Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue indultado y liberado de prisión en EE.UU., según su abogado

“El presidente Trump ha otorgado un indulto total e incondicional al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. El presidente Hernández ha sido liberado de prisión”, dijo este martes a CNN Renato Stabile, abogado del exmandatario hondureño.

Hernández había sido condenado el año pasado a 45 años de prisión y a una multa de US$ 8 millones por un juez de Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

“Lo liberaron en plena noche. No sé qué hará a continuación, pero espero que la familia emita un comunicado hoy y que él también lo haga hoy o mañana”, añadió Stabile.

Ana García de Hernández, esposa del expresidente, reaccionó a su liberación desde su cuenta de X. “¡Dios es fiel y nunca falla! Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump @realDonaldTrump”, publicó.

El viernes, el presidente Donald Trump había anunciado que concedería un “indulto total y completo” a Hernández. “Concederé un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a las que respeto enormemente, ha sido tratado de manera muy dura e injusta”, publicó en su red Truth Social.

Este anuncio ocurrió en la previa de las elecciones presidenciales en Honduras del domingo. Trump aprovechó el contexto para manifestar su apoyo a uno de los candidatos. “Esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de que Tito Asfura gane las elecciones, cuando Honduras estará en camino hacia un gran éxito político y financiero. Voten por Tito Asfura para presidente, y felicitaciones a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”, escribió el presidente de Estados Unidos.

Las elecciones aún no tienen un resultado final. Después de un polémico y lento conteo, el Consejo Nacional Electoral anunció el lunes la finalización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuando el escrutinio estaba al 57 % y arrojaba un empate técnico entre Nasry Asfura (39,91 %) y Salvador Nasralla (39,89 %), separados por apenas 515 votos.

Hernández, presidente de Honduras desde 2014 a 2022, fue extraditado a Estados Unidos desde Honduras después de que el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) presentara en 2022 tres cargos relacionados con narcotráfico y armas de fuego en su contra.

Según el DOJ, durante sus años en el cargo, Hernández “protegió y enriqueció a los narcotraficantes de su círculo cercano”.

El lunes, la Casa Blanca defendió el plan de Trump de indultar a Hernández tras recibir críticas de que conceder el indulto a un narcotraficante convicto contradecía su actual campaña de presión contra los cárteles de la droga en el Caribe.

“Este fue un claro sobreprocesamiento por parte de Biden”, declaró la secretaria de prensa, Karoline Leavitt. “Él era el presidente de este país. Pertenecía al partido de la oposición. Se oponía a los valores de la administración anterior, y lo acusaron porque era presidente de Honduras”.

Pero, como informó CNN, los fiscales acusaron a Hernández de conspirar con cárteles de la droga durante su mandato, ya que estos transportaron más de 400 toneladas de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos. A cambio, según los fiscales, Hernández recibió millones de dólares en sobornos que utilizó para impulsar su ascenso en la política hondureña.

Aunque la administración Trump culpa a la administración Biden, el hermano de Hernández fue procesado por Emil Bove durante el primer mandato de Trump. Bove se desempeñó posteriormente como abogado personal de Trump antes de convertirse en juez federal nominado por él.

Varias personas del entorno de Trump presionaron a favor del indulto de Hernández, incluyendo a su aliado de toda la vida, Roger Stone, quien afirmó haber solicitado a Trump en junio que lo indultara y haber sido blanco de críticas por parte del gobierno de Biden.

Desde que Trump anunció su plan de indultar a Hernández, legisladores de ambos partidos criticaron la medida, y algunos sugieren que va en contra de la campaña de Estados Unidos en la región contra los presuntos cárteles de la droga.

La representante republicana María Salazar declaró el lunes a Dana Bash de CNN que, en su opinión, el anuncio de Trump transmitía un mensaje contradictorio, mientras el gobierno avanza en su campaña contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Yo nunca hubiera hecho eso”, dijo la republicana de Florida.

De igual manera, el senador republicano Bill Cassidy publicó en X Sunday: “¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguiríamos a Maduro por traficar drogas a Estados Unidos? ¡Encarcelen a todos los narcotraficantes! No entiendo por qué lo indultan”.

La representante demócrata Norma Torres, de California, por su parte, envió una carta a Trump el sábado, instándolo a no indultar a Hernández.

“Liberar al Sr. Hernández contradice su objetivo declarado de combatir el narcotráfico y etiquetar a las bandas de narcóticos como terroristas”, escribió Torres en la carta. “Si los cárteles de la droga son organizaciones terroristas, Juan Orlando Hernández es un terrorista convicto y no debe quedar en libertad”.

