Gobierno de EE.UU. planea requerir que algunos turistas den información de sus redes sociales de los últimos 5 años

Algunos visitantes a Estados Unidos podrían pronto tener que proporcionar su historial de redes sociales de los últimos cinco años para ingresar al país, según una nueva propuesta del Gobierno de Trump.

La propuesta, publicada en el Registro Federal por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), sugiere que los viajeros procedentes de países que forman parte de un programa de exención de visa deberán proporcionar información personal adicional como parte de una solicitud electrónica.

El requisito sería para los viajeros que utilicen el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), como parte de un programa de exención de visa para ciudadanos de 42 países, incluidos el Reino Unido, Nueva Zelandia, Australia, Japón, Israel y Qatar, así como muchos otros países europeos.

ESTA es una solicitud en línea que los visitantes de estos países utilizan para viajar a EE.UU. por menos de 90 días sin visa. A los visitantes que utilizan el sistema en línea se les solicita actualmente información como su pasaporte y fecha de nacimiento, así como antecedentes penales.

Los cambios propuestos a la solicitud de exención de visa incluyen la obligatoriedad de proporcionar el historial de redes sociales y la adición de “datos de alto valor”, como los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico de la persona durante los últimos cinco años, así como los nombres y fechas de nacimiento de familiares cercanos, junto con sus lugares de nacimiento, residencias y números de teléfono durante los últimos cinco años.

En 2016, se añadió a la solicitud una pregunta sobre cómo ingresar información de redes sociales, con la sección marcada como “opcional”.

“Si un solicitante no responde a la pregunta o simplemente no tiene una cuenta en redes sociales, la solicitud ESTA puede presentarse sin ninguna interpretación o inferencia negativa”, afirma ahora el sitio web de la CBP.

La nueva propuesta, abierta a comentarios públicos hasta el 9 de febrero, haría obligatoria dicha información, aunque no está claro cómo afectaría a quienes desean entrar a Estados Unidos. CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional, organismo que supervisa la CBP, para obtener comentarios.

Los cambios se alinearían con un impulso más amplio de la administración del presidente Donald Trump para reformar el sistema de inmigración legal del país, además de implementar su prometido programa de deportación masiva de personas que se encuentran en el país sin documentos.

Durante los últimos 11 meses, la administración Trump ha implementado cambios radicales en casi todos los aspectos del proceso de inmigración, restringiendo drásticamente todas las formas de entrada, tanto legales como ilegales, a Estados Unidos.

La administración también ha puesto un gran énfasis y escrutinio en las cuentas de redes sociales de personas que se encuentran en Estados Unidos con visas de estudiante.

En junio, el Departamento de Estado informó a las embajadas y consulados que podrían investigar a los solicitantes de visas de estudiante por “actitudes hostiles hacia nuestros ciudadanos, cultura, Gobierno, instituciones o principios fundadores”.

Según estas directrices, se pide a los solicitantes que configuren sus perfiles como públicos, y la falta de presencia en redes sociales podría considerarse un factor negativo que podría perjudicarlos en el proceso de solicitud.

