Kristi Noem quiere endurecer el “veto de viaje” a EE.UU.: pide sumar a diez países más a la lista

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el lunes que, tras una reunión con el presidente de EE.UU. Donald Trump, recomendará un “veto total de viaje” para “todos y cada uno de los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, parásitos y adictos a los subsidios”.

Noem dijo en una publicación en X que Estados Unidos no fue fundado “para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes, drenen nuestros impuestos ganados con esfuerzo o se apropien de los beneficios destinados a los ESTADOUNIDENSES”.

“NO LOS QUEREMOS. NI UNO SOLO”, agregó.

CNN ha contactado al Departamento de Seguridad Nacional y a la Casa Blanca para obtener más detalles, incluyendo qué países serían recomendados.

Antecedentes: tras el ataque armado contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington la semana pasada, Trump y su Gobierno prometieron intensificar la represión inmigratoria y comenzaron a escalar su retórica antiinmigrante.

La semana pasada, el Departamento de Estado anunció una pausa en la emisión de visas para titulares de pasaportes afganos, mientras que el servicio de inmigración de EE.UU. dijo que detendrá todas las decisiones de asilo y volverá a examinar todas las tarjetas de residencia otorgadas a personas de 19 países “de preocupación”.

Los comentarios de Noem se producen un día después de que defendiera la amenaza de Trump de “pausar permanentemente” la inmigración desde lo que él llamó “países del tercer mundo”, sin especificar a qué países se refería. Noem dijo el domingo en “Meet the Press” de NBC que el enfoque del Gobierno se basa en preocupaciones sobre la seguridad nacional y fallas en la verificación, insistiendo en que la inestabilidad en los “países del tercer mundo” ha creado riesgos inaceptables.

