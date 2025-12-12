Irán arresta a la ganadora del Nobel de la Paz Narges Mohammadi, reporta su fundación

Las autoridades iraníes arrestaron este viernes a la ganadora del Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, informó su fundación…

Las autoridades iraníes arrestaron este viernes a la ganadora del Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, informó su fundación citando al hermano.

La fundación, con sede en París, afirmó que Mohammadi fue “detenida violentamente” por fuerzas de seguridad y la Policía durante una ceremonia en memoria de Khosrow Alikordi, un abogado hallado muerto recientemente en su despacho. Citó “informes verificados” y a su hermano, Mehdi. Fue arrestada en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán.

Mohammadi, una de las abogadas de derechos humanos más destacadas de Irán, ganó el Premio Nobel de la Paz en 2023.

Ha pasado la mayor parte de las últimas dos décadas reclusa en la prisión de Evin de Teherán, conocida por albergar a críticos del régimen.

En diciembre de 2024, las autoridades iraníes suspendieron su condena de prisión durante tres semanas para que se recupere de una cirugía a la que se sometió en noviembre para extirparle parte de un hueso de la parte inferior de la pierna derecha, donde los médicos descubrieron una lesión sospechosa de ser cancerosa.

Se esperaba que Mohammadi regresara a prisión poco después. Ha estado cumpliendo múltiples condenas que suman 31 años por presuntamente atentar contra la seguridad nacional y difundir propaganda.

Durante el último año, ha continuado su activismo y se ha expresado cada vez más abiertamente sobre la situación de los derechos humanos en Irán, y ha participado de diversos eventos relacionados con estos derechos en todo el mundo.

La semana pasada, Mohammadi escribió un artículo para la revista Time en el que afirmó que el pueblo iraní no puede experimentar una verdadera paz, ya que el Estado controla todos los aspectos de su vida personal y privada.

“Su paz se ve perturbada por la vigilancia, la censura, las detenciones arbitrarias, la tortura y la constante amenaza de violencia”, escribió. En el artículo, pidió apoyo a la sociedad civil iraní, los medios de comunicación independientes y los defensores de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres.

En una entrevista con Christiane Amanpour, de la CNN, en diciembre de 2024, durante su alta médica de tres semanas, se mantuvo desafiante. “Tanto si estoy dentro como fuera de Evin, mi objetivo es muy claro, y hasta que no logremos la democracia, no nos detendremos”, declaró.

“Queremos libertad e igualdad… Así que, esté donde esté, seguiré luchando”.

La Fundación Narges informó que varios activistas más fueron arrestados durante la ceremonia conmemorativa, pero la información sobre la situación es limitada. Exigió “la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas que asistían a una ceremonia conmemorativa para presentar sus respetos y mostrar solidaridad”.

Durante su estancia en prisión, Mohammadi ha detallado denuncias de abuso y aislamiento de mujeres detenidas.

En cartas y respuestas a CNN, ha relatado incidentes de violencia sexual contra ella y otras detenidas en diferentes centros desde 1999.

Presas políticas y mujeres detenidas por cargos penales fueron agredidas por las fuerzas de seguridad, las autoridades penitenciarias y el personal médico, afirmó.

El Gobierno de Irán ha negado las acusaciones generalizadas de agresiones sexuales contra detenidas, incluso en una investigación exhaustiva de CNN en noviembre de 2022, y las calificó de “falsas” e “infundadas”.

Mohammadi tiene dos hijos, los gemelos adolescentes Kiana y Ali Rahmani, que comparte con su esposo, Taghi Rahmani. Sus hijos recibieron el Premio Nobel de la Paz en Oslo en su nombre.

Rahmani, quien fue un preso político durante 14 años, conoció a Mohammadi cuando ella asistió a sus clases clandestinas de historia contemporánea en 1995, según cuenta. Anteriormente, le había contado a CNN que su esposa tenía una “energía inagotable por la libertad y los derechos humanos”.

Por su parte, su hijo Ali declaró a CNN que estaba “muy orgulloso” de su madre. “No siempre estaba con nosotros, pero siempre que lo estaba, nos cuidaba muy bien”, declaró en 2023. “Era una buena madre y todavía lo es… He aceptado este tipo de vida. Cualquier sufrimiento que tenga que soportar no importa”.

