Expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández agradece a Trump por el indulto que le concedió

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, agradeció al presidente estadounidense Donald Trump por indultarle su condena por tráfico de drogas en Estados Unidos, en medio de las críticas de los legisladores de que el indulto socava los esfuerzos de la Casa Blanca para detener el narcotráfico

“Mi profunda gratitud es para el presidente (Trump) por tener el valor de defender la justicia en un momento en que un sistema politizado se negó a reconocer la verdad”, escribió este miércoles en su cuenta de X, en su primera declaración pública desde que fue indultado.

Presidente de Honduras de 2014 a 2022, Hernández fue declarado culpable y condenado el año pasado a 45 años de prisión y a una multa de US$ 8 millones por un juez estadounidense por delitos de narcotráfico. Hernández insistió en su inocencia, alegando que su juicio fue manipulado y que se basó en acusaciones de criminales que buscaban venganza en su contra.

Tanto los miembros republicanos como demócratas del Congreso han criticado la decisión de Trump de indultar a alguien con una condena por tráfico de drogas cuando su administración ha estado tan centrada en interrumpir el narcotráfico en América Latina, intensificando la actividad militar y lanzando controvertidos ataques contra presuntos barcos con drogas en el Caribe.

Varios legisladores han señalado la inconsistencia de indultar a Hernández mientras se persigue al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien es buscado en Estados Unidos por cargos similares.

“¿Por qué indultar a este tipo y luego perseguir a Maduro por traficar drogas a Estados Unidos? ¡Que encierren a todos los narcotraficantes! No entiendo por qué lo indultan”, publicó el senador republicano Bill Cassidy en X.

La representante republicana María Elvira Salazar dijo a CNN que sentía que el anuncio de Trump enviaba un mensaje contradictorio y que “nunca habría hecho eso”.

Sin embargo, Trump defendió su decisión de concederle el indulto a Hernández y dijo a los periodistas el martes que se siente “bastante bien al respecto”.

“Bueno, él era el presidente, y había drogas vendiéndose en su país, y por ser presidente, lo persiguieron; fue una horrible cacería de brujas de Biden”, dijo Trump. “Mucha gente en Honduras me pidió que hiciera eso, y lo hice”.

La fiscalía había acusado a Hernández de conspirar con cárteles de la droga durante su mandato, quienes transportaron más de 400 toneladas de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos. A cambio, según la fiscalía, Hernández recibió millones de dólares en sobornos que utilizó para impulsar su ascenso en la política hondureña.

Varias personas del entorno de Trump presionaron a favor del indulto de Hernández, incluyendo a su aliado de toda la vida, Roger Stone. Stone afirmó haber solicitado a Trump en junio el indulto de Hernández, alegando que el exlíder hondureño era blanco de la administración Biden.

Aunque la Casa Blanca culpa a Biden por atacar a Hernández, el hermano de Hernández fue procesado durante el primer mandato de Trump por Emil Bove, quien luego se convirtió en el abogado personal de Trump.

Hernández ya ha sido liberado de prisión, según su abogado. Una base de datos de la Oficina de Prisiones de EE.UU. también muestra que el expresidente hondureño fue liberado de una prisión en Virginia Occidental.

En su publicación en las redes sociales del miércoles, Hernández prometió al pueblo de Honduras que “seguiría defendiendo todo lo que construimos juntos”, pero no dijo si tiene planes de regresar al país.

Agregó que compartiría más “pronto”.

