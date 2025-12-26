Karoline Leavitt anuncia que está embarazada de su segundo hijo

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció este viernes que ella y su esposo esperan a…

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció este viernes que ella y su esposo esperan a su segundo hijo, una niña que nacerá en mayo del próximo año.

“Mi esposo y yo estamos emocionados de hacer crecer nuestra familia y no podemos esperar a ver a nuestro hijo convertirse en hermano mayor”, escribió en una publicación de Instagram en la que aparece mostrando su vientre frente a un árbol de Navidad. “Mi corazón está lleno de gratitud a Dios por la bendición de la maternidad, que sinceramente creo que es lo más cercano al cielo en la Tierra”.

En su publicación, Leavitt expresó su agradecimiento al presidente Donald Trump y a la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, por su apoyo “y por fomentar un entorno favorable a la familia en la Casa Blanca”.

Leavitt y su esposo Nicholas Riccio dieron la bienvenida a su primer hijo, también llamado Nicholas, en julio de 2024. La secretaria de prensa ha hablado con frecuencia sobre el equilibrio entre la maternidad y las exigencias de su trabajo en la campaña de Trump y en la Casa Blanca.

En una entrevista de 2024 con el medio de comunicación de derecha “The Conservateur”, Leavitt habló de su regreso al trabajo solo cuatro días después de dar a luz a su hijo debido al intento de magnicidio contra Trump en Butler, Pensilvania.

“Me sentí obligada a estar presente en este momento histórico”, dijo al medio. “El presidente literalmente arriesgó su vida para ganar estas elecciones. Lo mínimo que podía hacer era volver a trabajar rápidamente”.

