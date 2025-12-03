Exclusivo: órgano de control concluye que Hegseth arriesgó a militares al compartir planes de guerra en Signal, dicen fuentes

El secretario de Defensa Pete Hegseth puso en riesgo información militar confidencial, lo que podría haber representado un peligro para…

El secretario de Defensa Pete Hegseth puso en riesgo información militar confidencial, lo que podría haber representado un peligro para las fuerzas militares de EE.UU. y los objetivos de la misión, cuando usó Signal en marzo de este año para compartir planes de ataque altamente sensibles dirigidos contra los rebeldes hutíes en Yemen, según cuatro fuentes familiarizadas con el contenido de un informe clasificado del inspector general del Pentágono.

Las repercusiones de la acción de Hegseth, indicaron dos fuentes a CNN, son menos claras ya que el inspector general concluyó que el secretario de Defensa tiene la autoridad para desclasificar información y Hegseth afirmó que tomó una decisión operativa en ese momento para compartir esa información, aunque no hay documentación de tal decisión.

Una versión no clasificada del informe se publicará el jueves. El informe clasificado fue enviado al Congreso la noche del martes.

Mensajes enviados desde la cuenta de Signal de Hegseth al chat grupal, cuyo contenido fuentes confirmaron previamente a CNN incluía material de documentos marcados como clasificados en el momento que fueron enviados, ofrecían actualizaciones específicas y en tiempo real sobre ataques militares planificados. Eran tan específicos que uno incluso decía: “Este es el momento en el que caerán las primeras bombas”.

Sigue sin estar claro si Hegseth desclasificó adecuadamente esa información antes de compartirla con otros altos funcionarios de Trump y un periodista, Jeffrey Goldberg de The Atlantic, que fue añadido accidentalmente al chat.

Hegseth se negó a conceder una entrevista con el inspector general y entregó su versión de los hechos por escrito, dijeron las fuentes a CNN.

Las conclusiones del inspector general están consolidadas en un informe más amplio elaborado tras su investigación de varios meses sobre el uso de Signal por parte de Hegseth.

El informe afirma que Hegseth no debió haber usado Signal y que los altos funcionarios del Departamento de Defensa necesitan una mejor formación sobre los protocolos, dijeron las fuentes.

La publicación de la investigación podría agravar las preocupaciones existentes expresadas por legisladores de ambos partidos sobre el juicio de Hegseth y atraer de nuevo la atención sobre un tema que casi llevó a su destitución hace varios meses, según informó CNN.

Hegseth y su círculo cercano han estado preparándose durante meses, pero esperaban que la publicación del informe marcara el capítulo final de lo que ha sido un dolor de cabeza político prolongado para el Gobierno de Trump.

Aparte de concluir que las acciones de Hegseth podrían haber puesto en peligro a las fuerzas militares estadounidenses, el informe detalla cómo compartió información altamente sensible con personas no autorizadas y no preservó esas comunicaciones, como lo exige la ley federal, dijeron las fuentes.

Además del chat de Signal que incluía a varios otros altos funcionarios de Trump y, sin que Hegseth lo supiera en ese momento, a un periodista, el informe del inspector general encontró que el secretario de Defensa compartió detalles similares, a través de Signal, sobre operaciones militares estadounidenses en Yemen con otras varias personas que no estaban autorizadas para revisar la información, dijeron las fuentes.

La cuenta de Hegseth compartió detalles sobre la operación militar contra los hutíes en al menos dos chats grupales de Signal separados, uno de los cuales incluía a su esposa, hermano y abogado personal, reportó CNN. Un testigo dijo a la Oficina del Inspector General durante la revisión que recordaba haber formado parte de alrededor de una decena de chats de Signal diferentes que incluían a Hegseth, pero se desconoce si todos contenían detalles operativos sensibles, también informó CNN.

El organismo de control también determinó que los planes militares revelados por la cuenta de Hegseth fueron extraídos de un documento del Comando Central de EE.UU. que estaba marcado como clasificado en ese momento, dijeron las fuentes.

El documento estaba marcado como Secreto/NOFORN, lo que significa que ningún ciudadano extranjero debe verlo, informó CNN.

“La revisión del Inspector General exonera totalmente al Secretario Hegseth y demuestra lo que sabíamos desde el principio: no se compartió información clasificada. Este asunto está resuelto y el caso está cerrado”, escribió el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, en un correo electrónico a CNN tras la publicación.

Hegseth mantiene su autoridad original de clasificación, lo que le permite desclasificar información de manera unilateral, lo que invalida cualquier acusación de posible conducta indebida y, según una fuente familiarizada con su pensamiento, su uso de Signal no infringió las obligaciones de preservación para altos funcionarios según la Ley de Registros Federales.

El informe, según fuentes, también hace referencia a una revisión más amplia sobre cómo los funcionarios federales utilizan Signal y señala cómo las regulaciones actuales están diseñadas de manera que no contemplan los mensajes enviados a través de esta aplicación u otras similares. Detalla específicamente cómo Hegseth utilizó Signal desde su despacho en el Pentágono —un espacio seguro, lo que significa que los dispositivos personales están prohibidos en el interior— haciendo que el personal cableara la aplicación de manera que pudiera acceder a ella sin necesidad de tener acceso físico a su teléfono.

El inspector general examinó si alguna otra persona podría haber introducido físicamente la información en el chat de Signal —llamado PC Houthi Small Group— a petición de Hegseth, y preguntó a los testigos si otros tenían acceso a su teléfono, según informó CNN.

La Oficina de Investigaciones de la Fuerza Aérea, por separado, investiga si otras personas, como el secretario general de Hegseth, facilitaron divulgaciones no autorizadas de información clasificada mediante el uso de los dispositivos electrónicos del secretario.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.