La Agencia de Aviación de México investiga incidente en el que un piloto retuvo un vuelo

La Agencia Federal de Aviación Civil del Gobierno de México (AFAC) inició este viernes una investigación a raíz de un incidente en el que un piloto inconforme con sus condiciones laborales retuvo momentáneamente un vuelo programado para viajar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la principal terminal aérea del país, hacia el destino turístico de Cancún, en el Caribe.

La AFAC dijo en un comunicado que los hechos ocurrieron en el vuelo GMT-780 de la aerolínea Magnicharters. De acuerdo con la AFAC, alrededor de las 14:16 horas, tiempo local, el piloto “detectó un problema menor” en el avión durante el despegue, por lo que la salida se canceló y la aeronave regresó a la rampa para que se resolviera la falla técnica.

Según la AFAC, cuando el problema se resolvió, una tripulación de reemplazo llegó al avión “por lo que el piloto relevado decidió hacer una serie de declaraciones a los pasajeros”.

Videos difundidos ampliamente en redes sociales desde la tarde del viernes muestran al piloto hablar a los pasajeros desde el pasillo central del avión, frente a la cabina, donde dice que decidió parar el vuelo en protesta porque lo removieron del trayecto y porque está inconforme con sus condiciones laborales.

El piloto, cuya identidad no se ha dado a conocer, afirma que a él y a sus compañeros supuestamente no se les pagan viáticos ni se les da el equipo necesario para trabajar, entre otras cosas.

En su comunicado, la AFAC dijo que, ante los hechos, autoridades de la institución y de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, perteneciente a la Marina de México, llegaron al lugar para atender el incidente. Agregó que inició una investigación y que no hubo otros vuelos afectados.

CNN contactó a la AFAC para pedir más información sobre lo sucedido y la situación del piloto.

La aerolínea Magnicharters, fundada hace 30 años, no se ha pronunciado hasta ahora sobre lo sucedido. CNN intenta contactar a la empresa para pedir comentarios.

De enero a octubre de este año, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México atendió a 36,9 millones de pasajeros, lo que representa el 23,5 % del total de pasajeros atendidos en ese período por los aeropuertos del país, de acuerdo con estadísticas oficiales. Le siguen los aeropuertos de Cancún, con 24,36 millones, y de Guadalajara, con 15,3 millones.

