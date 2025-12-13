Este ciudadano estadounidense salió a almorzar y terminó violentamente detenido por un agente enmascarado, muestra un video

Mubashir acababa de salir a la calle, en medio del nevado invierno de Minneapolis, para tomar su descanso para almorzar…

Mubashir acababa de salir a la calle, en medio del nevado invierno de Minneapolis, para tomar su descanso para almorzar cuando, según cuenta, vio a un agente federal enmascarado corriendo hacia él a toda velocidad.

En cuestión de segundos, el agente había derribado al joven somalí-estadounidense de 20 años, lo había forzado a entrar en el pasillo trasero de un edificio y lo había inmovilizado, según el relato de Mubashir y las imágenes de video del incidente. No quiso que se revelara su apellido públicamente por motivos de privacidad.

“Le dije: ‘Soy ciudadano estadounidense. ¿Qué está pasando?’ Pero no pareció importarle”, dijo Mubashir en una conferencia de prensa con líderes de la ciudad el miércoles. “Me arrastró afuera por la nieve estando esposado, inmovilizado, indefenso”.

El joven fue esposado por dos agentes, uno de los cuales le aplicó una llave de estrangulamiento mientras estaba de rodillas en la calle cubierta de nieve, antes de obligarlo a subir a una camioneta SUV gris que parecía ser un vehículo no identificado, mientras los transeúntes gritaban en señal de protesta, según muestra el video.

Mubashir dijo que los agentes lo interrogaron sobre su estatus migratorio y lo llevaron a una instalación federal, a pesar de que él afirmó varias veces ser ciudadano estadounidense, intentó mostrarles una copia digital de su pasaporte y les suplicó que lo dejaran ir.

La violenta detención en el barrio de Cedar-Riverside el martes se ha convertido en otro punto álgido de la nueva operación de control migratorio del Gobierno de Trump, dirigida a inmigrantes somalíes indocumentados en Minneapolis y St. Paul, como parte de su amplia campaña de deportación que ha provocado un aumento de agentes federales en ciudades de tendencia demócrata como Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Nueva Orleans.

Líderes locales y estatales de Minnesota han denunciado la operación por discriminar a la mayor población de personas de origen somalí del país, quienes, según afirman, son vitales para la comunidad del estado. A medida que se acumulan los informes de ciudadanos estadounidenses detenidos en estas redadas, los somalíes de Minneapolis se enfrentan a un temor generalizado y al miedo ante la presencia federal que se cierne sobre su comunidad, en el contexto de los ataques retóricos del presidente Donald Trump, quien los describe como “basura” que debería “regresar de donde vinieron”.

“Lo único que hice fue salir a la calle como somalí-estadounidense, y un enmascarado me persiguió”, dijo Mubashir. Al ser consultado sobre el incidente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró que los agentes de ICE estaban manteniendo una conversación “consensuada” con un presunto inmigrante indocumentado cerca de un lugar con “un alto índice de actividad delictiva” cuando Mubashir “salió de un restaurante cercano, se dio la vuelta y huyó de las fuerzas del orden”.

Los agentes, al tener “sospechas razonables”, persiguieron al hombre, quien “se resistió violentamente a los agentes y se negó a responder preguntas”, según el DHS.

Mubashir, sin embargo, ha declarado que simplemente estaba “parado” después de haberse dado la vuelta al ver que se acercaba un vehículo.

El video muestra a Mubashir y al agente entrando al pasillo del edificio después de que Mubashir aparentemente abriera la puerta.

Luego, el agente empuja a Mubashir contra una valla y se le oye preguntar: “¿Por qué corres?”.

Un segundo agente se une a ellos y parece ayudar a inmovilizar a Mubashir, a quien se le oye repetir “Soy ciudadano” a los gritos. Varias personas entran al pasillo desde el exterior y comienzan a grabar la interacción y a silbar antes de que los agentes saquen a Mubashir afuera, según muestra el video.

“Una gran multitud de alborotadores se acercó y comenzó a amenazar a los agentes”, continuó el DHS. “Por su seguridad, detuvieron temporalmente al individuo para poder terminar de hacerle preguntas. Una vez que los agentes terminaron el interrogatorio, fue puesto en libertad de inmediato”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha solicitado una revisión de todas las detenciones federales recientes en una carta a la secretaria del DHS, Kristi Noem, en la que expresó su preocupación por las detenciones de Mubashir y otros ciudadanos estadounidenses, incluyendo algunos que, según él, estaban documentando la actividad federal.

Su carta llegó antes del testimonio de Noem ante una polémica audiencia del comité de la Cámara de Representantes el jueves, en la que se enfrentó a preguntas difíciles sobre las políticas de inmigración de la administración y los informes de detenciones de ciudadanos.

Mubashir dijo que vive en Estados Unidos desde que tenía cuatro años y que nunca esperó estar “frente a todas estas cámaras y micrófonos”.

Pero después de lo que le sucedió, dijo, no podía quedarse callado.

Mubashir comparó el trato que recibió de los agentes con un “secuestro” y describió el incidente como una agresión. “Fue inhumano. Me arrastraron por la calle, me tiraron al suelo, me estrangularon. Fue innecesario”, continuó.

Los agentes federales que detuvieron a Mubashir se negaron a aceptar sus repetidos intentos de mostrarles una copia de su pasaporte en su teléfono o de proporcionarles su nombre y fecha de nacimiento para demostrar su ciudadanía, dijo. En cambio, insistieron en que les permitiera tomarle una foto para realizar la verificación, según Mubashir.

“Me negué, porque ¿cómo una foto va a demostrar que soy ciudadano estadounidense?”, dijo, antes de finalmente permitirles que le “escanearan” la cara.

Después de varios intentos fallidos de escanear la cara y las huellas dactilares de Mubashir, los agentes lo trasladaron al centro de detención en el Edificio Federal Bishop Henry Whipple, que alberga un tribunal de inmigración y oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dijo.

Allí, pidió agua y asistencia médica para sus manos entumecidas y su espalda lesionada, pero sus solicitudes fueron denegadas, agregó Mubashir. La declaración del DHS no abordó estas acusaciones.

No fue hasta que una mujer “finalmente” escuchó a Mubashir que se le permitió usar su teléfono y mostrar su copia digital del pasaporte como prueba de su ciudadanía, dijo. Fue liberado después de dos horas bajo custodia, pero cuando les pidió a los agentes que lo llevaran de regreso al lugar donde lo habían detenido, le dijeron que caminara de regreso bajo la nieve, dijo Mubashir. Sus padres finalmente fueron a recogerlo.

“Si esto es lo que le está sucediendo a un ciudadano estadounidense ante las cámaras, imaginen lo que podría sucederles a sus seres queridos cuando no hay nadie alrededor para presenciar lo que están haciendo”, dijo. “Afortunadamente, mi incidente fue grabado en video”.

El jefe de policía de la ciudad se disculpó con Mubashir por lo sucedido, en el que él describió como “mi ciudad, con personas que vestían chalecos con la palabra ‘Policía’”. Pero este es solo un capítulo de una serie de incidentes que ha presenciado en los últimos días, lo que genera preocupación sobre los métodos cuestionables utilizados por los agentes federales, que las autoridades están investigando, declaró el jefe Brian O’Hara en la conferencia de prensa.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, afirmó que la ciudad exigió “rendición de cuentas” y cambios inmediatos en la forma en que se lleva a cabo la operación federal de inmigración en la ciudad, al tiempo que aseguró a la comunidad somalí que cuentan con el “pleno apoyo del gobierno municipal”.

El DHS declaró que las acusaciones de líderes de la ciudad y otros miembros de la comunidad de que los agentes federales están incurriendo en “discriminación racial” al realizar tareas de control migratorio son “repugnantes, irresponsables y categóricamente FALSAS”.

“Lo que convierte a una persona en objetivo de las autoridades de inmigración es su estatus migratorio ilegal en Estados Unidos, NO su color de piel, raza o etnia”, dice el comunicado del DHS. La agencia afirmó que los agentes están “capacitados para hacer una serie de preguntas específicas para determinar el estatus migratorio y la posibilidad de deportación” cuando se encuentran con personas sujetas a arresto.

Al explicar la campaña de deportación dirigida a somalíes indocumentados, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha citado el “fraude generalizado, particularmente el fraude matrimonial, en materia de inmigración”. Trump también hizo referencia a un escándalo de fraude de US$ 300 millones en Minnesota, en el que decenas de personas, la gran mayoría de origen somalí, fueron acusadas.

Este escándalo, que desvió fondos destinados a la alimentación de niños durante la pandemia hacia estafadores, es uno de los numerosos casos de fraude relacionados con el covid-19 identificados en todo el país.

La detención de Mubashir “subraya la necesidad urgente de una mayor supervisión y reforma en las prácticas de control migratorio”, declaró el concejal Jamal Osman, un inmigrante somalí que representa a muchos migrantes en su distrito.

Osman describió a Mubashir como un “miembro brillante y trabajador de nuestra comunidad” y afirmó en un comunicado que su experiencia es un “claro ejemplo del abuso de poder y la falta de rendición de cuentas en las operaciones de ICE”.

Walz también destacó la experiencia de Mubashir y otros informes de ciudadanos estadounidenses detenidos por agentes federales de inmigración mientras “realizaban sus actividades cotidianas” o documentaban la actividad federal, en la carta dirigida a Noem.

Instó al secretario del DHS a que exija responsabilidades a los agentes federales que pudieran haber actuado ilegalmente.

“La fuerza excesiva, la falta de comunicación y las prácticas ilegales mostradas por los agentes federales no serán toleradas en Minnesota”, escribió el gobernador.

