Ernestina Godoy es la nueva fiscal general de México

El Senado de México eligió este miércoles a Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), un cargo que ocupará durante nueve años.

Previo a la votación, Godoy se comprometió a encabezar una FGR de “puertas abiertas” que “ponga primero a las víctimas”.

“No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo que tampoco habrá impunidad”, dijo.

Godoy fue elegida de entre una lista de tres mujeres aspirantes al cargo con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos. La lista de candidatas había sido enviada en la mañana de este miércoles por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al Senado.

Luz María Zarza Delgado, excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Maribel Bojorges Beltrán, coordinadora general de Investigación Territorial en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, completaban la terna.

Godoy asumió la semana pasada el cargo de fiscal general en forma interina, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien dejó el cargo de forma sorpresiva para, según dijo, ser propuesto como embajador en “un país amigo” de México.

Previamente, Godoy fue consejera jurídica del Gobierno de Sheinbaum y fue fiscal de la Ciudad de México cuando Sheinbaum fue jefa de Gobierno de la capital del país (2018-2023).

Partidos de oposición y algunos analistas dicen que su cercanía con Sheinbaum puede poner en duda la autonomía de la FGR, algo que la mandataria rechaza.

