La Fed baja las tasas de interés por tercera vez consecutiva y proyecta solo un recorte el próximo año

La Reserva Federal (Fed) bajó nuevamente las tasas de interés el miércoles en un intento por mantener intacto el mercado…

La Reserva Federal (Fed) bajó nuevamente las tasas de interés el miércoles en un intento por mantener intacto el mercado laboral, a pesar de las objeciones de varios funcionarios clave de la Fed que creen que el banco central debería priorizar el mayor costo de vida en su lugar.

Sin embargo, este podría ser el último recorte de tasas en un tiempo.

En una conferencia de prensa posterior a la reunión, el presidente dela Fed Jerome Powell dijo que será más difícil justificar recortes adicionales de tasas, enfatizando frecuentemente que los banqueros centrales ya han reducido las tasas tres veces este año.

“Estamos en una buena posición para esperar y ver cómo evoluciona la economía”, dijo Powell.

La mayoría de los responsables de la política monetaria votaron a favor de reducir la tasa de referencia en un cuarto de punto por tercera vez consecutiva, a un rango de entre 3,5 % y 3,75 %, el nivel más bajo en más de tres años.

La decisión del miércoles tuvo tres votos en contra —del gobernador de la Fed Stephen Miran, el presidente de la Fed de Kansas City Jeffrey Schmid y el presidente de la Fed de Chicago Austan Goolsbee—, el mayor número de disidencias desde septiembre de 2019.

También es la cuarta reunión consecutiva en la que una decisión de la Fed no es unánime, el periodo más largo desde 2019.

En sus últimas proyecciones económicas, los funcionarios de la Fed previeron solo un recorte de tasas para el próximo año, sin cambios respecto a su estimación de septiembre. Sin embargo, su declaración de política más reciente sugiere que se inclinan por mantener las tasas sin cambios en el corto plazo, afirmando que “evaluarán cuidadosamente” el “alcance y el momento” de cualquier recorte adicional.

Powell confirmó esa interpretación de la declaración al hablar con periodistas.

Los recortes de tasas de este año han sido en respuesta a señales crecientes de un debilitamiento del mercado laboral, como un crecimiento inusualmente lento del empleo y un mayor desempleo entre jóvenes y minorías.

Pero esas decisiones no han sido fáciles, ya que la poderosa comisión de fijación de tasas de la Fed está fuertemente dividida sobre cómo proceder con las tasas de interés. Aunque el crecimiento del empleo se ha estancado, la inflación sigue muy por encima del objetivo del 2 % de la Fed y se espera ampliamente que aumente el próximo año a medida que los aranceles del presidente Donald Trump tengan un mayor impacto.

Los funcionarios de la Fed han estado en desacuerdo en las últimas reuniones de Powell al frente del banco central, enfrentándose sobre qué lado de su doble mandato priorizar: pleno empleo o precios estables.

Cuando se le preguntó si el acalorado debate en la Fed puede ser contraproducente o incluso negativo, Powell dijo que los responsables de la política han tenido “discusiones reflexivas y respetuosas”.

Miran emitió un voto disidente, como lo hizo en las dos reuniones anteriores, apoyando un recorte mayor de medio punto. Schmid, quien también disintió en la reunión anterior, volvió a preferir mantener las tasas sin cambios, esta vez acompañado por Goolsbee.

Pero la inusual división entre los funcionarios de la Fed no es necesariamente algo malo, como señaló Powell durante su conferencia de prensa. Varios expertos dijeron a CNN que cierto nivel de desacuerdo modera el comportamiento de la Fed y muestra que no hay pensamiento grupal.

“Tienes una herramienta. No puedes hacer dos cosas al mismo tiempo”, dijo Powell sobre la difícil tarea de la Fed de gestionar las tasas de interés con ambos lados de su doble mandato bajo presión.

Aun así, esto dificulta más que Wall Street evalúe el rumbo de la política monetaria.

En las semanas posteriores a la decisión de la Fed en octubre, cuando los funcionarios bajaron las tasas por segunda vez este año, los inversores estaban divididos sobre si habría otro recorte en diciembre, hasta que el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, intervino.

Williams ocupa un cargo que históricamente ha estado muy alineado con el presidente de la Fed y, en un discurso el 21 de noviembre, Williams dijo que el mayor riesgo está en la salud del mercado laboral. Las expectativas de Wall Street para diciembre cambiaron de alrededor del 40 % al 70 % después de que Williams habló, según los futuros.

Powell dijo que el panorama para las tasas de interés es incierto, pero la publicación de datos económicos que habían sido retrasados por el cierre del Gobierno al menos debería ayudar a informar a los funcionarios para su reunión de enero.

El Departamento de Trabajo publicará la próxima semana los datos de inflación y empleo de octubre y noviembre, los cuales podrían fácilmente cambiar la narrativa económica en cualquier dirección.

La serie de recortes de tasas de este año muestra que el banco central ha priorizado el mercado laboral, y Powell dijo que una gran razón es que las condiciones podrían ser más débiles de lo que parecen.

“Creemos que hay un exceso de conteo en las cifras de empleos en nómina”, dijo Powell, y agregó que el crecimiento del empleo podría incluso ser negativo. “Creo que en un mundo donde la creación de empleo es negativa, debemos observar esa situación muy cuidadosamente, y estar en una posición en la que no estemos frenando la creación de empleo con nuestra política”.

Powell dijo que las acciones de la Fed para aliviar la presión sobre el mercado laboral no indican que el banco central no esté preocupado por la inflación que sigue elevada.

“Todos deben entender, y las encuestas muestran que así es, que estamos comprometidos con una inflación del 2 %, y vamos a lograr una inflación del 2 %”, dijo Powell. “Pero es una situación complicada y generalmente difícil, donde el mercado laboral también está bajo presión”.

Sobre la inflación, Powell atribuyó el aumento gradual de la inflación durante el último año al amplio y variado paquete de aranceles de Trump, pero dijo que los funcionarios esperan en general que esto resulte en un aumento único del nivel de precios.

“Son realmente los aranceles los que están causando la mayor parte del exceso de inflación”, dijo Powell. “Pensamos que probablemente… será un aumento de precios de una sola vez”.

Las expectativas de los funcionarios de la Fed de solo un recorte para el próximo año contrastan fuertemente con las persistentes demandas de Trump de grandes recortes de tasas.

El presidente ha dicho que está cerca de nombrar al próximo presidente de la Fed, para suceder a Powell una vez que termine su mandato en mayo. Trump dijo el martes en una entrevista con Politico que se espera que el sucesor de Powell recorte las tasas, lo cual no sería fácil de lograr para esa persona debido a la estructura de la Fed.

El presidente de la Fed tiene solo un voto y no puede vetar unilateralmente las decisiones de política de la mayoría, lo que significa que la persona elegida por Trump tendrá que persuadir a sus colegas para que acepten varios recortes adicionales de tasas.

Dos funcionarios de la Fed que se convertirán en votantes el próximo año – la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, y la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack – han expresado en recientes discursos públicos sus reservas sobre seguir bajando las tasas. Entre los 12 presidentes de bancos regionales de la Fed, solo cuatro tienen poder de voto cada año de manera rotativa, además del presidente de la Fed de Nueva York, quien tiene un voto permanente.

Cuando Matt Egan de CNN le preguntó qué le gustaría que fuera su legado como presidente, Powell dijo: “Realmente quiero entregar este trabajo a quien me reemplace con la economía en muy buen estado”.

“Quiero que la inflación esté bajo control, regresando al 2 %, y quiero que el mercado laboral sea fuerte. Eso es lo que quiero”, agregó.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.