Jeanine Áñez se deslinda de la violencia en la crisis de 2019 en Bolivia: “Yo no soy responsable de esas muertes”

La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez, que en noviembre salió en libertad tras la anulación de su sentencia por asumir…

La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez, que en noviembre salió en libertad tras la anulación de su sentencia por asumir la presidencia interina en 2019 tras la renuncia de Evo Morales, defendió sus acciones por la crisis política y social y negó tener responsabilidad por la violencia que dejó decenas de fallecidos.

“Yo no soy responsable de esas muertes. Mi Gobierno no es el responsable porque no fuimos nosotros los que provocamos esa situación de violencia”, dijo Áñez a CNN, en entrevista con Conclusiones.

Tras las elecciones generales de octubre de 2019 y la renuncia de Morales en medio de cuestionamientos sobre el proceso, se desataron protestas a favor y en contra del Gobierno en varios puntos del país. Durante las manifestaciones murieron más de 30 personas, más de 800 resultaron heridas y al menos 360 fueron detenidas, según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

“Evo Morales es una persona irresponsable, inmisericorde cuando se trata de conservar el poder”, apuntó la expresidenta, quien tras asumir el mandato autorizó por decreto el despliegue de las Fuerzas Armadas.

En agosto, la Justicia anuló dos proceso ordinarios contra Áñez por las muerte de civiles en Sacaba y en Senkata, y ordenó que los casos se procesen en un juicio de responsabilidades.

Áñez pasó casi cinco años en prisión por el llamado caso ‘golpe de Estado II’, en el que estaba acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión, cargos que siempre rechazó.

“Han sido años muy difíciles que nadie me los va a devolver, porque yo no tenía ninguna opción de defensa, a tal extremo de que yo decidí no tener abogados de defensa”, dijo Áñez.

También, contó que intentó quitarse la vida tras las rejas. “En algún momento pensé que si no estaba, iban a dejar a mis hijos tranquilos. Fue una decisión de desesperación, pero Dios tenía otros planes para mí”, expresó. “Pude sobreponerme de aquello, pero no fue fácil. (…) Fue un momento de desesperación, de quiebre personal, de pensar que mis hijos estaban desprotegidos”.

La sentencia de Áñez a 10 años quedó anulada tras un recurso extraordinario solicitado para la revisión de su condena.

Llama al 1-800-273-8255 en EE.UU. para comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Brinda asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana, para personas en crisis suicidas o angustiadas. Puedes obtener más información sobre sus servicios aquí, incluida su guía sobre qué hacer si se identifican señales suicidas en las redes sociales. También puedes llamar al 1-800-273-8255 para hablar con alguien sobre cómo puedes ayudar a una persona en crisis.

Para obtener asistencia fuera de EE.UU., la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proporciona un directorio mundial de recursos y líneas directas internacionales. También puedes recurrir a Befrienders Worldwide.

Mira aquí dónde buscar ayuda en países de América Latina y España.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.