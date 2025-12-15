Fuerzas militares de EE.UU. atacan tres embarcaciones en el océano Pacífico: reportan al menos ocho muertos

Las Fuerzas Militares de EE.UU. atacaron tres embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el este del océano Pacífico el lunes,…

Las Fuerzas Militares de EE.UU. atacaron tres embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el este del océano Pacífico el lunes, y reportaron ocho personas muertas, según el Comando Sur de EE.UU.

“El 15 de diciembre, por orden de @SecWar Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo ataques cinéticos letales sobre tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, escribió SOUTHCOM en X. “La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucradas en actividades de narcotráfico”.

Al menos 95 personas han muerto hasta ahora en ataques contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas como parte de una campaña llamada Operación Southern Spear, que el Gobierno de Trump ha dicho que tiene como objetivo frenar el tráfico de narcóticos.

Los últimos ataques se producen mientras siguen aumentando las preguntas sobre la ofensiva de la administración Trump contra los presuntos barcos con drogas.

La administración Trump le ha dicho al Congreso que Estados Unidos está en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga que comenzó con su primer ataque el 2 de septiembre. El ejército estadounidense llevó a cabo un ataque de seguimiento contra el presunto narcotraficante que operaba en el Caribe ese día, después de que un ataque inicial no matara a todos a bordo, informó anteriormente CNN, lo que algunos legisladores demócratas y expertos legales dijeron que podría constituir un crimen de guerra.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, un demócrata, dijo el lunes que el martes habrá una reunión informativa con todos los senadores sobre los ataques, en la que participarán el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“El pueblo estadounidense merece supervisión. Tenemos la intención de proporcionársela”, dijo en una publicación en X.

También se espera que Rubio y Hegseth brinden una sesión informativa clasificada para los legisladores de la Cámara el martes, según dos fuentes familiarizadas con los planes.

La administración ha calificado a los muertos de “combatientes ilegales” y ha reivindicado la capacidad de realizar ataques letales sin revisión judicial debido a un hallazgo clasificado del Departamento de Justicia.

Los ataques son parte de una campaña de presión que dura meses sobre Venezuela y que ha incluido el traslado de miles de tropas y un grupo de ataque de portaaviones al Caribe y reiteradas amenazas contra el presidente Nicolás Maduro.

La semana pasada, Estados Unidos anunció nuevas sanciones a compañías navieras y barcos que, según afirma, ayudan a transportar petróleo venezolano, un día después de incautar un petrolero sancionado frente a las costas del país.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

