Enorme socavón en Inglaterra se traga varias embarcaciones y provoca un operativo de rescate

Un enorme socavón se ha formado en un canal del condado inglés de Shropshire, dejando atrapadas a dos embarcaciones en el lodo profundo, lo que ha obligado a los servicios de emergencia a declarar un “incidente grave”.

A las 5:17 horas del domingo se declaró un “incidente grave”, pero posteriormente la situación se declaró “estable”, según Scott Hurford, director de área del servicio. Las actividades de búsqueda y rescate han finalizado, añadió.

Actualmente no se cree que haya personas a bordo de las embarcaciones afectadas y no se han reportado heridos, añadió.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Shropshire informó que los equipos de rescate habían estado trabajando en condiciones difíciles debido a la inestabilidad del terreno y la rápida corriente de agua, pero lograron poner a salvo a más de 10 personas. El servicio no proporcionó más información sobre estas personas.

Los servicios de emergencia pidieron a la población que evitara la zona mientras los equipos continúan lidiando con el incidente.

Canal and River Trust, la mayor organización benéfica de canales del Reino Unido, declaró el lunes que estaba llevando a cabo las primeras investigaciones sobre la posible causa de la ruptura y que proporcionará más detalles próximamente.

“Nuestros equipos se encuentran en el lugar y han represado la sección afectada del canal. La prioridad es la seguridad de los navegantes y de quienes se encuentran en las inmediaciones”, declaró la organización en un comunicado.

