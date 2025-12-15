La estrella de la NFL Patrick Mahomes se rompe el ligamento cruzado anterior y se despide de la temporada

La temporada regular de la NFL de 2025 se ha caracterizado por una imprevisibilidad extrema: los favoritos para el Super…

La temporada regular de la NFL de 2025 se ha caracterizado por una imprevisibilidad extrema: los favoritos para el Super Bowl han rendido por debajo de lo esperado, se han producido remontadas inesperadas y equipos revelación han irrumpido con fuerza en la liga.

Estos elementos volvieron a ser protagonistas el domingo, con emocionantes partidos en la lucha por los playoffs y grandes estrellas sufriendo importantes lesiones.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la jornada del domingo en la Semana 15 de la temporada 2025.

¿Es este el final de una era? Los Chiefs de Kansas City quedaron oficialmente eliminados de la contienda por los playoffs tras una derrota por 16-13 ante los Los Angeles Chargers.

Esta ni siquiera fue la peor noticia del fin de semana para los de Kansas City, ya que el mariscal de campo estrella Patrick Mahomes sufrió una lesión en la rodilla izquierda en el cuarto cuarto, que posteriormente se confirmó como una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA).

Con los Chiefs perdiendo por tres puntos al final del cuarto cuarto, Mahomes corría hacia la banda y lanzaba el balón fuera del campo cuando fue tackleado por el liniero defensivo de los Chargers Da’Shawn Hand, lo que terminó con el tres veces ganador del Super Bowl tomándose la rodilla izquierda con gestos de dolor.

“No tenía buena pinta”, dijo el entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid, después del partido.

Más tarde, Kansas City emitió un comunicado: “Una resonancia magnética ha confirmado que el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda en el partido de hoy. Patrick y el club están explorando actualmente las opciones quirúrgicas”.

Mahomes compartió sus pensamientos en X (anteriormente Twitter): “No sé por qué tenía que pasar esto. Y no voy a mentir, duele. Gracias a la afición de los Chiefs por apoyarme siempre y a todos los que me han contactado y enviado sus oraciones. Volveré”.

Gardner Minshew tomó el control del ataque durante los últimos 1:53 minutos y completó tres pases consecutivos, lo que dio esperanzas a los aficionados presentes en el Arrowhead Stadium de que sus menguantes posibilidades de llegar a los playoffs aún pudieran revivir.

Pero a falta de 20 segundos, Minshew lanzó un pase al ala cerrada estrella Travis Kelce que se quedó corto y fue interceptado por el safety de los Chargers Derwin James Jr. en la yarda 18 de Los Ángeles, lo que puso fin al partido.

La intercepción puso fin a las esperanzas de los Chiefs de llegar a los playoffs, rompiendo una racha de 10 años de apariciones consecutivas en la postemporada de la NFL para Kansas City, un período que incluye siete apariciones consecutivas en el partido por el campeonato de la AFC, cinco apariciones en el Super Bowl en las últimas seis temporadas y tres trofeos Vince Lombardi.

Pero la principal preocupación para los Chiefs será la salud de Mahomes en el futuro, ya que las roturas del ligamento cruzado anterior suelen requerir un tiempo de rehabilitación de más de seis meses.

“Ese tipo se entrega por completo”, dijo Minshew sobre el jugador franquicia del equipo después del partido.

“No creo haber respetado nunca a nadie con quien haya jugado tanto como a él. Nunca he visto a nadie con quien haya jugado dar tanto al equipo. Pero tengo más confianza en él que en nadie para que regrese y sea mejor que nunca”.

El domingo fue un día especialmente difícil para Micah Parsons y los Green Bay Packers, que sufrieron una derrota ante los Denver Broncos.

Los Broncos se impusieron por 34-26 a Green Bay, que perdió a su estrella defensiva, Parsons, por una lesión de rodilla sin contacto a finales del tercer cuarto, mientras perseguía al mariscal de campo de Denver, Bo Nix.

El periodista de NFL Network, Ian Rapoport, informó que se cree que Parsons sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, pero los Packers aún no han confirmado nada.

“No pinta bien. No voy a decir nada más”, declaró el entrenador de Green Bay, Matt LaFleur, tras el partido.

La lesión de Parsons será un golpe devastador para los Packers, que se quedaron a medio partido de los Chicago Bears en la NFC Norte, antes de su enfrentamiento en Soldier Field el próximo fin de semana.

Por otro lado, Denver se verá impulsado por su undécima victoria consecutiva, que les aseguró un puesto en los playoffs y los colocó con un récord de 12-2, en la cima de la AFC.

El mariscal de campo de segundo año, Nix, tuvo una actuación destacada, completando 23 de 34 pases para 302 yardas y empatando su récord personal con cuatro pases de touchdown.

La jugada clave llegó en un momento de remontada, cuando los Packers abrieron la segunda mitad con una serie ofensiva que culminó en touchdown, poniéndose arriba 23-14. Tras una serie ofensiva de tres jugadas sin éxito de Nix y el ataque de Denver, el mariscal de campo de los Packers, Jordan Love, buscó a Christian Watson con un pase largo, pero el actual Jugador Defensivo del Año, Patrick Surtain II, interceptó el balón y cambió el rumbo del partido.

“Creo que una jugada como esa, una pérdida de balón repentina, genera adrenalina y devuelve la emoción al partido”, dijo Nix, quien aprovechó la intercepción para liderar una serie ofensiva de siete jugadas y 71 yardas que culminó en touchdown, reduciendo la desventaja de Denver a 23-21.

Los Broncos dominaron el resto del partido, limitando a los Packers a un gol de campo al comienzo del último cuarto y anotando dos touchdowns propios para asegurar la victoria en Empower Field.

“Tenemos mucha garra”, dijo Surtain. “Los Packers tienen un gran equipo en ambos lados del campo. Sabíamos que no iba a ser fácil. Lo repetimos constantemente durante todo el partido: hay que terminar, terminar, terminar y lo lograremos”.

En otro partido, los Buffalo Bills remontaron un marcador adverso de 21-0 contra los New England Patriots para lograr una victoria de 35-31 y evitar que los Pats se aseguraran el título de la división AFC Este.

Josh Allen tuvo una destacada actuación, completando 19 de 28 pases para 193 yardas y tres touchdowns, incluyendo dos para el ala cerrada Dawson Knox, y sumando 48 yardas por tierra. El corredor James Cook contribuyó con 107 yardas y dos touchdowns por tierra, además de una recepción de touchdown, lo que permitió a los Bills evitar ser barridos por un rival de división por primera vez desde 2019 y acercarse a un partido de los Patriots, según Associated Press.

Buffalo se vio abajo por 21 puntos a falta de 5:53 para el final de la primera mitad, gracias a dos touchdowns por tierra del mariscal de campo de los Patriots, Drake Maye, y una carrera de touchdown de 52 yardas del corredor novato TreVeyon Henderson.

Pero a partir de ese momento, el partido fue dominado por Buffalo, ya que los Bills anotaron 35 puntos contra solo 10 de los Patriots en el resto del encuentro.

Aun así, incluso con la gran remontada, los Patriots todavía tuvieron la oportunidad de ganar, ya que se encontraban en cuarta oportunidad y cinco yardas por avanzar en su propia yarda 22, perdiendo por solo cuatro puntos a falta de 2:43 para el final. Sin embargo, la defensa de los Bills se lució, ya que Maye fue presionado y su pase fue desviado por Joey Bosa, sellando así la victoria.

“Sin importar el marcador, ya sea en el tercer o cuarto cuarto, o en cualquier momento, si tenemos una oportunidad y tenemos el balón, sentimos que tenemos buenas posibilidades”, dijo Allen después del partido.

La victoria coloca a los Bills a solo un partido de los Patriots, quienes venían de ganar 10 juegos consecutivos.

“Sabemos que todavía nos quedan partidos muy importantes. Hay que mantener la cabeza en alto, sabiendo que tuvimos una oportunidad. Estuvimos cerca. Ellos hicieron más jugadas y hay que darles crédito”, dijo Maye.

“Al final del día, hay que mantener el ritmo y seguir adelante, y no dejar que ellos dicten el juego”.

Baltimore Ravens 24-0 Cincinnati Bengals

Las Vegas Raiders 0-31 Philadelphia Eagles

Arizona Cardinals 20-40 Houston Texans

Los Angeles Chargers 16-13 Kansas City Chiefs

Buffalo Bills 35-31 New England Patriots

New York Jets 20-48 Jacksonville Jaguars

Washington Commanders 29-21 New York Giants

Cleveland Browns 3-31 Chicago Bears

Carolina Panthers 17-20 New Orleans Saints

Detroit Lions 34-41 Los Angeles Rams

Indianapolis Colts 16-18 Seattle Seahawks

Green Bay Packers 26-34 Denver Broncos

Tennessee Titans 24-37 San Francisco 49ers

Minnesota Vikings 34-26 Dallas Cowboys

