En la reunión anual de Turning Point, jóvenes conservadores expresan preocupación por el futuro

A sus 23 años, Caleb Gasca ya ha cumplido varios de los hitos tradicionales de la adultez. Se graduó de la universidad, consiguió trabajo en una oficina de construcción y se casó.

No obstante, al vivir con los padres de su esposa en el Condado de San Bernardino, California, todavía siente que su vida aún no ha comenzado del todo.

“Es realmente frustrante que en la zona donde crecí, donde vive mi familia, no pueda permitirme vivir ahí”, dijo entre los ponentes del AmericaFest, la reunión anual de jóvenes conservadores de Turning Point USA.

Como candidato, el presidente Donald Trump aprovechó la angustia de millones de jóvenes estadounidenses como Gasca para ganar una sorprendente proporción de votos de los millennials y la generación Z. Su papel en su victoria fue celebrado el pasado diciembre en AmericaFest, después de que Turning Point USA resultara fundamental en el cortejo de Trump a los jóvenes.

“La época dorada de Estados Unidos está sobre nosotros”, declaró Trump desde el escenario.

Sin embargo, este año, el ambiente en el AmericaFest es mucho más inestable. La pérdida de Charlie Kirk, el carismático activista que fundó Turning Point USA y que fue asesinado en septiembre por un hombre armado, ha ensombrecido el evento y ha dejado un vacío evidente en el movimiento. Mientras tanto, muchas de las promesas que Trump hizo al grupo el año pasado, entre ellas “precios más bajos”, el fin de las guerras en el extranjero y un “cambio generacional”, aún no se han materializado. Los precios siguen siendo altos, los conflictos en el extranjero se están ampliando y los jóvenes se muestran profundamente pesimistas sobre su futuro.

En una decena de conversaciones con CNN, los asistentes a AmericaFest expresaron opiniones encontradas sobre el regreso de Trump a Washington y sobre el mundo al que apenas están ingresando. Algunos siguen siendo optimistas y creen que Trump encontrará la forma de mejorar sus vidas: que su ofensiva migratoria generará empleos y reducirá los costos de vivienda; que sus políticas energéticas bajarán los precios de la gasolina y las facturas eléctricas; y que el desmantelamiento del Departamento de Educación pondrá fin al ciclo de endeudamiento universitario.

“Solo llevamos un año de esta administración”, dijo Chloe Szot, una maestra de California de 27 años.

Otros están menos dispuestos a esperar.

Gasca dijo a CNN: “A menos que algo cambie, no pienso votar, al menos para presidente, en 2028”.

Para muchos de los jóvenes asistentes a AmericaFest, las nuevas realidades de la vida en Estados Unidos comienzan a hacerse evidentes.

Aunque Szot cree que ser propietaria de una vivienda sigue estando al alcance de su generación, lo ve con una salvedad que generaciones anteriores de clase media no siempre tuvieron que considerar.

“Creo al 100 % que podré comprar una casa, pero también depende de dónde vivas”, afirmó.

Luke Phelps va a formar una familia pronto en la zona de Phoenix, y este joven de 25 años dijo que él y su esposa esperan seguir trabajando. Es una realidad a la que se enfrentan cada vez más parejas: ambos cónyuges trabajan ahora en aproximadamente la mitad de los hogares de un país en el que dos tercios de las personas que ganan US$ 100.000 dijeron a The Harris Poll que apenas llegan a fin de mes.

“Nada va a ser como antes”, dijo Phelps. “Un solo ingreso era suficiente. Ahora necesitas dos, ¿no? Obviamente es triste, pero cada generación lidia con algo”.

El camino hacia la adultez solía seguir un trayecto conocido: salir de casa de los padres, encontrar pareja, conseguir un trabajo y tener hijos. Hoy, menos de una cuarta parte de los estadounidenses ha alcanzado esos cuatro hitos a los 34 años, de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos. La propiedad de vivienda también sigue siendo difícil de alcanzar. A principios de este año, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios informó de que la edad media de los compradores de primera vivienda había alcanzado los 40 años, la más alta registrada.

La generación que entra a la adultez también se enfrenta a nuevas presiones que sus padres no tuvieron. Más adolescentes reconocen que pasan demasiado tiempo en redes sociales y expresan preocupación por su impacto en la salud mental, según un estudio del Centro de Investigación Pew publicado en abril. El Instituto Kennedy de Política de Harvard encontró en una encuesta reciente que los adultos menores de 30 años tienen tres veces más probabilidades de creer que la inteligencia artificial les quitará oportunidades en lugar de crearlas.

“No quieres empezar la universidad y terminarla para luego descubrir que el trabajo que querías ya no existe”, dijo Tyler Osbon, un estudiante universitario de 19 años de West Monroe, Louisiana. “Definitivamente, cada vez es más difícil ver lo que quieres hacer con tu vida y, además, ¿será eso suficiente para mantenerte en el futuro?”

Con la ayuda de Kirk, la campaña de Trump pareció mucho más en sintonía con la forma en que esta generación, en particular los hombres jóvenes, había interiorizado sus dificultades, según John Della Volpe, director de encuestas de Harvard. Trump adaptó su mensaje a esas inquietudes y prometió una salida. Los resultados fueron innegables: Trump experimentó un aumento de 7 puntos en el apoyo de los votantes menores de 30 años entre 2020 y 2024, de acuerdo con las encuestas de CNN, el mayor incremento de todos los grupos de edad.

Pero un año después del regreso de Trump a Washington, el pesimismo extremo se ha convertido en un sentimiento predominante entre los jóvenes. Solo el 13 % de las personas de 18 a 29 años cree que el país va en la dirección correcta, según una encuesta de Harvard. Esta realidad representa una advertencia creciente para Trump y el Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de periodo.

“Durante la última década ha sido increíblemente difícil para la gente sentirse bien con la dirección del país, especialmente entre la generación Z, que nunca ha visto a Estados Unidos unido o en su mejor momento”, dijo Della Volpe.

Kirk, que pasó una década conectando con votantes de bachilleratos y universitarios, advirtió que el statu quo no era sostenible y tendría repercusiones electorales para los republicanos. En una de sus últimas entrevistas, acusó a su partido y a sus donantes de ser “ciegos al sufrimiento” de los jóvenes que ayudaron a conseguir la victoria de Trump y una mayoría en el Senado.

“Deberían estar diciendo: ‘Gracias, votantes jóvenes’”, dijo Kirk.

Will Denton, un joven de 27 años que trabaja en el sector inmobiliario comercial, se mostró de acuerdo con las preocupaciones de Kirk. De pie bajo un mural del fallecido líder en AmericaFest, Denton dijo que se necesitarán “muchos pequeños Charlie Kirks que se activen con su ejemplo” para generar cambios.

“No creo que (los republicanos) estén haciendo lo suficiente”, dijo Denton. “Los jóvenes están enojados, frustrados y sucumbiendo a otro flagelo de nuestra sociedad: el mensaje de que existe una conspiración sistémica en su contra”.

El antídoto, argumentó Kirk antes de poder presionar más ampliamente el caso, era una política destinada a ofrecer a los jóvenes un camino hacia el sueño americano. Si los republicanos seguían aplicando la filosofía de “salir adelante por tus propios medios” que había guiado el Gobierno conservador durante décadas, Kirk predijo que el Partido Republicano desperdiciaría su ventaja, ganada con tanto esfuerzo, entre los votantes jóvenes.

“Incluso si no te importan, no te va a gustar la política que viene”, dijo.

Ya hay señales de un giro de regreso hacia la izquierda. En las elecciones a gobernador de Virginia y Nueva Jersey, los jóvenes apoyaron de forma abrumadora a los demócratas, de acuerdo con las encuestas a pie de urna. Los demócratas tienen ahora una ventaja de 13 puntos sobre los republicanos entre los jóvenes a los que se les preguntó qué partido debería controlar el Congreso después de 2026, según la encuesta de Harvard.

Muchos votantes jóvenes dicen que planean expresar su descontento absteniéndose de votar en la próxima elección. Aunque ese sentimiento es más fuerte entre los independientes, la apatía es más pronunciada entre los republicanos que entre los demócratas. Solo la mitad de los jóvenes que votaron por Trump en 2024 dijo que definitivamente planea votar en 2026, frente al 66 % de los jóvenes votantes de Kamala Harris.

Sin embargo, siguen existiendo divisiones sobre si Trump debería intentar ganarse a esta generación con políticas más específicas. El comentarista conservador Ben Shapiro transmitió un mensaje diferente a los jóvenes el jueves: “Levántate del sofá y haz algo”.

“Termina el bachillerato, consigue un trabajo, cásate, ten hijos, ve a la iglesia. Todo eso está bajo tu control”, dijo desde un estudio en AmericaFest. “Pretender que esas cosas no dependen de ti es pura cultura de la queja”.

