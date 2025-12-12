Exentrenador de Michigan, Sherrone Moore, enfrenta cargos que incluyen invasión de domicilio y acoso

El exentrenador de fútbol americano de la Universidad de Michigan, Sherrone Moore, enfrenta cargos por un delito grave de allanamiento…

El exentrenador de fútbol americano de la Universidad de Michigan, Sherrone Moore, enfrenta cargos por un delito grave de allanamiento de morada y múltiples delitos menores relacionados con su arresto el miércoles, pocas horas después de su despido.

Moore fue acusado de allanamiento de morada en tercer grado, un delito grave. También fue acusado de un delito menor de acoso y otro de entrada ilegal, según la denuncia penal.

Moore compareció ante el tribunal con un uniforme blanco de preso y habló muy poco durante la audiencia, respondiendo a las preguntas con un “Sí, su señoría”.

La universidad declaró el miércoles que una investigación reveló “pruebas creíbles” de que Moore mantenía una relación inapropiada con una mujer del personal. El repentino anuncio indicó que Moore, casado y con tres hijas, fue despedido de inmediato y con causa.

La fiscal Kati Rezmierski declaró ante el tribunal este viernes que Moore acudió a la casa de la mujer con la que mantenía una relación tras ser notificado de su despido. Moore y la mujer habían roto el lunes, según Rezmierski, y ella había ido a la universidad para revelar la relación.

“Poco después, llegó al apartamento de ella, en la dirección que se alega en la denuncia, irrumpió en el apartamento, se dirigió a un cajón de la cocina, agarró varios cuchillos de mantequilla y unas tijeras de cocina y comenzó a amenazar con lastimarse”, declaró a la magistrada Odetalla Odetalla.

“‘Me voy a suicidar. Voy a hacer que me mires. Mi sangre está en tus manos. Arruinaste mi vida’, y una serie de declaraciones y comportamientos muy, muy amenazantes, intimidantes y aterradores, francamente”, relató.

Rezmierski añadió: “Estaba aterrorizada”.

Rezmierski afirmó que Moore abandonó el apartamento de la mujer después de que ella le dijera que llamaría a su abogado. “La totalidad del comportamiento es altamente amenazador e intimidante”, declaró la fiscal, y añadió: “Lo consideramos un riesgo para la seguridad pública, un riesgo para la víctima”.

Su abogado, Joe Simon, afirmó que aún está investigando los hechos del caso.

“No he visto el informe policial ni la investigación preliminar; sería irresponsable de mi parte comentarlo”, declaró tras la lectura de cargos.

Durante la audiencia, Simon afirmó que Moore no presenta riesgo de fuga ni representa un peligro para el público ni para la mujer involucrada en el incidente del miércoles.

Simon indicó que Moore fue trasladado a un hospital local tras su arresto para una evaluación de salud mental, pero no llegó a ingresar y, en su lugar, fue entregado de nuevo a las autoridades. Añadió que el departamento de salud mental del condado evaluó al exentrenador de fútbol americano el jueves.

Según Victoria Burton-Harris, fiscal adjunta principal del condado de Washtenaw, el cargo de allanamiento de morada se castiga con hasta cinco años de prisión y una multa de US$ 2.000. El delito menor de acoso se castiga con hasta un año de prisión y una multa de US$ 1.000, y cada delito menor de allanamiento o ingreso sin permiso se castiga con hasta 90 días de prisión y una multa de US$ 500.

La fianza de Moore se fijó en US$ 25.000 y se le impusieron varias condiciones, como no salir del estado de Michigan, usar un GPS, continuar con su tratamiento de salud mental y no contactar a la mujer involucrada en el caso.

“El nombre de la víctima en este caso no se incluirá en el expediente. No podrá tener contacto con esa persona”, declaró Odetalla. “Eso significa no llamar, escribir, hacer videollamadas, enviar mensajes de texto, enviar correos electrónicos ni ninguna otra forma de contacto que la mente humana pueda imaginar. Nadie en el mundo piensa que esta persona se va a comunicar contigo. Si lo hace —y, repito, nadie piensa que lo hará— no puedes responder de ninguna manera. La dirección de la víctima no se registrará, pero no puedes acudir a ese lugar por ningún motivo”.

El Departamento de Seguridad Pública del Municipio de Pittsfield continúa investigando el incidente y podrían presentarse más cargos, según Burton-Harris.

El presidente interino de la Universidad de Michigan, Domenico Grasso, calificó la conducta de Moore que condujo a su despido como “un abuso de confianza” en una carta a estudiantes y personal obtenida por CNN el jueves.

“Este abuso de confianza por parte del entrenador Moore es doloroso para muchos en nuestra comunidad, en primer lugar, para las personas directamente involucradas en esta situación”, declaró Grasso.

Sin embargo, nuestra acción rápida y decisiva refleja el firme compromiso de la Universidad con una cultura de respeto, integridad y responsabilidad en el campus. Es fundamental conocer todos los hechos, por lo que la investigación de la Universidad continuará.

Esta historia es de última hora y será actualizada.

