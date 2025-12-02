ICE lanzará una operación dirigida a inmigrantes somalíes en Minneapolis, dice un funcionario federal

Una nueva operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis y…

Una nueva operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis y St. Paul, Minnesota, tendrá como objetivo a inmigrantes somalíes indocumentados, dijo un funcionario federal a CNN este martes, mientras el presidente ha intensificado los ataques contra la comunidad en los últimos días.

The New York Times, que citó documentos y a un funcionario que habló bajo anonimato, fue el primero en informar sobre la operación en Minneapolis.

La última iniciativa federal de inmigración tiene lugar después de que el presidente Donald Trump terminara su reunión de gabinete el martes afirmando que no quiere inmigrantes somalíes en Estados Unidos. Se refirió a la comunidad y a la representante demócrata de Minnesota, Ilhan Omar, una inmigrante somalí, como “basura” que debería “regresar a donde vinieron”.

“No los quiero en nuestro país”, dijo. “Su país no sirve por una razón. Su país apesta, y no los queremos en nuestro país”.

Los comentarios del presidente representan una escalada de sus ataques contra los somalíes, particularmente en Minneapolis. Ha señalado repetidamente a los somalíes desde el tiroteo de la semana pasada de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, aunque el presunto atacante es un afgano que no tiene nada que ver con Somalia.

Somalia es uno de los 19 países incluidos en la amplia prohibición de viajes de Trump, que impone restricciones totales o parciales. Muchos de los países en la lista son Estados fallidos o se encuentran bajo un régimen represivo, y algunos están gobernados por grupos que tomaron el control después de años de intervención estadounidense, según ha informado CNN. Trump ha descrito a Somalia como un país que “no tiene leyes, no tiene agua, no tiene ejército, no tiene nada”.

La retórica hostil del presidente hacia los refugiados somalíes y la representante Omar se remonta a años atrás. Desde su primer mandato, se ha enfocado en la población somalí de Minnesota para promover su agenda de mano dura contra la inmigración.

En un comunicado, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que la agencia “no discute operaciones futuras o potenciales”.

Los líderes de Minneapolis convocaron una conferencia de prensa el martes para responder a los informes sobre la nueva operación de ICE en el área. En el encuentro, subrayaron que no se les dio aviso previo ni información sobre el plan.

“A nuestra comunidad somalí, los amamos y estamos con ustedes”, dijo el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. “Minneapolis se enorgullece de ser el hogar de la comunidad somalí más grande de todo el país”. Frey confirmó que la policía de Minneapolis no participará en operaciones de cumplimiento de inmigración.

De manera similar, el alcalde de St. Paul, Melvin Carter, dijo: “lo último que necesitamos es que agentes federales vengan a la ciudad a crear caos entre nosotros”. Ambos alcaldes reiteraron que sus ciudadanos tienen derechos y promocionaron los recursos legales de inmigración disponibles para la comunidad.

Por su parte, el miembro del Concejo Municipal de Minneapolis, Jamal Osman, un inmigrante somalí que representa a muchos migrantes en su distrito, dijo que su comunidad “ha vivido con miedo en el pasado, y no vamos a dejar que esto nos divida”.

“Sé que muchas familias tienen miedo esta noche, pero quiero que sepan que la ciudad, Minneapolis, los respalda”, dijo Osman en la conferencia de prensa.

En respuesta al informe de The New York Times, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, demócrata, calificó la operación propuesta como una “maniobra de relaciones públicas”.

“Damos la bienvenida al apoyo en la investigación y enjuiciamiento del crimen”, publicó Walz en X. “Pero hacer una maniobra de relaciones públicas y atacar indiscriminadamente a los inmigrantes no es una solución real a un problema”.

