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware y las Islas Vírgenes Estadounidenses, los casos de los tribunales de apelaciones suelen ser considerados en otras partes del país, especialmente cuando abordan cuestiones legales novedosas.

No está claro quién dirigirá la fiscalía federal tras el fallo del tribunal. El Departamento de Justicia podría apelar el caso solicitando al pleno del tribunal del tercer circuito que revise los argumentos o que acuda directamente a la Corte Suprema.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para obtener comentarios.

Un abogado de Julien Giraud Jr., uno de los tres acusados ​​que impugnaron la elegibilidad de Habba, elogió el fallo.

“El panel emitió una decisión clara y cuidadosamente razonada que reconoce el extraordinario poder conferido a los fiscales federales y refuerza los límites que el Congreso ha establecido sobre quién puede ocupar esos puestos”, declaró Thomas Mirigliano. “Apreciamos el enfoque reflexivo del tribunal y la claridad que aporta a este importante asunto”.

En los distritos donde se determinó que los fiscales federales actuaban ilegalmente, los casos penales han continuado en su mayoría, aunque algunos jueces han pospuesto juicios o sentencias. Hasta la fecha, excepto en los casos que involucran a Halligan, los jueces no han desestimado las acusaciones formales de los acusados ​​que interpusieron y ganaron las impugnaciones por considerar que otros fiscales estaban involucrados.

Los abogados de Trump apelaron el fallo del juez Matthew Brann, alegando que se equivocó al determinar que Habba no estaba ejerciendo legalmente su cargo porque no era la primera fiscal federal adjunta cuando surgió la vacante. También argumentaron que Habba debería poder ejercer como fiscal federal por la autoridad que le fue delegada como fiscal especial por la secretaria de Justicia, Pam Bondi.

Trump nombró a Habba fiscal federal interina para Nueva Jersey a principios de este año. Como el plazo de 120 días para los nombramientos interinos estaba a punto de expirar, y era evidente que los jueces del tribunal de distrito no nombrarían a su fiscal federal, Habba renunció. Bondi nombró a Habba fiscal especial y la designó primera fiscal federal adjunta. Posteriormente, delegó en Habba la autoridad de la fiscal federal.

El panel de tres jueces estuvo compuesto por dos jueces designados por el expresidente George W. Bush —los jueces Michael Fisher y D. Brooks Smith— y Felipe Restrepo, designado por el expresidente Barack Obama.

