Juez amplía la investigación por desacato penal en los vuelos de deportación y dice que Kristi Noem no proporcionó respuestas

Días después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, proporcionara poca información sobre sus acciones en un caso de deportación de alto riesgo, un juez federal amplió el lunes su investigación por desacato penal en el asunto, ordenando a un alto abogado del Departamento de Justicia que testifique bajo juramento sobre el episodio.

El juez de distrito de EE.UU. James Boasberg ordenó a Drew Ensign, un alto abogado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) involucrado en litigios de inmigración, que testifique la próxima semana sobre las decisiones tomadas por funcionarios del Gobierno a mediados de marzo que resultaron en la deportación de migrantes a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, a pesar de la orden del juez de que los vuelos que transportaban a los migrantes debían regresar mientras se resolvía una impugnación sobre el uso de la ley por parte de Trump.

Boasberg también dijo que quería escuchar a Erez Reuveni, un exabogado del Departamento de Justicia que alegó en una denuncia a principios de este año que un ex alto funcionario del Departamento de Justicia dijo a sus colegas en marzo que el Gobierno tenía la intención de ignorar las órdenes judiciales como parte de la agresiva política de deportación del presidente Donald Trump.

El juez dijo que el testimonio en vivo era necesario porque Noem, quien tomó la decisión de permitir que los migrantes continuaran siendo transferidos a El Salvador, proporcionó poca información sobre el asunto al tribunal en una declaración jurada la semana pasada.

“Como esta declaración no proporciona suficiente información para que el Tribunal determine si su decisión fue una violación deliberada de la orden del Tribunal, el Tribunal no puede en esta etapa encontrar causa probable de que sus acciones constituyeron desacato penal”, escribió Boasberg en una breve orden el lunes.

“Por lo tanto, el Tribunal considera necesario escuchar el testimonio de los testigos para comprender mejor las bases de la decisión de transferir a los deportados fuera de la custodia de Estados Unidos”, añadió Boasberg, un juez designado por el expresidente Barack Obama.

Ensign estuvo involucrado en los procedimientos judiciales en torno a los vuelos de deportación el 15 de marzo, y el departamento reconoció previamente que él “transmitió de inmediato” las órdenes de Boasberg ese día a la dirección del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y del DOJ.

Reuveni, por su parte, ha sido durante mucho tiempo de interés para Boasberg, quien dijo en noviembre que la denuncia del exabogado del DOJ era solo una parte de los “desarrollos significativos” que han ocurrido mientras sus procedimientos por desacato estuvieron en pausa la mayor parte de este año.

Los vuelos que transportaban a los migrantes deportados bajo la amplia autoridad en tiempos de guerra del siglo XVIII continuaron a El Salvador incluso después de las órdenes de Boasberg, y los migrantes fueron retenidos en una notoria mega-prisión durante varios meses antes de ser liberados este verano como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

En una decisión trascendental emitida en abril, Boasberg dijo que “hay causa probable para encontrar al Gobierno en desacato penal”. Pero antes de que pudiera avanzar para descubrir quién fue responsable de no respetar sus órdenes, los procedimientos fueron suspendidos por la Corte de Apelaciones del Circuito de EE.UU. en Washington. El mes pasado, ese tribunal allanó el camino para que reanudara su investigación.

“Sin duda, tengo la intención de averiguar qué pasó ese día”, dijo Boasberg durante una audiencia en noviembre. “Esto ha estado pendiente durante mucho tiempo y creo que la justicia requiere que actúe con prontitud en esto”.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles que representa a los migrantes en el centro del caso, dijo el lunes que “dada la abrumadora evidencia que ya existe indicando que el Gobierno violó deliberadamente la orden del tribunal, el juez Boasberg ha decidido comprensiblemente buscar el testimonio directo de quienes tienen conocimiento directo”.

“Las apuestas no podrían ser mayores si altos funcionarios de Estados Unidos decidieron desafiar a un tribunal federal, especialmente cuando la consecuencia fue enviar personas a la tortura en una prisión salvadoreña horrible sin ningún debido proceso”, dijo Gelernt en un comunicado.

