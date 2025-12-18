Exclusivo: crece la frustración en el Departamento de Justicia por la prisa al editar archivos de Epstein, según fuentes

La frustración crece dentro del Departamento de Justicia mientras se apresura a editar por protección miles de páginas de documentos…

La frustración crece dentro del Departamento de Justicia mientras se apresura a editar por protección miles de páginas de documentos relacionados con Jeffrey Epstein antes de que deban ser publicados el viernes, según informaron a CNN varias fuentes familiarizadas con el proceso.

Se requiere un número considerable de ediciones, dijo una de las fuentes, y los documentos que cada abogado está procesando desde la semana de Acción de Gracias pueden superar los 1.000, una tarea que consume mucho tiempo y que probablemente se resolverá en el último momento. La sensibilidad respecto a la privacidad ejecutiva y legal, la protección de las víctimas y otras preocupaciones pueden influir en las decisiones que los abogados deben tomar sobre las posibles ediciones.

Abogados que trabajan en los archivos de Epstein en la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia también consideran que no están recibiendo instrucciones claras o completas sobre cómo hacer disponible la mayor cantidad de información conforme a la ley, dijeron varias fuentes.

Especialistas en contrainteligencia recibieron la orden de dejar casi todo su otro trabajo para procesar los documentos de Epstein, dijeron dos personas, pero algunos abogados se negaron a participar.

Una ley aprobada por el Congreso exige que el Gobierno de Trump publique grandes cantidades de documentos relacionados con Epstein —desde registros de un jurado investigador hasta archivos del FBI y discusiones internas del Departamento de Justicia— antes del viernes, después de meses de promesas incumplidas de transparencia por parte del Gobierno de Trump.

La situación sugiere que el persistente problema político relacionado con la transparencia de los archivos de Epstein puede no desaparecer con la fecha límite del viernes.

En lo que se haga público el viernes, dijeron las fuentes, todavía habrá grandes cantidades de información editada por protección: el tipo de falta de transparencia que el público estadounidense podría seguir cuestionando.

Algunos especialistas en documentos legales ya se preparan para la posibilidad de que la publicación de los archivos por parte del Departamento de Justicia tenga más ediciones de las requeridas, y que puedan darse errores en lo que se edita y lo que se hace público. Los errores, dijeron las fuentes, especialmente podrían estar relacionados con la divulgación de información personal sensible, debido al volumen de los documentos y la rapidez con la que los abogados han tenido que trabajar.

“O van a cometer errores o van a retener información. No me sorprendería”, dijo un abogado ajeno al Departamento de Justicia que espera la publicación para determinar si deben presentarse quejas sobre cómo se realizó el trabajo de edición. “Parte puede ser incompetencia tanto como deliberado”.

Los archivos de Epstein son extensos y miles de registros en posesión de diferentes secciones de las fuerzas federales del orden deben ser revisados para determinar si cumplen con los requisitos de la ley de transparencia o si necesitan ser editados por protección debido a varias reglas de confidencialidad y para proteger a las víctimas de Epstein.

Solo hay cuatro páginas que se han dado a los abogados como guía interna para realizar las ediciones, dijo una de las fuentes. Y casi todas las directrices que han recibido los abogados explican excepciones a la ley de transparencia.

También existen complicaciones logísticas en el trabajo. No se han eliminado los duplicados de lo que los abogados están revisando, dijo una fuente a CNN. Eso aumenta la posibilidad de que no haya ediciones coherentes en todos los documentos o de que las ediciones se hagan de forma incorrecta en algunas partes. Además, añade cientos de páginas adicionales que los abogados deben procesar, más de lo que normalmente tendrían que manejar si se eliminaran los duplicados.

El Departamento de Justicia ya ha cometido errores en la edición de documentos en una producción masiva este año. Cuando la División de Seguridad Nacional trabajó en la publicación de 60.000 páginas relacionadas con el asesinato de Kennedy a principios de este año, en otra tarea urgente con fecha límite, los números de seguro social y otra información privada de más de 400 exempleados del Congreso y otras personas se hicieron públicos por error, de acuerdo con The Washington Post.

Las consecuencias son graves para las mujeres que sufrieron abusos por parte de Epstein.

Algunas víctimas de Epstein han dicho que sienten que están a oscuras sobre cómo se están preparando los archivos para su publicación, informó CNN a principios de esta semana. Las sobrevivientes de Epstein que hablaron recientemente con CNN dijeron que no habían recibido ningún contacto del Departamento de Justicia antes de la publicación de los archivos.

Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios para este artículo.

La División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia heredó el trabajo de edición del FBI después de que se aprobara la ley de transparencia sobre los archivos de Epstein.

Es sorprendente para muchos especialistas en derecho de seguridad nacional que sean ellos quienes están realizando el trabajo, dada la histórica atención de la división a asuntos clasificados y la falta de un vínculo entre Epstein y los intereses de seguridad nacional.

Sin embargo, varias fuentes dijeron que ahí es donde está la mano de obra en el Departamento de Justicia este año.

La última ronda de trabajo de edición por protección de Epstein comenzó con intensidad durante el Día de Acción de Gracias, poco después de que el Congreso aprobara la ley de transparencia.

El FBI había realizado previamente un esfuerzo similar de edición a principios del Gobierno de Trump. Durante ese esfuerzo, en respuesta a una promesa excesiva de transparencia por parte de la secretaria de Justicia, Pam Bondi, que el departamento no cumplió, los agentes trabajaron las veinticuatro horas, algunos en turnos nocturnos que reemplazaron otras investigaciones de amenazas que el FBI estaba realizando.

Los abogados de seguridad nacional no forman parte de la división del Departamento de Justicia que tradicionalmente maneja el procesamiento de documentos, ni delitos sexuales o conspiraciones, como se había alegado contra el fallecido Epstein y su cómplice condenada Ghislaine Maxwell. Otra parte diferente del Departamento de Justicia, donde los abogados manejan solicitudes de la Ley de Libertad de Información, suele estar encargada de los proyectos de edición por protección de documentos, especialmente antes de este Gobierno de Trump. La sección de seguridad nacional tampoco es la oficina que investigó a Epstein hace años, otro grupo que podría opinar sobre los archivos y la transparencia.

Aun así, la división de seguridad nacional ha manejado previamente proyectos sustanciales de edición este año para temas que no son el núcleo de su trabajo legal, incluidos los relacionados con la publicación de archivos históricos de los asesinatos de Martin Luther King Jr. y John F. Kennedy.

Aunque la División de Seguridad Nacional ha sido reducida durante este Gobierno de Trump, todavía cuenta con muchas decenas de abogados. Esos abogados tienen experiencia trabajando con datos sensibles, con necesidades de redacción extensas y complejas.

