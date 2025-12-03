Ghislaine Maxwell presentará una nueva solicitud al juez para que la liberen de prisión

Ghislaine Maxwell, la exnovia de Jeffrey Epstein que fue condenada por reclutar a jóvenes para el tráfico sexual, planea pedirle…

Ghislaine Maxwell, la exnovia de Jeffrey Epstein que fue condenada por reclutar a jóvenes para el tráfico sexual, planea pedirle a un juez que la libere de la prisión, según una nueva presentación judicial.

En una carta dirigida al juez Paul Engelmayer presentada este miércoles, el abogado de Maxwell dijo que la exsocialité británica pronto presentará un recurso de habeas corpus para solicitar su liberación de la prisión donde cumple una condena de 20 años. El abogado, David Oscar Markus, dijo que Maxwell planea presentar la solicitud “pro se”, lo que significa que se representará a sí misma y no usará un abogado.

Markus informó al juez en respuesta a la solicitud del Departamento de Justicia de revelar las transcripciones del jurado investigador y modificar una orden de protección en su caso penal.

Dijo que Maxwell “no toma posición” sobre la divulgación de los materiales, pero escribió que “revelar los materiales del jurado investigador de su caso, que contienen acusaciones no probadas ni evaluadas, generaría un perjuicio indebido tan grave que impediría la posibilidad de un nuevo juicio justo si la petición de habeas corpus de la señora Maxwell prospera”.

El documento no especificó en qué argumentos basaría Maxwell su solicitud de liberación. Markus no pudo ser contactado de inmediato para comentar. La Corte Suprema rechazó recientemente la apelación de Maxwell sobre su condena y sentencia.

Maxwell fue condenada por tráfico sexual de menores en 2021. Estuvo recluida en una prisión de baja seguridad en Tallahassee, Florida, pero fue trasladada a una prisión de mínima seguridad en Bryan, Texas, después de una entrevista de dos días este verano con el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche. El traslado generó controversia sobre si estaba recibiendo un trato preferencial para ayudar al Gobierno.

Markus ha negado previamente que Maxwell esté buscando un indulto. Trump ha dicho que tendría que “echar un vistazo” a si se lo concedería.

El Gobierno de Trump ha sido criticado por no divulgar los registros relacionados con las investigaciones sobre Epstein y Maxwell. Tras meses negándose a dar acceso público a los registros, Trump cambió de postura el mes pasado y firmó un proyecto de ley aprobado abrumadoramente en el Congreso que exige la publicación de los documentos en un plazo de 30 días.

El Departamento de Justicia pidió a los jueces que supervisan los casos de Epstein y Maxwell que divulguen las transcripciones del jurado investigador y modifiquen las órdenes de protección para permitir la publicación de registros financieros, documentos de viaje, órdenes de allanamiento y notas de entrevistas a víctimas.

Este miércoles, los abogados del patrimonio de Epstein dijeron al juez que no toman una posición sobre la desclasificación de los registros, dado el “compromiso” del Gobierno de tachar la información de las víctimas y cualquier dato personal identificable.

