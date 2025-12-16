Gary, de “Zootopia 2”, es un éxito en China. Ahora, los jóvenes están comprando víboras venenosas

Qi Weihao recientemente dio la bienvenida a un nuevo miembro de la familia: una hermosa y altamente venenosa serpiente azul.…

Qi Weihao recientemente dio la bienvenida a un nuevo miembro de la familia: una hermosa y altamente venenosa serpiente azul.

El joven, de 21 años, originario de la provincia central de Jiangxi, compró la víbora de fosa indonesia por 1.850 yuanes (US$ 260) dos días después del estreno del éxito animado de Disney “Zootopia 2”, el 26 de noviembre.

Su personaje favorito también era el más nuevo de la franquicia: Gary De’Snake, que se cree está inspirado en la serpiente del sudeste asiático.

Como amante de los reptiles, Qi había querido una serpiente azul desde hace tiempo, pero finalmente se decidió a comprar una después de ver la representación positiva y adorable del personaje, cuya voz fue aportada en inglés por el actor Ke Huy Quan.

“’Zootopia 2’ ayuda a dar una mejor imagen a las mascotas reptiles: no son bichos raros; y Gary es el personaje más representativo entre ellos”, dijo Qi a CNN. “Me encanta su actitud entusiasta y su sentido de la responsabilidad”.

La película —que llegó hacia el final del Año de la Serpiente en el zodiaco chino— se ha convertido en la animación extranjera más taquillera de todos los tiempos en China, recaudando hasta ahora más de 3.550 millones de yuanes (US$ 503 millones) en taquilla. El récord anterior lo tenía la primera película de “Zootopia”, estrenada en 2016.

A nivel mundial, “Zootopia 2” superó los US$ 1.000 millones en taquilla, según Box Office Mojo, un sitio web propiedad de IMDb, que rastrea datos de taquilla.

En la película, Gary se propone limpiar la reputación de su familia —y de todos los reptiles— con la ayuda de los protagonistas originales, el dúo coneja-zorro Judy Hopps y Nick Wilde.

Qi agregó que los dueños de reptiles como él han enfrentado durante mucho tiempo prejuicios en China, donde a menudo se les considera personas con “un gusto extraño por criaturas ‘escalofriantes’”. Espera que Gary De’Snake ayude a mejorar su imagen.

No es el único que adora tanto a la serpiente azul de la película que le gustaría tener una versión real, a pesar de su veneno.

Desde el estreno de la película, las principales plataformas de comercio electrónico chinas han visto un aumento en las búsquedas y un alza en los precios de la víbora de fosa indonesia —conocida comúnmente en China como “víbora de bambú de isla”—, cuyos costos oscilan entre unos cientos y varios miles de yuanes, según informó el medio estatal chino The Paper.

En los últimos años, los reptiles han conquistado cada vez más el corazón de los jóvenes chinos. Más de 17 millones de personas en el país tenían mascotas exóticas a finales de 2024, según datos citados por la agencia estatal Xinhua, que señaló que el tamaño del mercado se acercaba a los 10.000 millones de yuanes (US$ 1.400 millones). Más del 60 % de estos dueños pertenecen a la generación Z, según los datos.

Un informe de 2025 sobre la industria de mascotas en China señaló que las serpientes representan más del 50 % de todos los reptiles que se tienen como mascotas.

La mayoría de estos reptiles son criados y domesticados por humanos antes de ser vendidos en tiendas físicas, mientras que algunos están disponibles a través de vendedores en línea que suelen enviarlos directamente a los compradores, según informes de medios estatales chinos.

De acuerdo con las leyes y regulaciones chinas, está prohibido enviar “diversos animales vivos” o “artículos peligrosos como toxinas” por correo, pero criar la víbora de fosa indonesia no es ilegal.

El creciente interés por comprar una serpiente altamente venenosa en línea ha generado preocupación oficial. Qi, un experimentado dueño de reptiles que condujo 40 minutos para recoger su serpiente en persona, coincide en que no es una decisión que deba tomarse a la ligera.

“¡Si no tienes experiencia extensa y equipo seguro para criar serpientes, por favor no te apresures a tener serpientes venenosas por capricho!”, advirtió Qi.

El medio chino vinculado al Estado, The Beijing News, también comentó que “en la película, la serpiente azul está dotada de rasgos entrañables y valientes, similares a los humanos, pero la serpiente venenosa real, la víbora de bambú de isla, está lejos de ser un ‘juguete de moda’ inofensivo”.

“Si una serpiente venenosa se escapa o ataca, pone en peligro no solo al dueño y su familia, sino que también puede convertirse en un incidente de seguridad pública”, añadió el periódico.

Una revisión de CNN el viernes encontró que la víbora azul ya no está disponible para la venta en las principales plataformas de comercio electrónico chinas, incluidas Douyin, de ByteDance; Xiaohongshu (similar a Instagram) ni el mercado de segunda mano Xianyu, de Alibaba. Pero aún había numerosos anuncios en JD, el mayor minorista en línea de China, marcados como “envío incluido”.

Cuando CNN informó a JD, los artículos fueron retirados de inmediato. Un portavoz de JD dijo: “Prohibimos estrictamente la venta de animales venenosos en nuestra plataforma y, una vez identificados, los artículos se eliminan de inmediato”. CNN también contactó a Alibaba, ByteDance y Xiaohongshu para conocer las razones detrás de las eliminaciones relacionadas.

Otros fans de Gary en China están optando por gastar su dinero en productos temáticos de serpientes más seguros.

En Taobao, la caja sorpresa del personaje de serpiente azul, donde los compradores no saben exactamente qué hay dentro hasta abrirla, se ubicó entre los 10 más vendidos de la semana y los peluches del personaje también son muy buscados en tiendas físicas.

“Actualmente no tenemos peluches de Gary en stock y puede que no estén disponibles pronto”, dijo un trabajador de Shanghai Disneyland a YiCai, un medio estatal chino, aproximadamente una semana después del estreno de “Zootopia 2”.

Según estadísticas de YiCai, la franquicia “Zootopia” ha hecho colaboraciones con más de 70 marcas chinas —especialmente en el mercado de coleccionables de moda—, incluyendo Pop Mart, cuyos muñecos Labubu ganaron popularidad mundial a principios de este año.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.