En la vuelta de Pedri, el FC Barcelona le ganó un partido clave al Atlético de Madrid y le puso más presión al Real Madrid

El FC Barcelona cerró un martes perfecto. El equipo dirigido por Hansi Flick jugó bien y superó claramente al Atlético de Madrid por 3 a 1 en su renovado Camp Nou, en una noche que tuvo el tan necesitado regreso de Pedri al mediocampo azulgrana.

Para colmo, los culés se irán a dormir como líderes, con un colchón de cuatro puntos de diferencia sobre su inmediato perseguidor, el Real Madrid, que necesitará ganar el miércoles para no perderle pisada.

El FC Barcelona se hizo dueño del balón desde el primer minuto, para sorpresa de nadie.

El Atlético de Madrid adoptó su ya clásica postura conservadora que repite cada vez que visita a los catalanes, pero que nuevamente no le dio resultado, al menos en el balance total del encuentro.

Y es que después de un zurdazo de Raphinha que se fue apenas arriba del travesaño de Jan Oblak, fue el “Colchonero” el que se puso en ventaja en el marcador. A los 18 minutos, el lateral derecho Nahuel Molina recuperó en defensa y habilitó maravillosamente a Álex Baena, quien corrió solo hacia el arco de Joan García para luego definir con categoría a un costado del portero. El grito fue algo atragantado, ya que el VAR debió ayudar a corregir un fuera de jugado mal sancionado por el juez de línea.

Esa fue una de las pocas intenciones ofensivas que demostró el equipo de Diego Simeone ante un conjunto blaugrana que creció en el campo a cada minuto.

Primero avisó Yamal con una apilada por derecha que no encontró destino en el pase, y a los 22 minutos apareció Pedri para habilitar a Raphinha con una gran asistencia, que fue coronada con una gran definición ante Oblak.

Diez minutos después llegó la gran polémica de la noche, con un penal sancionado por una presunta falta sobre Dani Olmo. Sin embargo, el polaco Robert Lewandowski la tiró a las nubes.

Minutos después, el portero del Atlético se lució una gran atajada al ariete del FC Barcelona, quien cabeceó tras un pase mágico de Yamal.

El entretiempo no cambió la tónica del partido. El local continuó su asedio con otra gran apilada hacia el centro de Yamal, pero Raphinha cruzó demasiado su remate. Segundos después, Lewandowski no pudo empujar un centro milimétrico del delantero brasileño.

Los culés se pusieron finalmente por delante en el marcador al minuto 64, cuando Dani Olmo definió cruzado tras encontrarse con una pelota que nació nuevamente de los pies de Pedri y que fue mal retenida por Lewandowski. Casi inmediatamente lo liquida Yamal, pero su disparo a colocar se fue afuera.

El visitante recién reaccionó en los últimos diez minutos. Primero con lo que pudo ser uno de los goles más lindos del año, pero Almada llegó exigido al remate tras inventar un par de gambetas para desairar al portero y la defensa del Barcelona. Luego con una mala definición de Griezmann.

El FC Barcelona sufrió esos últimos minutos, pero terminó encontrando el premio final en el descuento, cuando Ferrán Torres sentenció el pleito entrando solo por el medio para culminar una buena serie de pases en ataque.

Fue triunfo para el blaugrana. Uno merecido y algo sufrido, que le traslada toda la presión al Real Madrid, que este miércoles visitará al Athletic de Bilbao.

