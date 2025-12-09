Grandes Ligas: se mueve el mercado en el inicio de los “Winter Meetings”

Comenzaron los llamados Winter Meetings de las Grandes Ligas de Béisbol en la cuidad de Orlando, en Florida, y también…

Comenzaron los llamados Winter Meetings de las Grandes Ligas de Béisbol en la cuidad de Orlando, en Florida, y también empezaron a moverse la agencia libre y los equipos que se refuerzan de cara a la temporada de 2026, que, además, estará marcada por la presencia del Clásico Mundial de Béisbol para inaugurarla en marzo.

El movimiento más llamativo hasta ahora es la salida del estelar relevista de los Mets de Nueva York Edwin Díaz con rumbo a la costa oeste, para aterrizar en el bullpen del bicampeón de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles.

El puertorriqueño acordó este martes para incorporarse al equipo californiano por tres temporadas y un contrato de 69 millones de dólares. Los Metropolitanos habían incorporado al relevista Devin Williams, previendo las dificultades que presentaba la renovación del vínculo con Díaz.

Otro que cerró un acuerdo este martes fue el bateador designado de los Phillies de Filadelfia Kyle Schwarber, quién renovó su vínculo con los de la ciudad de la libertad por 150 millones de dólares y cinco años de contrato.

Schwarber fue una de las figuras más destacadas de los Phillies que ganaron la división del Este de la Liga Nacional, después de batear 56 cuadrangulares y remolcar 132 carreras, siendo segundo en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

