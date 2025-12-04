La Corte Suprema permite que Texas use el mapa del Congreso respaldado por Trump en las elecciones intermedias

La Corte Suprema permitió este jueves que Texas use un mapa congresional que impulsará el esfuerzo del presidente Donald Trump…

La Corte Suprema permitió este jueves que Texas use un mapa congresional que impulsará el esfuerzo del presidente Donald Trump para mantener a los republicanos en control del Congreso, bloqueando una decisión de un tribunal inferior que determinó que los nuevos límites probablemente eran inconstitucionales porque fueron trazados con base en la raza.

La decisión podría tener consecuencias significativas para las elecciones intermedias del próximo año, que determinarán el control de la Cámara durante los dos últimos años de la presidencia de Trump. Si a Texas se le hubiera impedido usar su nuevo mapa, se habría frustrado el esfuerzo nacional de Trump para evitar una mayoría demócrata en la Cámara.

El tribunal emitió una breve opinión no firmada concediendo la solicitud de Texas, a pesar de la objeción de los tres jueces progresistas del tribunal.

En su breve orden, la Corte Suprema dijo que un tribunal inferior que falló en contra del mapa probablemente lo hizo por error, en parte porque no respetó “la presunción de buena fe legislativa al interpretar pruebas directas y circunstanciales ambiguas en contra de la legislatura”. También indicó que el tribunal inferior contravino una doctrina legal controvertida que generalmente exige que los tribunales federales se abstengan de intervenir en casos electorales en etapas avanzadas.

La fecha límite para que los candidatos de Texas se inscriban es el lunes.

“El tribunal de distrito violó esa norma aquí”, indicó la Corte. “El tribunal de distrito se involucró indebidamente en una campaña primaria activa, causando confusión y alterando el delicado equilibrio federal-estatal en las elecciones”.

Aunque la orden de la corte no fue firmada, varios jueces se unieron a dos opiniones adicionales exponiendo sus puntos de vista.

El juez Samuel Alito, miembro del ala conservadora de la corte, escribió que era “indiscutible” que el “impulso para la adopción del mapa de Texas (al igual que el mapa adoptado posteriormente en California) fue la ventaja partidista, pura y simple”. Su opinión fue secundada por otros dos conservadores, los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch.

El punto de Alito era significativo porque, si la redistribución de distritos se basaba únicamente en la política, entonces los tribunales federales no tendrían jurisdicción para conocer el caso.

En desacuerdo, la jueza Elena Kagan escribió que la decisión “perjudica a los millones de tejanos a quienes el Tribunal de Distrito determinó que se les asignaron nuevos distritos en función de su raza”.

“La mayoría hoy pierde de vista su papel apropiado”, escribió Kagan, afirmando que la Corte Suprema debería haber revisado la decisión del tribunal inferior por “error claro”, lo cual, según ella, nunca se estableció.

“La mayoría puede llegar al resultado que obtiene —revocando la determinación del Tribunal de Distrito sobre la delimitación racial, incluso si es para lograr fines partidistas— solo arrogándose la función legítima de ese tribunal. Sabemos más, declara hoy la mayoría. No se me ocurre una razón por la cual”.

Kagan fue secundada por las otras progresistas de la corte: las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, republicano, celebró la decisión.

“El gran hermoso mapa estará en vigor para 2026”, dijo. “Texas está marcando el camino mientras recuperamos nuestro país, distrito por distrito, estado por estado. Este mapa refleja el clima político de nuestro estado y es una victoria para Texas y para todo conservador cansado de ver a la izquierda intentar alterar el sistema político con demandas infundadas”.

“Texas es oficialmente —y legalmente— más rojo”, dijo el gobernador republicano Greg Abbott en un comunicado.

La secretaria de Justicia Pam Bondi elogió la decisión en una publicación en X, escribiendo: “Los tribunales federales no tienen derecho a interferir con la decisión de un estado de redibujar mapas legislativos por razones partidistas. Un tribunal federal de distrito ignoró ese principio hace dos semanas, y la Corte Suprema correctamente suspendió esa decisión excesiva esta noche”.

Demócratas, incluido el líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Texas, Gene Wu, criticaron la acción del tribunal.

“La Corte Suprema falló hoy a los votantes de Texas y a la democracia estadounidense”, dijo Wu. “Así es como se ve el fin de la Ley de Derecho al Voto: tribunales que no protegerán a las comunidades minoritarias incluso cuando la evidencia está justo frente a ellos”.

Damon Hewitt, presidente y director ejecutivo del Comité de Abogados para los Derechos Civiles Bajo la Ley, calificó la decisión como “un golpe serio para las personas de color en Texas”. El grupo fue uno de varios que impugnaron los mapas.

“Estamos a las puertas de una elección y la Corte Suprema permite a Texas usar estos mapas siniestros”, dijo Hewitt. “Obligar a los texanos negros y latinos a votar bajo un plan manipulado racialmente envía el mensaje de que los derechos de voto y las protecciones constitucionales pueden volverse insignificantes ante el poder arraigado, siempre y cuando los políticos afirmen que es por motivos partidistas y no raciales”.

Las autoridades de Texas acudieron rápidamente a la Corte Suprema el mes pasado con una apelación de emergencia para usar su nuevo mapa, que probablemente volcaría cinco escaños de la Cámara actualmente ocupados por demócratas hacia los republicanos el próximo año. Un tribunal inferior había bloqueado ese mapa días antes, al considerar que los nuevos límites habían sido probablemente trazados por consideraciones raciales inconstitucionales.

Actualmente, los republicanos tienen una mayoría de tres escaños en la Cámara, por lo que cinco escaños podrían ser la diferencia entre mantener o perder el mazo del presidente de la Cámara.

El esfuerzo en Texas fue inicialmente una respuesta al impulso de Trump en varios estados para obtener ventajas en la elaboración de mapas en varios estados y asegurar una mayoría republicana en la Cámara. Ese esfuerzo desató una carrera armamentista entre algunos estados rojos y azules para volver a trazar los límites a fin de maximizar las posibilidades de cada partido.

Si los funcionarios de Texas hubieran justificado el nuevo mapa únicamente basándose en la política, casi con certeza les habría resultado fácil defenderlo en un tribunal federal. En una decisión de 2019, la Corte Suprema falló que los tribunales federales ya no escucharían demandas sobre manipulación partidista de distritos. Esas maniobras, dijo la corte, es mejor dejarlas a las ramas políticas.

En cambio, el caso de Texas se vio envuelto en cuestiones raciales debido a una carta del Departamento de Justicia que instó al estado a volver a trazar su mapa, no para ayudar a los republicanos de la Cámara, sino para cambiar la composición racial de cuatro distritos que el departamento describió como “inconstitucionales” y dijo que “deben ser rectificados de inmediato”. En una serie de declaraciones públicas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, republicano, citó la carta del Departamento de Justicia —y las preocupaciones sobre la raza— como la razón para volver a trazar las líneas.

El juez federal Jeffrey Brown, designado al tribunal por Trump durante su primer mandato, destrozó la carta del Departamento de Justicia en una opinión la semana pasada. Los estados pueden considerar la raza como un factor al trazar los distritos congresionales, pero si es el tema predominante que impulsa la elaboración del mapa, esos límites enfrentan el mayor nivel de escrutinio judicial.

“El gobernador”, escribió Brown para un tribunal de 2-1, “dirigió explícitamente a la legislatura a redistribuir los distritos en base a la raza”.

Texas presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema solicitando una acción inmediata, alegando que el fallo estaba causando “caos” en el estado. Los aspirantes al Congreso en Texas deben declarar su candidatura antes del 8 de diciembre. Las primarias estatales están programadas para marzo.

Gran parte del debate en el caso de Texas ha girado en torno a la doctrina legal conocida como el “principio Purcell”, que advierte contra que los tribunales federales realicen cambios de última hora en las reglas electorales.

Pero nunca ha quedado del todo claro qué cuenta como “de última hora” y “cambio”. En el caso de Texas, los demandantes dijeron que el mapa aprobado en 2021 debería considerarse el statu quo, no el nuevo mapa promulgado en 2025. Pero la Corte aplica el principio Purcell al poder judicial federal, no a las legislaturas estatales.

La Corte Suprema invocó el principio Purcell en mayo de 2024 en un caso relacionado con los distritos congresionales de Louisiana, permitiendo que ese estado use su mapa actual, que incluye un segundo distrito de mayoría negra. En ese momento, la Corte emitió una breve orden estándar con la disidencia de tres jueces liberales.

Aunque ese mapa se utilizó finalmente en las elecciones de 2024, ahora es objeto de un importante caso de fondo pendiente ante la Corte Suprema. Ese caso podría cambiar la manera en que los estados, los tribunales y los grupos de derechos civiles interpretan la Ley de Derecho al Voto de 1965 para prevenir la discriminación racial en la redistribución de distritos. También podría poner en peligro distritos de mayoría negra y escaños fuertemente demócratas en otros estados.

“La campaña ya había comenzado, los candidatos ya habían reunido firmas y presentado solicitudes para aparecer en la boleta bajo el mapa de 2025, y la votación anticipada para las primarias del 3 de marzo de 2026 estaba a solo 91 días de distancia”, dijeron los funcionarios de Texas a la Corte Suprema.

Poco después de que se presentara la apelación de emergencia, el juez Samuel Alito bloqueó temporalmente el fallo del tribunal inferior con una orden “administrativa” que tenía la intención de dar a los jueces unos días para revisar los informes antes de emitir una decisión a más largo plazo.

Seis grupos de demandantes que demandaron por los mapas respondieron a Texas el lunes. Uno de ellos, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color de Texas, advirtió a la Corte Suprema que no se apresurara a tomar una decisión a favor del estado.

Texas, afirmó el grupo, podría haber evitado el complicado lío legal en que se encuentra “simplemente siguiendo la ley y no adoptando la directiva del Departamento de Justicia de apuntar a los votantes minoritarios de Texas en una redistribución de distritos a mitad de década apenas unos meses antes de los plazos”.

Las batallas legales sobre la estrategia de redistribución de distritos congresionales de mitad de década de Trump continuarán en las próximas semanas. El Departamento de Justicia demandó recientemente a funcionarios en California por nuevos mapas destinados a dar ventaja a los demócratas el próximo año. Se espera que un tribunal escuche los argumentos en ese caso el próximo mes.

