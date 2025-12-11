Encarcelan al entrenador de fútbol americano de la Universidad de Michigan horas después de su despido

El exentrenador de fútbol americano de la Universidad de Michigan (UM), Sherrone Moore, fue encarcelado este miércoles por la noche,…

El exentrenador de fútbol americano de la Universidad de Michigan (UM), Sherrone Moore, fue encarcelado este miércoles por la noche, apenas horas después de ser despedido como líder del histórico programa.

Según los registros de la cárcel del condado de Washtenaw, Moore fue ingresado en la cárcel a las 10:11 p. m. (hora del Este de EE.UU.) del miércoles.

El sistema de registros del condado al que tuvo acceso CNN Sports no tenía ninguna información sobre los cargos que podría enfrentar Moore, ni había información sobre fianzas o fechas de audiencia programadas.

En respuesta a una solicitud de información sobre el incidente que involucró a Moore, la policía del municipio de Pittsfield envió un comunicado de prensa indicando que los agentes acudieron al 3000 de la cuadra de Ann Arbor Saline Road para investigar una presunta agresión. La policía confirmó que un sospechoso fue detenido y que el incidente “no parece ser de naturaleza aleatoria”.

“Actualmente, la investigación está en curso. Dada la naturaleza de las acusaciones, la necesidad de mantener la integridad de la investigación y su estado actual, tenemos prohibido divulgar más detalles”, decía el comunicado de la policía del municipio de Pittsfield. “Se publicarán más detalles sobre el incidente tan pronto como sea posible”.

El comunicado no menciona específicamente a Moore.

La declaración se produjo después de que ESPN informó más temprano esa noche que la policía de Saline, Michigan, una pequeña ciudad al oeste de Pittsfield Township, ambas ubicadas en las afueras de Ann Arbor, la ciudad que alberga el campus de la Universidad de Michigan, había detenido a Moore.

Según el informe de ESPN, Moore fue entregado a la policía de Pittsfield Township para una mayor investigación.

La universidad despidió a Moore el miércoles después de que la escuela dijera que estaba “involucrado en una relación inapropiada con un miembro del personal”.

El anuncio repentino indicaba que Moore fue despedido de inmediato y con motivo.

“Tras una investigación de la Universidad, se encontraron pruebas creíbles de que el entrenador Moore mantuvo una relación inapropiada con un miembro del personal”, se lee en el comunicado de Michigan.

“Esta conducta constituye una clara violación de la política de la Universidad, y la UM mantiene tolerancia cero ante este tipo de comportamiento”.

Moore se convirtió en el entrenador principal de los Wolverines en 2024, reemplazando a Jim Harbaugh tras seis años en el cuerpo técnico ofensivo. Fue el primer entrenador en jefe afroamericano en la historia del programa.

Moore lideró a los Wolverines a un récord de 9-3 esta temporada. Los Wolverines tienen previsto enfrentarse a la Universidad de Texas en el Citrus Bowl en Nochevieja.

En 2023, Moore ejerció como entrenador principal interino dos veces, mientras que Harbaugh cumplió dos suspensiones: una por infracciones de reclutamiento y la otra por el escándalo de robo de señales de los Connor Stalions. Dirigió los últimos tres partidos de esa temporada, liderando a los Wolverines a victorias contra Penn State, Maryland y, de forma espectacular, contra Ohio State, el número 2.

Harbaugh regresó para la postemporada y Moore reanudó su labor de coordinación ofensiva, ayudando a Michigan a conseguir el título nacional.

Tras la marcha de Harbaugh para asumir el cargo de Los Angeles Chargers, Moore fue nombrado entrenador en jefe, un momento histórico. En 2024, los Wolverines volvieron a sorprender a Ohio State para cerrar la temporada regular y finalmente vencieron a Alabama en un tazón.

Sin embargo, este año le tocó cumplir una suspensión. Se perdió dos partidos por su propia participación en la investigación de los Stallions después de que la NCAA finalmente se pronunciara sobre la interminable saga.

Biff Poggi fue nombrado entrenador jefe interino, agregó la escuela.

Esta historia ha sido actualizada con informes adicionales.

David Close y Dana O’Neil de CNN contribuyeron a este informe.

