La Casa Blanca defiende indultar al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió el lunes el indulto prometido por el presidente Donald Trump al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, argumentando que su condena por narcotráfico en Estados Unidos fue resultado de un “exceso de procesamientos” durante la era Biden.

Trump “se oponía a los valores de la administración anterior, y lo acusaron porque era presidente de Honduras”, declaró, añadiendo que el presidente decidió indultar a Hernández tras escuchar las preocupaciones planteadas por sus partidarios.

Leavitt también desestimó las preguntas sobre si indultar a un narcotraficante convicto socavaba la justificación de la administración para sus ataques letales contra embarcaciones en el Caribe que, según las autoridades, traen drogas a Estados Unidos.

“El presidente Trump ha sido muy claro en su defensa del territorio estadounidense para impedir que estos narcóticos ilegales entren en nuestras fronteras, ya sea por tierra o por mar”, declaró Leavitt. “También ha dejado claro que quiere corregir los errores del Departamento de Justicia utilizado como arma durante la administración anterior”.

Hernández está cumpliendo una condena de 45 años de prisión federal por delitos de tráfico de drogas.

