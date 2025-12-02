Estatua de Luciano Pavarotti atrapada en una pista de patinaje provoca indignación en Italia

Las autoridades italianas se encuentran en una situación delicada después de que se construyera una pista de patinaje alrededor de…

Las autoridades italianas se encuentran en una situación delicada después de que se construyera una pista de patinaje alrededor de una estatua de bronce de Luciano Pavarotti y se animara a los transeúntes a saludar al famoso tenor.

Ubicado en la ciudad de Pésaro, en el norte de Italia, el monumento muestra a Pavarotti con frac y su característico pañuelo en la mano.

Nicoletta Mantovani, la última esposa de Pavarotti —quien falleció de cáncer de páncreas a los 71 años, en 2007—, se quejó de que la ubicación de la pista de hielo alrededor del homenaje de tamaño natural a su difunto esposo era irrespetuosa.

“Lamento que la ciudad haya permitido algo así, porque afecta la imagen de Luciano y el respeto que merece”, declaró al periódico Il Resto del Carlino, la semana pasada. “Simplemente no está bien”.

El alcalde de Pésaro, Andrea Biancani, fue duramente criticado tras publicar en Facebook una imagen manipulada del famoso tenor patinando, con un palo de hockey incluido. En la publicación, sugirió a los patinadores #daiUnCinqueAPavarotti” o “choca los cinco” con la estatua.

“La sonrisa, el humor, la capacidad de ver el lado positivo de las cosas. Nunca lo perdamos”, escribió en la publicación después de la primera queja de Mantovani.

Biancani explicó que la ciudad decidió inaugurar la pista para dar inicio a la temporada navideña según lo planeado, a pesar del mal tono.

La publicación del alcalde, que aún está en línea, generó varias críticas, con preocupaciones sobre la seguridad en caso de que la gente intentara chocar los cinco con la estatua, así como inquietudes sobre el mal gusto.

Biancani se disculpó formalmente con Mantovani y un portavoz del Ayuntamiento declaró a CNN este martes que no era su intención ofender a la familia del cantante ni a su legado.

El portavoz afirmó que los instaladores construyeron la pista por error alrededor de la estatua, en lugar de junto a ella.

“No hubo intención de faltarle el respeto”, declaró el portavoz a CNN en nombre del alcalde. Añadió que la presencia de Pavarotti incrustada en el hielo no formaba parte del plan original para la pista navideña.

“Me aseguraron que Pavarotti no sería tocado ni incorporado a la pista de hielo”, dijo a los medios locales.

Si bien las autoridades afirman que no es posible desmontar la pista ni mover la estatua por el momento, han construido un pequeño muro a su alrededor que la separa del resto de la pista. Sin embargo, los patinadores pueden tocar el monumento si pasan cerca del borde.

La estatua de Pavarotti se inauguró en abril de 2024 en honor al fallecido cantante y a su esposa, quienes tenían una casa de vacaciones en la cercana costa adriática.

Pavarotti es considerado uno de los mejores tenores de todos los tiempos y vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Su colaboración con Plácido Domingo y José Carreras, como Los Tres Tenores, produjo el álbum de música clásica más vendido de la historia.

La última actuación pública de Pavarotti fue durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006, en Turín.

