La economía estadounidense creció al ritmo más rápido en dos años gracias al gasto de los más adinerados

Una lectura inicial del producto interno bruto (PIB) del tercer trimestre mostró que la economía estadounidense se expandió a una tasa anualizada ajustada por inflación del 4,3 %, un ritmo mucho más rápido que el 3,8 % registrado en el segundo trimestre, según datos del Departamento de Comercio publicados este martes. Esta es la tasa de crecimiento más rápida en dos años.

Una aceleración del gasto de los consumidores, que aumentó un 3,5 % frente al 2,5 % del segundo trimestre, y de las exportaciones, que aumentaron un 8,8 % frente al -1,8 % del segundo trimestre, fueron los principales factores que contribuyeron a los datos del PIB del tercer trimestre.

El gasto federal también desempeñó un papel importante, reflejo del considerable aumento del gasto en defensa, así como de las indemnizaciones por despido a empleados federales, como parte del intento de reducir el gasto público a largo plazo. Sin embargo, se espera que el informe del PIB del cuarto trimestre, que se publicará el próximo mes, se vea afectado negativamente por la disminución del gasto federal a raíz del cierre parcial del gobierno durante 43 días.

El presidente Donald Trump declaró este martes que el informe reflejaba su amplia política de aranceles, que aumentó sustancialmente durante el tercer trimestre. Sin embargo, un caso pendiente ante la Corte Suprema podría anular muchos de los aranceles que ha promulgado y potencialmente resultar en grandes reembolsos a los importadores.

“Los aranceles son responsables de las EXCELENTES cifras económicas de EE.UU. RECIÉN ANUNCIADAS… ¡Y SOLO MEJORARÁN!”, escribió Trump en sus redes sociales. “Además, SIN INFLACIÓN y CON GRAN SEGURIDAD NACIONAL. ¡Oremos por la Corte Suprema de EE.UU.!”.

Si bien Trump ha presionado con frecuencia para que la Reserva Federal (Fed) baje las tasas de interés para impulsar la economía, el informe de este martes probablemente le dé al banco central aún menos motivos para recortarlas cuando se reúna nuevamente el próximo mes.

El informe del PIB ofrece una visión general de la economía. Desde esa perspectiva, la economía parece estar en una situación sólida. Sin embargo, un análisis más detallado revela un panorama menos optimista.

Si bien los estadounidenses con mayores ingresos siguen impulsando gran parte del crecimiento del gasto de los consumidores, los consumidores de ingresos bajos y medios han mostrado mucha más cautela. Los economistas denominan a este fenómeno una economía en forma de “K”.

“La economía en forma de K es una realidad innegable”, afirmó James Knightley, economista jefe internacional de ING, en una nota publicada este martes tras la publicación del informe del PIB. El crecimiento económico, explicó, está “concentrado en los hogares de mayores ingresos y en la inversión impulsada por la tecnología, mientras que la confianza general del consumidor sigue bajo presión”.

Menos de dos horas después de la publicación del informe del PIB, el Conference Board informó que la confianza del consumidor disminuyó sustancialmente este mes, cayendo 3,8 puntos con respecto a noviembre. La cifra de diciembre, de 89,1, fue la más baja desde abril, cuando Trump introdujo sus aranceles del “Día de la Liberación”.

El informe mostró que la percepción de los consumidores sobre la situación financiera actual de sus familias cayó a territorio negativo por primera vez en casi cuatro años.

Los consumidores de todos los niveles de ingresos también expresaron mayor preocupación por el estado del mercado laboral, con la tasa de desempleo alcanzando recientemente su nivel más alto en cuatro años. El porcentaje de quienes afirmaron que hay abundancia de empleos cayó al nivel más bajo en cuatro años. Mientras tanto, por primera vez desde septiembre de 2024, las empresas reportaron una percepción neta negativa de la economía.

Esta noticia fue actualizada con información adicional.

