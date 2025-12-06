Honduras: el oficialista Partido Libertad y Refundación pide anular la elección presidencial

El oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE) solicitó la nulidad administrativa de los escrutinios presidenciales realizados en las 19.167 juntas…

El oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE) solicitó la nulidad administrativa de los escrutinios presidenciales realizados en las 19.167 juntas receptoras de votos (JRV) instaladas para las elecciones generales del domingo 30 de noviembre en el país centroamericano.

LIBRE presentó su solicitud ante la Secretaría del Consejo Nacional Electoral (CNE) casi a la medianoche de este viernes.

El escrito, presentado por el apoderado legal del partido oficialista, Edson Javier Argueta Palma, establece que la petición de nulidad se debe al “desastre” que, según ellos, se dio en el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), así como por la ejecución del escrutinio general definitivo, el cual, a decir de LIBRE, “adulteró” la voluntad popular.

De acuerdo con el documento, también se pide dejar sin valor y efecto la votación para las diputaciones al Parlamento Centroamericano que, según la ley electoral y de las organizaciones políticas, se eligen con relación al voto por los candidatos presidenciales.

CNN solicitó comentarios a los tres consejeros del CNE y está en espera de respuesta.

Este sábado, el CNE informó en un comunicado que, debido a la demora en el procesamiento de resultados electorales y a la “indisponibilidad” de la página de divulgación de los resultados del escrutinio, los partidos políticos tienen hasta el lunes 8 de diciembre para presentar acciones de nulidad administrativa contra el proceso.

Además, el CNE dio una prórroga hasta el 15 de diciembre para la solicitud de revisiones de actas y recuentos especiales de votos.

El CNE dejó de transmitir resultados en el nivel presidencial desde el viernes a las 16:30, hora local, después de su última actualización.

En ese recuento, el candidato presidencial nacionalista, Nasry Asfura, encabeza la votación con un 40,19 %, seguido del abanderado del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, con un 39,49 %.

La candidata del oficialismo, Rixi Moncada, se encuentra hasta la tercera posición con el 19,30 % de los sufragios.

Hasta ahora, según el último reporte del CNE, se ha computado el 88,02 % de las actas.

La lentitud con la que ha avanzado el conteo ha generado incertidumbre en Honduras y críticas hacia el CNE, que ha pedido paciencia a la ciudadanía.

