¿En qué consiste el controvertido acuerdo de petróleo por agua de Iraq ante la peor sequía en un siglo?

Iraq, la histórica “tierra entre dos ríos”, afronta una crisis que golpea su identidad mientras los ríos Tigris y Éufrates se reducen drásticamente en medio de una sequía severa y el creciente impacto de represas aguas arriba, lo que contribuye a crear una de las peores carencias de agua en el país en décadas.

Antaño símbolos de abundancia, los dos ríos, que ambos nacen en Turquía, se han convertido en el centro de una lucha que obliga a Iraq a usar su bien más lucrativo —el petróleo— para asegurar su agua.

El país, con más de 46 millones de habitantes, sufre una fuerte disminución en el suministro de agua debido a una serie de factores, incluido la construcción de represas aguas arriba en Turquía, Irán y Siria; una infraestructura de agua deteriorada y obsoleta tras décadas de guerra, sanciones e inestabilidad; y mala gestión gubernamental. Añadiendo presión está una severa sequía impulsada por el cambio climático, la peor de Iraq en casi un siglo.

Al mismo tiempo, la demanda aumenta debido al crecimiento de la población urbana y un sector agrícola sediento, que consume más del 80 % de los recursos hídricos de Iraq.

Lluvias intensas e inundaciones repentinas azotaron Iraq durante varios días este mes, dejando al menos seis muertos, según la Agencia de Noticias Iraquí estatal. Sin embargo, las represas de Iraq aún enfrentan una gran escasez de agua tras años de poca lluvia, dijo el lunes en un comunicado el Ministerio de Recursos Hídricos del país.

Aproximadamente el 60 % del agua de Iraq proviene de fuentes en la vecina Turquía, pero actualmente el país está recibiendo menos agua en comparación con años anteriores, dijo Mukhtar Khamis, experto ambiental y jefe de la Organización de Clima Verde Iraquí.

Las represas aguas arriba en los dos ríos, particularmente las construidas por Turquía, restringen significativamente el flujo de agua hacia Iraq, dijo a CNN, lo que resulta en una reducción sustancial en la disponibilidad de agua y agrava la crisis de escasez de agua en curso del país.

Años de corrupción y mala gestión también han dejado a Iraq en una posición vulnerable de negociación en lo que respecta a acuerdos de distribución de agua, dijeron los expertos.

A medida que su crisis hídrica se agrava, Iraq ha entablado un polémico acuerdo de cooperación con Turquía.

En noviembre, los dos países formalizaron el Acuerdo Marco de Cooperación sobre el Agua de varios miles de millones de dólares, en virtud del cual empresas turcas construirán nueva infraestructura para mejorar la eficiencia y el almacenamiento de agua de Iraq. Los proyectos se financiarán con los ingresos del petróleo iraquí, lo que supone un intento de convertir las exportaciones de crudo del país en seguridad hídrica.

En virtud del acuerdo, Iraq venderá un número acordado de barriles de petróleo cada día, cuyos beneficios se depositarán en un fondo para pagar a empresas turcas por trabajos en proyectos de infraestructura hídrica, dijo Torhan al-Mufti, asesor de asuntos hídricos del primer ministro iraquí Mohammed Shia Al-Sudani.

Los proyectos iniciales incluirán represas de captación de agua e iniciativas de recuperación de tierras, según un informe de Reuters.

Ankara presentó la iniciativa como mutuamente beneficiosa para la estabilidad regional y la cooperación económica. “En Turquía estamos interesados en apoyar la seguridad, el desarrollo y la seguridad de Iraq, y nuestro apoyo es absoluto para esto”, dijo el Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, en Bagdad durante la ceremonia de firma.

El ministro de Asuntos Exteriores de Iraq, Fuad Hussein, elogió el acuerdo por considerarlo esencial para proteger la seguridad hídrica, la producción de alimentos y la estabilidad económica. Bagdad había sido durante mucho tiempo vulnerable por la falta de tratados formales que regularan el agua del Tigris y el Éufrates, dijo durante la ceremonia de firma.

“Por primera vez, existe un mecanismo claro y vinculante para la sostenibilidad del agua en el Tigris y el Éufrates,” que compromete a ambas partes “a mantener un flujo continuo de agua basado en las necesidades reales de Iraq en agricultura, industria y consumo humano,” dijo el asesor gubernamental en temas de agua, al-Mufti, a CNN.

Sin embargo, el acuerdo ha generado escepticismo y preocupación entre algunos políticos y expertos en agua iraquíes.

Shurook Alabayachi, experta en políticas de agua y política radicada en Bagdad, dijo que el agua es un derecho humano y no debe ser una mercancía vinculada a los ingresos del petróleo. Advirtió que el acuerdo con Turquía “se aparta de los principios internacionalmente reconocidos de la diplomacia del agua.”

No es una solución a la crisis hídrica de Iraq, afirmó, abogando en cambio por “una política hídrica soberana, profesional, alineada internacionalmente y a largo plazo,” que incluya la reforma del sector agrícola del país.

Algunos temen que el acuerdo pueda debilitar el control a largo plazo de Iraq sobre sus recursos naturales. Natasha Hall, asociada senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, advirtió que si Iraq se vuelve demasiado dependiente de acuerdos bilaterales, su soberanía podría verse comprometida. Dijo que el país necesitará más que un acuerdo con Turquía para abordar su crisis del agua, pero podría ser un paso en la dirección correcta. Sin embargo, dijo a CNN que algunas personas temen que Turquía “pueda tener un control muy firme sobre su vecino del sur en un futuro previsible.”

Algunos sugieren que el acuerdo está inclinado a favor de Turquía. Le otorga una influencia crucial sobre el recurso más vital de Iraq en un momento de vulnerabilidad, dijo Gönül Tol, directora fundadora del Programa de Turquía del Instituto de Medio Oriente.

Las autoridades iraquíes han respondido a estas críticas. La gestión del agua permanecerá completamente bajo soberanía iraquí, dijo al-Mufti a CNN.

No obstante, los expertos señalan ventajas clave para el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan. Tol indicó que considera el acuerdo útil para fortalecer su posición interna—incluido permanecer en el poder tras las elecciones de 2028— además de para la diplomacia regional y la seguridad energética.

El acuerdo se ajusta al objetivo de Erdogan de expandir la influencia de Turquía en todo Medio Oriente y también podría ayudar con la seguridad energética, agregó Tol, señalando que el presidente de EE.UU. Donald Trump ha instado a Erdogan a dejar de comprar petróleo ruso. “El petróleo iraquí, que es comparable en calidad al petróleo ruso, se ha convertido en un sustituto natural,” dijo.

El gobierno turco no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Para la mayoría de los iraquíes, la crisis del agua no es un debate de política ni una herramienta diplomática, sino una lucha diaria por la supervivencia. Más de 168.000 personas han sido desplazadas por presiones climáticas y medioambientales, incluida la sequía, según un informe reciente de la Organización Internacional para las Migraciones, una agencia de Naciones Unidas.

En los últimos años, miles de agricultores han tomado trabajos temporales o han abandonado la agricultura por completo a medida que empeoran las escaseces de agua, según la Federación Iraquí de Asociaciones Agrícolas.

Ahmed al-Jash’ami, exagricultor de la provincia central de Babel, recuerda haber visto a su padre morir desconsolado mientras el menguante suministro de agua hacía que su huerto se marchitara y quedara estéril.

“Somos agricultores, generación tras generación, nunca imaginé que llegaría un día en que veríamos morir nuestras granjas y huertos,” dijo. Al-Jash’ami ahora trabaja en una pequeña tienda vendiendo materiales de construcción.

Hussam Anizan, que viene de las afueras de Faluya, una ciudad al oeste de Bagdad, comparte una historia similar. Su granja de cinco acres solía producir decenas de cajas de naranjas cada año, pero la crisis del agua lo dejó luchando financieramente, y se vio obligado a vender.

“El riego se volvió imposible”, le dijo a CNN. “Necesitaba proveer para mis hijos”. Ahora conduce un taxi, mientras que su antigua granja se ha convertido en un barrio residencial. “Es muy doloroso ver mi tierra convertida en casas. Me rompió el corazón cuando vendí mi granja”, comentó.

Ambos hombres culpan a años de mala gestión gubernamental y corrupción por agravar la crisis. Dicen que los agricultores de todo Iraq han sido empujados a nuevas vidas que nunca quisieron.

Sin embargo, Anizan mantiene un optimismo cauteloso sobre el acuerdo de petróleo por agua. “Veamos cómo va este trato. Tal vez podamos volver a ver el sol de la esperanza”, dijo.

